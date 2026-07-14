F-16 para Argentina: cuándo llega la segunda tanda de cazas y por qué se adelanta el operativo

Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

La incorporación de los cazas F-16 Fighting Falcon vuelve a ubicarse en el centro de la agenda de defensa argentina. La Fuerza Aérea Argentina ya tiene previsto el arribo de la segunda tanda de aeronaves adquiridas a Dinamarca, un movimiento que representa un nuevo avance dentro del programa de modernización conocido como Peace Condor. Según la información difundida, el nuevo grupo de aviones llegaría al país durante septiembre de 2026, antes del plazo que se manejaba inicialmente.

El dato no es menor: el cronograma original contemplaba que esta nueva partida arribara hacia diciembre, por lo que el adelanto implica una aceleración del proceso de incorporación de una de las capacidades más esperadas por la aviación militar argentina. La llegada de estos cazas forma parte de la compra de 24 F-16A/B MLU provenientes de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca.

De Dinamarca a Córdoba: el recorrido previsto para los nuevos cazas

La segunda tanda de F-16 tendría como punto de partida la Base Aérea de Skrydstrup, ubicada en Dinamarca. Desde allí, las aeronaves realizarán el correspondiente vuelo ferry hasta la Argentina, una operación logística que contempla escalas, coordinación internacional y asistencia técnica para garantizar el traslado seguro de los aviones.

Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

Una vez en territorio argentino, el destino inicial será el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Esa unidad funciona como asiento temporal para los F-16 mientras continúan las obras de infraestructura necesarias en la VI Brigada Aérea de Tandil, que será la base definitiva del sistema de armas.

Allí se realizarán tareas de recepción, inspección, puesta a punto y adaptación operativa, antes de que los cazas se integren progresivamente a las actividades de entrenamiento y capacitación de pilotos, técnicos y personal de apoyo.

Por qué se adelanta la llegada de los F-16 a la Argentina

El adelanto del segundo lote responde a una combinación de factores operativos y logísticos. Por un lado, Dinamarca avanza en el reemplazo de sus F-16 por cazas F-35, lo que facilita la transferencia de aeronaves ya preparadas para su entrega. Por otro, el programa argentino muestra señales de aceleración en distintas etapas vinculadas con capacitación, infraestructura y recepción de material.

La propia Fuerza Aérea Argentina ya había iniciado vuelos locales del sistema F-16 en el Área Material Río IV, con aeronaves biplaza y apoyo de instructores especializados. Ese proceso forma parte de la etapa de familiarización y entrenamiento que permitirá avanzar hacia la plena operación de la nueva flota.

Los aviones caza F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Con más aviones disponibles, la institución podrá ampliar la formación de tripulaciones, incrementar las horas de vuelo y acelerar la transición hacia un sistema de armas occidental ampliamente utilizado por fuerzas aéreas de todo el mundo.

Qué significa el programa Peace Condor para la defensa argentina

El programa Peace Condor es uno de los proyectos más relevantes de la Fuerza Aérea Argentina en décadas. Su objetivo central es recuperar una capacidad de combate supersónico que el país había perdido tras el retiro de los Mirage. La compra a Dinamarca incluye 24 F-16 modernizados bajo estándar MLU, además de un paquete de apoyo, repuestos, entrenamiento y equipamiento asociado.

La llegada de la primera tanda, ocurrida a fines de 2025, marcó un hito histórico para la aviación militar argentina. Ahora, el arribo del segundo grupo permitirá consolidar el proceso y aumentar la disponibilidad de aeronaves para instrucción, mantenimiento y evaluación operativa.

Aunque el cronograma inicial preveía entregas escalonadas hasta 2028, distintas versiones indican que el ritmo podría acelerarse si se mantienen las condiciones actuales. Esto dependerá de factores como presupuesto, disponibilidad técnica, infraestructura, entrenamiento y coordinación con los proveedores internacionales.

Los F-16 y el desafío de la infraestructura en Tandil

Uno de los puntos clave del proceso es la adaptación de la VI Brigada Aérea de Tandil, que será el hogar definitivo de los F-16. La unidad requiere obras específicas para operar, mantener y proteger un sistema de armas de estas características. Mientras esos trabajos continúan, el Área Material Río Cuarto cumple un rol fundamental como centro de recepción y apoyo inicial.

Además de las instalaciones físicas, el desafío incluye la formación de técnicos especializados, pilotos, instructores, mecánicos y personal de mantenimiento. La introducción del F-16 no implica solamente sumar aviones: supone incorporar una doctrina operativa, nuevos estándares de logística y un ecosistema de soporte a largo plazo.

Una llegada clave para la Fuerza Aérea Argentina

La llegada de la segunda tanda de F-16 a la Argentina será otro paso importante en la reconstrucción de capacidades de la Fuerza Aérea. Si el cronograma se cumple, septiembre de 2026 quedará marcado como un mes relevante dentro del proceso de modernización militar del país.

El adelanto de la entrega muestra que el programa avanza con mayor velocidad de la esperada y abre la puerta a un escenario en el que la Argentina podría completar antes de tiempo la incorporación de los 24 cazas adquiridos. Para la Fuerza Aérea, esto significa más aviones disponibles, más entrenamiento y una transición más rápida hacia una nueva etapa operativa.

En un contexto regional donde la modernización de medios militares vuelve a ganar importancia, los F-16 representan una apuesta estratégica para recuperar capacidades, fortalecer la defensa aérea y reposicionar a la aviación de combate argentina después de años de limitaciones materiales.