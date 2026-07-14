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Máxima tensión en el juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando y Francisco Oneto, a punto de tomarse a golpes de puño

Los abogados tuvieron un fuerte cruce, donde hubo insultos y amenazas de “invitarse a pelear”. Los jueces debieron pedir un cuarto intermedio.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Fernando Burlando y Francisco Oneto.
Fernando Burlando y Francisco Oneto. Foto: NA
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Los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto protagonizaron un tenso cruce en el juicio por la muerte de Diego Maradona, donde hubo insultos y amenazas de “invitarse a pelear”.

Fuentes del caso informaron que el representante legal de Dalma y Gianinna Maradona y el defensor del neurocirujano Leopoldo Luque comenzaron a gritar en medio del testimonio de Julio César Soria, un custodio que visitó al Diez durante su internación domiciliaria en el country San Andrés.

Según señalaron los voceros de la investigación, Burlando le pidió a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que le adviertan a Soria que declaraba bajo juramento por presuntas contradicciones, a lo que Oneto consideró que lo intimidaba.

Gianinna y Dalma Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: REUTERS

“La amenaza es a tu cliente”, retrucó el letrado mediático y el ex candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza enfureció y se levantó de su silla.

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“Empezaron a boquearse y ahí se pudrió. Se invitaron a pelear”, comentaron las fuentes y el Tribunal Oral en lo Criminal N.°7 de San Isidro dictó un cuarto intermedio para tranquilizar la situación.

Los allegados al debate por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del astro afirmaron que los magistrados “cagaron a pedo a los dos durante 20 minutos”.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolon en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Foto: REUTERS

Una vez en el interior de la sala, Burlando se acercó a Oneto, le palmeó la espalda, se saludaron respetuosamente y todo volvió a la normalidad.

Soria continuó con su comparecencia y se espera que el jueves sea el turno del psicólogo Carlos Díaz, el licenciado que trató las adicciones del paciente luego de su operación por el hematoma subdural.

Diego MaradonaJuicioFernando Burlando
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