Se oficializó el aumento para empleadas domésticas: cuánto cobrará cada categoría durante junio y julio 2026

El Gobierno oficializó una nueva actualización salarial para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Foto: NA.

El Gobierno nacional confirmó una nueva actualización salarial para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares. La medida fue formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y establece incrementos escalonados para el período comprendido entre abril y julio de 2026, además de la incorporación progresiva de una suma no remunerativa acordada previamente.

La decisión alcanza a todas las categorías del régimen de empleo doméstico y busca recomponer los ingresos del sector en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo. En total, la mejora salarial acumulada para el cuatrimestre será del 6,4%.

Ya rigen las nuevas escalas salariales para las empleadas domésticas correspondientes a junio 2026. Foto: Gobierno argentino

¿Cómo se aplican los aumentos para empleadas domésticas?

Según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, las actualizaciones se distribuyen de la siguiente manera:

Abril: 1,8%.

Mayo: 1,6%.

Junio: 1,5%.

Julio: 1,4%.

Además, el acuerdo contempla la incorporación al salario básico del 50% de la suma no remunerativa que había sido abonada en marzo de 2026. El restante 50% será incorporado durante julio. El bono extraordinario acordado previamente podía alcanzar hasta los $20.000, dependiendo de la carga horaria de cada trabajador.

Se confirmaron los valores mínimos por hora y por mes para todas las categorías del sector. Foto: Freepik

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en junio 2026?

Con el incremento del 1,5% correspondiente a junio, que se liquidará a comienzos de julio, las remuneraciones mínimas quedan establecidas de la siguiente manera:

Supervisores

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 por mes.

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 por mes.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.083,26 por hora y $499.868,28 mensuales.

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.

Caseros

$3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 por mes.

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

Las remuneraciones del personal doméstico registran una nueva suba y actualizan las escalas vigentes. Foto: Unsplash

¿Cómo quedarán los salarios en julio 2026?

La última actualización prevista en el acuerdo será del 1,4% y se verá reflejada en los salarios que se pagarán durante agosto.

Con ese ajuste, los valores mínimos pasarán a ser los siguientes:

Supervisores con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales.

Supervisores sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales.

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.

Caseros: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Personal para tareas generales con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales.

Personal para tareas generales sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

La resolución también introdujo cambios en el adicional por zona desfavorable. El porcentaje pasó del 30% al 31% sobre los salarios mínimos vigentes para cada categoría.

La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares estableció incrementos escalonados hasta julio 2026.

Este beneficio corresponde a quienes desarrollan tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como también en el partido bonaerense de Patagones.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca actualizar las remuneraciones del personal doméstico registrado y establecer nuevas referencias salariales para uno de los sectores laborales con mayor cantidad de trabajadores en todo el país.