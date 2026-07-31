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El pueblo bonaerense que esconde un castillo de estilo europeo y pocos conocen: a menos de dos horas de CABA, ideal para una escapada

Este lugar se volvió una opción ideal para quienes buscan historia, tranquilidad y paisajes distintos.

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El pueblo bonaerense que esconde un castillo de estilo europeo y pocos conocen: a menos de dos horas de CABA, ideal para una escapada.
El pueblo bonaerense que esconde un castillo de estilo europeo y pocos conocen: a menos de dos horas de CABA, ideal para una escapada. Foto: Barrio Felicitas
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Domselaar es uno de los pueblos bonaerenses, ubicados a un poco más de 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, que se transformó en una de las escapadas más originales para el fin de semana. Esta pequeña localidad del partido de San Vicente combina calles tranquilas, un entorno rural y un patrimonio arquitectónico que la distingue del resto de la provincia.

El gran imán del pueblo es el Castillo Guerrero, una construcción de fines del siglo XIX que parece salida de un cuento europeo. Sus torres, jardines y detalles ornamentales lo convirtieron en uno de los lugares más fotografiados de la zona y en un punto de referencia para los amantes del turismo histórico.

El Castillo Guerrero: la joya arquitectónica de Domselaar

Levantado por la familia Guerrero en una extensa estancia, el castillo se destaca por su arquitectura inspirada en los palacios europeos. El edificio está rodeado de un parque con árboles centenarios, lo que realza aún más el paisaje y le da un aire único dentro de la provincia de Buenos Aires.

Hoy, el predio es el sitio más visitado de Domselaar y atrae a quienes buscan conocer construcciones históricas y disfrutar de un entorno natural diferente.

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Qué hacer en Domselaar: actividades para una escapada distinta

Más allá del castillo, el pueblo invita a recorrer sus calles arboladas y a disfrutar de la tranquilidad del entorno. Entre las actividades recomendadas se destacan las caminatas al aire libre, la visita al casco histórico y la posibilidad de compartir un almuerzo en alguna de las parrillas o restaurantes de la zona.

Domselaar es ideal para visitar un fin de semana. Foto: Foto: Wikipedia

El paisaje rural y los espacios verdes son ideales para una salida fotográfica, especialmente al atardecer. Por su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, muchas familias eligen Domselaar para pasar el día o disfrutar de un fin de semana corto.

Cómo llegar a Domselaar desde la Ciudad de Buenos Aires

El viaje en auto demanda alrededor de una hora y media. La ruta más utilizada es por la Autopista Riccheri, continuando por la Ruta Nacional 205 y los accesos hacia San Vicente, desde donde se llega fácilmente a la localidad.

También existe la opción de viajar en tren: la línea Roca llega hasta la estación Domselaar, una alternativa cómoda para quienes prefieren el transporte público.

Un rincón bonaerense para descubrir cerca de la ciudad

Mientras muchos turistas optan por destinos tradicionales, Domselaar ofrece una propuesta distinta: historia, naturaleza y un castillo de estilo europeo a menos de dos horas de la Capital. Una escapada perfecta para quienes buscan sorprenderse sin alejarse demasiado.

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