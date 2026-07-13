Guía de salarios de salud en julio 2026: cuánto cobrarán médicos, enfermeros y otros profesionales, según su categoría

Sueldos de salud en julio 2026: cuánto cobrarán médicos, enfermeros y otros profesionales, según su categoría. Foto: Unsplash

El personal de salud cobrará un nuevo aumento salarial luego del acuerdo paritario que firmaron las cámaras empresarias del sector con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).

La actualización será escalonada con un 2% en julio y un 1,6% en agosto. Sumarán además una asignación no remunerativa de $90.000 y una de $80.000, en ambos meses respectivamente.

El acuerdo implica también que en el mes de agosto se sume un abono de $12.000 en la categoría más baja de cada convenio, lo que impactará proporcionalmente en el resto de las categorías y, al mismo tiempo, absorberá $10.000 de la suma no remunerativa correspondiente a ese mes.

En agosto se sumará un abono de $12.000 en la categoría más baja de cada convenio. Foto: Unsplash

Escala salarial de julio 2026: cuánto ganan los profesionales de la salud en clínicas, sanatorios y hospitales

El Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 estableció los siguientes salarios para los profesionales de sanidad en sus distintas categorías para el mes de julio del 2026:

Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas, Farmacéuticos y Kinesiólogos: Básico $1.451.417,70 + Asignación No Remunerativa $90.000

Obstétricas e Instrumentadoras: Básico $1.319.948,92 + Asignación No Remunerativa $90.000

Cabos/as de cirugía : Básico $1.319.948,92 + Asignación No Remunerativa $90.000

Cabos/as de Piso o Pabellón: Básico $1.296.809,65 + Asignación No Remunerativa $90.000

Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización: Básico $1.262.102,03 + Asignación No Remunerativa $90.000

Auxiliar Técnico de Rayos X: Básico $1.262.102,03 + Asignación No Remunerativa $90.000

Pedicuros y Masajistas: Básico $1.262.102,03 + Asignación No Remunerativa $90.000

Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y lab. de análisis clínico: Básico $1.173.398,47 + Asignación No Remunerativa $90.000

Los salarios para los profesionales de sanidad en sus distintas categorías para julio del 2026. Foto: Unsplash

Mucamas de Cirugía: Básico $1.090.476,16 + Asignación No Remunerativa $90.000

Asistente Geriátrica : Básico $1.067.337,32 + Asignación No Remunerativa $90.000

Asistente de Comedores con atención al público: Básico $1.061.553,60 + Asignación No Remunerativa $90.000

Camilleros y fotógrafos: Básico $1.061.553,60 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal de Lavadero y ropería : Básico $1.044.197,46 + Asignación No Remunerativa $90.000

Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos: Básico $1.038.415,17 + Asignación No Remunerativa $90.000

Enfermero/ra de Piso, o Consultorios Externos: Básico $1.227.388,10 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal Especializado en Terapia Intensiva, Clímax, Unidad Coronaria, Nursery, Foniatría y Riñón artificial: Básico $1.227.388,10 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos: Básico $1.227.388,10 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal Técnico de Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio: Básico $1.173.398,47 + Asignación No Remunerativa $90.000

Cómo quedan los sueldos de los trabajadores de hospitales

Los sueldos de los trabajadores de hospitales que pertenezcan al Convenio Colectivo de Trabajo 103/75 son:

Cabo Enfermero Profesional: Básico $1.337.204,53 + Asignación No Remunerativa $90.000

Instru. Sala de Operaciones: Básico $1.300.333,27 + Asignación No Remunerativa $90.000

Enfermera/o Profesional: Básico $1.300.333,27 + Asignación No Remunerativa $90.000

Licenciado en Kinesiología y Obstetricia (24 hs.) : Básico $1.265.107,19 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal Lab., Farm., Preparador: Básico $1.264.261,04 + Asignación No Remunerativa $90.000

Capataz: Básico $1.264.261,04 + Asignación No Remunerativa $90.000

1º Cocinero: Básico $1.264.261,04 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal Autoclave: Básico $1.243.602,00 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal Técnico: Básico $1.243.602,00 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal Ayudante: Básico $1.231.447,41 + Asignación No Remunerativa $90.000

El Cabo Enfermero Profesional pasará a cobrar un básico de $1.337.204,53 y una Asignación No Remunerativa $90.000 Foto: Unsplash

Administrativo Auxiliar 1: Básico $1.231.447,41 + Asignación No Remunerativa $90.000

Maestranza – Técnico: Básico $1.219.286,86 + Asignación No Remunerativa $90.000

Telefonistas de Conmuta. (36 hs.) : Básico $1.182.815,91 + Asignación No Remunerativa $90.000

Ayudante Cocina: Básico $1.170.662,33 + Asignación No Remunerativa $90.000

Administrativo Auxiliar 3: Básico $1.159.716,53 + Asignación No Remunerativa $90.000

Auxiliar Enfermería : Básico $1.159.716,53 + Asignación No Remunerativa $90.000

Oficial Confeccionista: Básico $1.159.716,53 + Asignación No Remunerativa $90.000

Choferes, Fotógrafos : Básico $1.159.716,53 + Asignación No Remunerativa $90.000

Medio Oficial: Básico $1.159.716,53 + Asignación No Remunerativa $90.000

Porteros, Ord., Serenos, Ascen.: Básico $1.142.702,48 + Asignación No Remunerativa $90.000

Pers. Jardin, Quintas, Cria. y Pant. : Básico $1.130.544,80 + Asignación No Remunerativa $90.000

Peones en General: Básico $1.124.471,69 + Asignación No Remunerativa $90.000

Camilleros : Básico $1.124.471,69 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal Atención Comedor: Básico $1.124.471,69 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal de Taller General: Básico $1.112.314,01 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal Lavadero y Ropería: Básico $1.106.228,00 + Asignación No Remunerativa $90.000

Mucamas: Básico $1.100.158,62 + Asignación No Remunerativa $90.000

Cuánto cobra un pediatra en julio 2026 Foto: Freepik.

Ayudante de Oficina: Básico $1.100.158,62 + Asignación No Remunerativa $90.000

Obstétricas (24 hs. Semanales) : Básico $1.100.158,62 + Asignación No Remunerativa $90.000

Kinesiólogo (24 hs. Semanales): Básico $1.100.158,62 + Asignación No Remunerativa $90.000

Ayudante Técnico: Básico $1.213.202,99 + Asignación No Remunerativa $90.000

2º Cocinero: Básico $1.194.974,90 + Asignación No Remunerativa $90.000

Oficiales : Básico $1.194.974,90 + Asignación No Remunerativa $90.000

Administrativo Auxiliar 2: Básico $1.194.974,90 + Asignación No Remunerativa $90.000

Personal Envasador: Básico $1.182.815,91 + Asignación No Remunerativa $90.000

Cuáles son los adicionales que pueden hacer modificar los salarios de los trabajadores de sanidad

Los adicionales que tienen la capacidad de modificar el salario básico dependen de la institución, la modalidad de trabajo y las tareas que realiza cada profesional y son: antigüedad, turnos nocturnos, trabajo durante fines de semana, trabajo en feriados, especializaciones o funciones técnicas específicas y bonificaciones propias de cada establecimiento.