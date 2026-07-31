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Con diseño romano y vistas a un lago: así es por dentro la mansión francesa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Entre vistas privilegiadas a un lago, amplios espacios verdes y una decoración de inspiración contemporánea, Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni construyeron en Lyon un refugio de lujo donde el diseño, la luz natural y la conexión con la naturaleza definen cada rincón de su vida cotidiana.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni disfrutan de una vida rodeada de confort y naturaleza en su exclusiva casa de Lyon.
Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni disfrutan de una vida rodeada de confort y naturaleza en su exclusiva casa de Lyon. Foto: -
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Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni disfrutan de una vida rodeada de confort y naturaleza en su exclusiva casa de Lyon, una propiedad que se destaca por combinar la elegancia de la arquitectura clásica con un marcado estilo contemporáneo. Ubicada frente a un lago y rodeada de extensos espacios verdes, la residencia refleja una estética sofisticada en la que predominan las líneas modernas, los colores neutros y los ambientes amplios y luminosos.

En el interior, los grandes ventanales de piso a techo permiten que la luz natural inunde cada rincón durante todo el día, potenciando la sensación de amplitud y conexión con el exterior. Los livings, decorados en tonos claros y tierra, se organizan alrededor de una chimenea de diseño minimalista que aporta calidez y elegancia al espacio, mientras que las vistas al paisaje natural se convierten en protagonistas de cada ambiente.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni
Los livings, decorados en tonos claros y tierra, se organizan alrededor de una chimenea de diseño minimalista que aporta calidez y elegancia al espacio. Foto: Instagram

El futbolista argentino y su esposa se instalaron en la ciudad francesa a mediados de 2022, tras el traspaso del defensor desde Ajax de Ámsterdam al Olympique de Lyon. Desde entonces, construyeron allí su rutina diaria junto a sus bulldogs franceses, Galo e Indica, aunque continúan manteniendo un fuerte vínculo con la Argentina.

Un refugio de lujo en Lyon: cómo es la propiedad que comparten Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Lyon, la residencia de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni se convirtió en el escenario ideal para su vida en Francia. Rodeada de vegetación y con vistas privilegiadas a un lago, la propiedad fue concebida para potenciar la conexión con el entorno, aprovechando al máximo la luz natural y las panorámicas que ofrece el paisaje.

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El hogar combina amplitud, diseño y funcionalidad en cada uno de sus espacios. Las áreas sociales se destacan por sus dimensiones, la presencia de amplias superficies vidriadas y una decoración de estilo sofisticado que prioriza el confort sin resignar elegancia. La integración entre los ambientes interiores y el exterior aporta una sensación de continuidad que transforma a la naturaleza en parte esencial de la vivienda.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni
Rodeada de vegetación y con vistas privilegiadas a un lago, la propiedad fue concebida para potenciar la conexión con el entorno, aprovechando al máximo la luz natural y las panorámicas que ofrece el paisaje. Foto: Instagram

Además de su cuidada estética, la casa refleja el estilo de vida que la pareja construyó desde su llegada a Francia. Entre espacios pensados para el descanso, rincones acogedores y una atmósfera marcada por la tranquilidad, la propiedad se presenta como un verdadero oasis privado donde el futbolista y la influencer disfrutan de su día a día junto a sus mascotas, lejos del ritmo de las grandes ciudades.

Arquitectura romana y estilo contemporáneo: las claves del diseño interior

La vivienda se distingue por una propuesta arquitectónica que armoniza la inspiración de la tradición clásica con un enfoque moderno pensado para la funcionalidad y el bienestar. Esta combinación se refleja en cada sector de la propiedad, donde los rasgos de diseño más elegantes conviven con espacios amplios, luminosos y adaptados a un estilo de vida actual.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni
La vivienda tiene un enfoque moderno pensado para la funcionalidad y el bienestar. Foto: Instagram

Para su construcción se eligió una cuidadosa selección de materiales naturales como madera, piedra y vidrio, elementos que aportan carácter, calidez y sofisticación. El resultado es una estructura sólida y refinada que, gracias a sus amplias superficies vidriadas, se integra de manera fluida con el entorno, permitiendo que el paisaje exterior forme parte de la experiencia cotidiana dentro del hogar.

Materiales nobles y tonos neutros: el secreto de la paleta cromática en el hogar

En los espacios interiores domina una estética serena y elegante, marcada por una selección de colores suaves que refuerzan la sensación de amplitud y tranquilidad. Blancos cálidos, tonos arena, grises delicados y matices inspirados en la naturaleza se combinan para crear ambientes luminosos y equilibrados, donde cada elemento parece pensado para transmitir confort y armonía.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni
Nicolás Tagliafico junto a sus bulldogs franceses. Foto: Instagram

La decoración apuesta por un estilo contemporáneo sin excesos, en el que los detalles juegan un papel fundamental. Los acentos en negro presentes en carpinterías, luminarias y piezas de mobiliario generan contraste y aportan personalidad a los espacios, logrando un balance perfecto entre sofisticación y calidez. Esta combinación de tonos neutros y terminaciones modernas da lugar a una atmósfera acogedora, refinada y atemporal que potencia la identidad de toda la propiedad.

Espacios pensados para el descanso y la vida cotidiana en suelo europeo

El living de doble altura es el espacio principal de la vivienda y uno de los ambientes con mayor presencia. Su diseño favorece el ingreso de luz natural durante todo el día, lo que potencia la sensación de amplitud y genera un ambiente luminoso y agradable para el uso cotidiano.

La chimenea se ubica en el centro del espacio y funciona como punto de encuentro, mientras que el mobiliario en tonos crudos acompaña esa idea de calidez y confort. En conjunto, estos elementos dan forma a un ambiente funcional, pensado para disfrutar tanto de los momentos de reunión como de la vida diaria de la pareja.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni
Galo e Indica son los bulldogs franceses de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni. Foto: Instagram

El protagonismo de sus mascotas: los bulldogs franceses que disfrutan del verde

Galo e Indica, los bulldogs franceses de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni, también tienen un rol central en la dinámica de la casa. Gracias a los amplios espacios al aire libre que rodean la propiedad, las mascotas cuentan con sectores ideales para correr, descansar y pasar tiempo al aire libre. El gran patio conectado con el lago y las extensas áreas parquizadas se transforman a diario en su lugar favorito, sumando vida y movimiento a un entorno marcado por la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. La presencia de los perros refuerza el espíritu cálido y familiar que la pareja busca imprimirle a su hogar en Lyon.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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