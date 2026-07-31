Jubilados y pensionados: qué alternativas tienen si no pueden cobrar a tiempo

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Miles de jubilados y pensionados organizan sus gastos según la fecha de cobro de ANSES, pero no siempre pueden acercarse al banco el día indicado. Problemas de salud, turnos médicos, mal clima, distancia hasta la sucursal o simplemente evitar largas filas pueden hacer que el beneficiario no retire el dinero en la fecha asignada.

La buena noticia es que no cobrar el mismo día del calendario no significa perder la jubilación o pensión. El cronograma de pagos funciona como una guía para ordenar la atención según la terminación del DNI, pero una vez acreditados los haberes, el dinero queda disponible en la cuenta bancaria del titular. ANSES permite consultar la fecha de cobro a través de mi ANSES, el calendario oficial y la sección “Cobros”, usando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Qué pasa si un jubilado no cobra el día que le corresponde

Si el jubilado o pensionado no retira el dinero en la fecha marcada por ANSES, los fondos continúan depositados en su cuenta. Esto significa que puede cobrar más adelante por ventanilla, cajero automático, tarjeta de débito o mediante otros canales habilitados por el banco.

Jubilados bono Foto: ANSES

El calendario mensual se organiza para evitar aglomeraciones, especialmente en los primeros días de pago. Por eso, aunque cada DNI tiene una fecha asignada, no es obligatorio retirar el efectivo ese mismo día. Lo importante es verificar que el haber haya sido acreditado correctamente y que la cuenta mantenga movimientos periódicos.

Alternativas para cobrar sin ir al banco

Una de las opciones más simples es utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional. Con ella, el jubilado puede comprar en supermercados, farmacias, almacenes y comercios adheridos sin necesidad de retirar todo el efectivo.

Otra alternativa es retirar dinero en comercios que ofrecen extracción al momento de pagar una compra. Esta opción puede resultar útil para quienes viven lejos de una sucursal bancaria o prefieren evitar cajeros con mucha demanda.

También se puede operar mediante home banking o aplicaciones bancarias, siempre que el titular tenga acceso y sepa utilizarlas. Desde allí es posible pagar servicios, hacer transferencias, consultar saldos y controlar movimientos sin salir de la casa.

Cómo consultar cuándo y dónde cobro

Para evitar confusiones, los jubilados y pensionados pueden consultar la fecha y el lugar de cobro de forma online. ANSES informa que quienes reciben una prestación pueden ingresar al calendario de pagos, revisar la fecha según la terminación del DNI o entrar a mi ANSES para ver el medio de cobro, el monto y el recibo de haberes.

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En mi ANSES, el camino habitual es ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a la sección Cobros y seleccionar la opción vinculada a fecha y medio de cobro. Esta consulta es gratuita y permite confirmar si el pago fue acreditado.

Qué hacer si el jubilado no puede cobrar por problemas de salud

Cuando una persona mayor no puede movilizarse, una herramienta clave es designar un apoderado. ANSES permite que jubilados y pensionados nombren a una persona o entidad para realizar trámites y, en determinados casos, cobrar los haberes en su nombre. El apoderado puede ser un familiar, abogado, tutor, curador, representante diplomático o consular, entre otras opciones habilitadas.

Para nombrar a un apoderado, la persona designada debe ser mayor de 18 años, salvo que esté emancipada. Además, se solicita documentación del titular y del apoderado, como DNI y, según el vínculo, partidas, certificados o formularios correspondientes.

Esta alternativa es especialmente importante para jubilados con movilidad reducida, internaciones, tratamientos médicos prolongados o residencia en el exterior.

Cuándo puede suspenderse el cobro de una jubilación o pensión

Aunque no pasa nada por no cobrar el día exacto, existe una situación diferente: la falta de movimientos durante varios meses. Según la información oficial, el cobro de una jubilación o pensión puede suspenderse si el titular no se presenta a cobrar durante 3 meses consecutivos o si la cuenta donde recibe la prestación no registra movimientos durante ese período. También puede haber suspensión si se detecta una incompatibilidad o si la persona sale del país por un período prolongado sin comunicarlo.

ANSES aclara que la suspensión del cobro no implica la baja definitiva de la jubilación o pensión. Para volver a cobrar, el beneficiario debe solicitar la activación de la prestación.

Cómo reactivar haberes suspendidos

Si el pago fue suspendido, el trámite para reactivar los haberes es gratuito. El titular debe reunir la documentación solicitada, entre ella DNI, el formulario Reclamo de haberes PS 6.236 y la documentación que justifique la activación de la prestación. El trámite puede iniciarse por Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social, eligiendo la opción“Reclamar un beneficio no cobrado”, o también de forma presencial con turno previo.

Si el trámite lo realiza un representante, ANSES puede pedir el formulario Carta Poder PS 6.4 o un poder general otorgado por escribano, cuando el apoderado no figure en el recibo de cobro.

Consejos para no tener problemas con el cobro

La recomendación principal es no dejar pasar varios meses sin movimientos en la cuenta. No hace falta retirar todo el dinero, pero sí conviene usar la tarjeta, hacer una extracción, consultar el saldo o realizar alguna operación bancaria.

También es importante revisar periódicamente los datos personales en mi ANSES, conservar la tarjeta de débito activa, verificar el calendario oficial y, si el titular no puede moverse por sus propios medios, iniciar cuanto antes la designación de un apoderado.