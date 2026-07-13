Guía de salarios de salud en julio 2026: cuánto cobrarán médicos, enfermeros y otros profesionales, según su categoría

El personal de salud cobrará un nuevo aumento salarial luego del acuerdo paritario que firmaron las cámaras empresarias del sector con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).
La actualización será escalonada con un 2% en julio y un 1,6% en agosto. Sumarán además una asignación no remunerativa de $90.000 y una de $80.000, en ambos meses respectivamente.
El acuerdo implica también que en el mes de agosto se sume un abono de $12.000 en la categoría más baja de cada convenio, lo que impactará proporcionalmente en el resto de las categorías y, al mismo tiempo, absorberá $10.000 de la suma no remunerativa correspondiente a ese mes.
Escala salarial de julio 2026: cuánto ganan los profesionales de la salud en clínicas, sanatorios y hospitales
El Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 estableció los siguientes salarios para los profesionales de sanidad en sus distintas categorías para el mes de julio del 2026:
- Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas, Farmacéuticos y Kinesiólogos: Básico $1.451.417,70 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Obstétricas e Instrumentadoras: Básico $1.319.948,92 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Cabos/as de cirugía: Básico $1.319.948,92 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Cabos/as de Piso o Pabellón: Básico $1.296.809,65 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización: Básico $1.262.102,03 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Auxiliar Técnico de Rayos X: Básico $1.262.102,03 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Pedicuros y Masajistas: Básico $1.262.102,03 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y lab. de análisis clínico: Básico $1.173.398,47 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Mucamas de Cirugía: Básico $1.090.476,16 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Asistente Geriátrica: Básico $1.067.337,32 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Asistente de Comedores con atención al público: Básico $1.061.553,60 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Camilleros y fotógrafos: Básico $1.061.553,60 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal de Lavadero y ropería: Básico $1.044.197,46 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos: Básico $1.038.415,17 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Enfermero/ra de Piso, o Consultorios Externos: Básico $1.227.388,10 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal Especializado en Terapia Intensiva, Clímax, Unidad Coronaria, Nursery, Foniatría y Riñón artificial: Básico $1.227.388,10 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos: Básico $1.227.388,10 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal Técnico de Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio: Básico $1.173.398,47 + Asignación No Remunerativa $90.000
Cómo quedan los sueldos de los trabajadores de hospitales
Los sueldos de los trabajadores de hospitales que pertenezcan al Convenio Colectivo de Trabajo 103/75 son:
- Cabo Enfermero Profesional: Básico $1.337.204,53 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Instru. Sala de Operaciones: Básico $1.300.333,27 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Enfermera/o Profesional: Básico $1.300.333,27 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Licenciado en Kinesiología y Obstetricia (24 hs.): Básico $1.265.107,19 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal Lab., Farm., Preparador: Básico $1.264.261,04 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Capataz: Básico $1.264.261,04 + Asignación No Remunerativa $90.000
- 1º Cocinero: Básico $1.264.261,04 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal Autoclave: Básico $1.243.602,00 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal Técnico: Básico $1.243.602,00 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal Ayudante: Básico $1.231.447,41 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Administrativo Auxiliar 1: Básico $1.231.447,41 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Maestranza – Técnico: Básico $1.219.286,86 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Telefonistas de Conmuta. (36 hs.): Básico $1.182.815,91 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Ayudante Cocina: Básico $1.170.662,33 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Administrativo Auxiliar 3: Básico $1.159.716,53 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Auxiliar Enfermería: Básico $1.159.716,53 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Oficial Confeccionista: Básico $1.159.716,53 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Choferes, Fotógrafos: Básico $1.159.716,53 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Medio Oficial: Básico $1.159.716,53 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Porteros, Ord., Serenos, Ascen.: Básico $1.142.702,48 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Pers. Jardin, Quintas, Cria. y Pant.: Básico $1.130.544,80 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Peones en General: Básico $1.124.471,69 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Camilleros: Básico $1.124.471,69 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal Atención Comedor: Básico $1.124.471,69 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal de Taller General: Básico $1.112.314,01 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal Lavadero y Ropería: Básico $1.106.228,00 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Mucamas: Básico $1.100.158,62 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Ayudante de Oficina: Básico $1.100.158,62 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Obstétricas (24 hs. Semanales): Básico $1.100.158,62 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Kinesiólogo (24 hs. Semanales): Básico $1.100.158,62 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Ayudante Técnico: Básico $1.213.202,99 + Asignación No Remunerativa $90.000
- 2º Cocinero: Básico $1.194.974,90 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Oficiales: Básico $1.194.974,90 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Administrativo Auxiliar 2: Básico $1.194.974,90 + Asignación No Remunerativa $90.000
- Personal Envasador: Básico $1.182.815,91 + Asignación No Remunerativa $90.000
Cuáles son los adicionales que pueden hacer modificar los salarios de los trabajadores de sanidad
Los adicionales que tienen la capacidad de modificar el salario básico dependen de la institución, la modalidad de trabajo y las tareas que realiza cada profesional y son: antigüedad, turnos nocturnos, trabajo durante fines de semana, trabajo en feriados, especializaciones o funciones técnicas específicas y bonificaciones propias de cada establecimiento.