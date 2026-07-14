ARCA lanzó un nuevo plan para pagar deudas en cuotas: quiénes pueden acceder y qué conviene revisar antes de adherirse

De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago para que distintos contribuyentes puedan ordenar deudas fiscales acumuladas. La medida alcanza a MiPyMEs, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, y permite financiar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026. El plan fue informado como parte de la Resolución General 5875/2026 y la adhesión estará disponible hasta el 30 de octubre de 2026.

El esquema aparece como una herramienta de alivio para quienes necesitan regularizar su situación ante el fisco, aunque tiene una aclaración central: no funciona como una moratoria con quita. Es decir, permite financiar la deuda, pero no reduce intereses ni elimina sanciones. Por eso, antes de adherirse, será clave revisar el monto total consolidado, el anticipo exigido y la tasa de financiación mensual.

Quiénes pueden entrar al nuevo plan de pagos de ARCA

El régimen está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. En el caso de las MiPyMEs, se exige contar con la caracterización correspondiente y, según los detalles difundidos, con el Certificado MiPyME vigente al momento de la adhesión. También podrán ingresar pequeños contribuyentes registrados bajo la categoría correspondiente en el Sistema Registral.

Trámites en ARCA Foto: ARCA

Entre los sujetos alcanzados se incluyen monotributistas, personas humanas que cumplan con los parámetros definidos por el organismo, empresas de menor tamaño y organizaciones sin fines de lucro como asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales y otras entidades civiles registradas. El objetivo oficial es facilitar el cumplimiento de obligaciones pendientes y dar una alternativa de financiamiento a sectores que suelen enfrentar tensiones de caja.

Cuántas cuotas ofrece ARCA y cuál es la tasa

Para micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, el plan permite cancelar obligaciones generales en hasta 18 cuotas, con un pago a cuenta del 5%. La tasa de financiación mensual informada es del 2,75%. En el caso de las medianas empresas —tramos 1 y 2—, el plazo máximo baja a 15 cuotas y el anticipo asciende al 10% de la deuda consolidada.

Para deudas vinculadas con retenciones y percepciones impositivas, el esquema es más acotado. Los contribuyentes de menor tamaño podrán financiarlas en hasta 9 cuotas, mientras que las medianas empresas tendrán un máximo de 7 cuotas. Además, distintos medios especializados informaron que el monto mínimo de cada cuota y del pago a cuenta será de $50.000.

Qué deudas se pueden regularizar

El plan permite incorporar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, siempre que hayan vencido hasta el 30 de junio de 2026. También se pueden sumar intereses, multas y accesorios vinculados con esas obligaciones. La inclusión de una deuda en el régimen no implica que el organismo condone recargos: esos importes pasan a formar parte del saldo financiado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: X/@mdzol

Este punto es importante porque muchos contribuyentes pueden confundir un plan de facilidades con una moratoria tradicional. En este caso, el beneficio principal no está en pagar menos, sino en ganar plazo y evitar una acumulación inmediata de vencimientos. Para empresas con problemas de liquidez, distribuir la deuda en cuotas puede ayudar a ordenar el flujo de fondos, aunque el costo financiero debe ser analizado con cuidado.

Qué conceptos quedan afuera del plan

No todas las obligaciones podrán incluirse. Entre las exclusiones aparecen anticipos y pagos a cuenta, cuotas de planes de facilidades vigentes, determinados aportes a obras sociales, cuotas de ART y conceptos vinculados con otros regímenes específicos. Por eso, antes de iniciar el trámite, conviene verificar en “Mis Facilidades” qué obligaciones figuran disponibles para regularizar.

También es recomendable revisar si existen embargos, juicios de ejecución fiscal o deudas ya incorporadas en otros planes, ya que esos casos pueden requerir una lectura particular. En situaciones complejas, lo más prudente es consultar con un contador o asesor tributario antes de confirmar la adhesión, especialmente si la deuda incluye sanciones, intereses punitorios o retenciones.

Cómo adherirse al régimen

La adhesión se realizará de manera online a través del servicio “Mis Facilidades”, ingresando con clave fiscal desde el sitio de ARCA. Allí se deberá seleccionar el régimen correspondiente a obligaciones vencidas al 30 de junio de 2026, consolidar la deuda, generar el pago a cuenta y confirmar la presentación del plan. La inscripción estará disponible desde el 15 de julio y hasta el 30 de octubre de 2026.

Antes de aceptar, es clave controlar tres datos: importe total consolidado, cantidad de cuotas y costo financiero mensual. Aunque el plan puede representar una salida para quienes necesitan regularizar su situación, la tasa del 2,75% mensual implica que el saldo crecerá durante el financiamiento. En un contexto de inflación más baja, ese costo puede volverse más pesado en términos reales.

Por qué este plan importa para pymes y monotributistas

Para muchas pymes, comercios y trabajadores independientes, una deuda fiscal puede transformarse rápidamente en un problema operativo: limita el acceso a certificados, complica trámites, genera intereses y puede derivar en medidas de cobro. Por eso, un régimen de cuotas puede servir como puente para ordenar la situación, aunque no elimina el costo acumulado.

La clave será decidir si conviene adherirse ahora o buscar otra estrategia financiera. Quienes tengan deudas vencidas, pero también ingresos irregulares, deberán calcular si podrán sostener el anticipo y las cuotas sin comprometer capital de trabajo. En definitiva, el nuevo plan de ARCA ofrece una oportunidad para regularizar, pero exige planificación: no perdona deuda, la financia.