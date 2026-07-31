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Compras online en el exterior: el Gobierno cambia el sistema puerta a puerta y promete entregas más rápidas

Lo anunció el ministro Sturzenegger, agradeciendo especialmente a los funcionarios Andrés Vázquez, director de ARCA, y José Véliz, titular de Aduana. Qué cambia, cuáles son los límites de USD 3.000 y quiénes pueden acceder a beneficios de hasta USD 400.

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Las compras por internet en tiendas del exterior tendrán un proceso más simple para los consumidores argentinos. Una nueva normativa permite adelantar trámites y pagos antes de que los productos lleguen al país, con el objetivo de reducir demoras, agilizar la liberación de paquetes y mejorar la experiencia de quienes utilizan el régimen puerta a puerta. Lo anunció Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, agradeciendo especialmente a los funcionarios Andrés Vázquez, director de ARCA, y José Véliz, titular de Aduana.

La medida fue implementada mediante la Resolución General 5884/2026 de ARCA y forma parte de una serie de reformas destinadas a facilitar las importaciones para consumo personal. Además, se complementa con cambios recientes que ampliaron beneficios y franquicias para las compras realizadas en plataformas internacionales.

Cómo funciona el nuevo sistema para compras puerta a puerta

Hasta ahora, cuando una persona realizaba una compra en una tienda online del exterior, el proceso administrativo comenzaba recién cuando el paquete ingresaba al país. En ese momento, el Correo Argentino debía contactar al destinatario, solicitar la declaración correspondiente y gestionar el pago de los tributos antes de liberar el envío.

Con el nuevo esquema, gran parte de esos pasos podrán realizarse de manera anticipada. La normativa habilita a que el Correo Argentino firme acuerdos con plataformas de comercio electrónico para que los impuestos y cargos aduaneros puedan abonarse al momento de concretar la compra.

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Esto significa que la información necesaria para procesar la importación estará disponible incluso antes de que el paquete llegue al territorio argentino, acelerando la liberación de los productos y reduciendo los tiempos de espera.

Qué cambia para los compradores argentinos

Uno de los cambios más importantes es que los usuarios podrán validar de manera anticipada los datos incluidos en la declaración del envío. Gracias a esta modalidad, la documentación podrá quedar lista antes del arribo de la mercadería.

Además, cuando exista algún trámite adicional ante la Aduana, el Correo Argentino estará facultado para representar al comprador, salvo que la persona decida hacer la gestión por su cuenta o designar otro representante.

Pedidos, entregas, compras online.
Pedidos, entregas, compras online. Foto: Pexels

La intención oficial es avanzar hacia un sistema más digital, rápido y simple, eliminando obstáculos administrativos que históricamente generaban demoras y complicaciones para quienes compraban productos en el exterior.

Cuál es el límite para comprar productos del exterior

El régimen puerta a puerta mantiene ciertos requisitos para que los envíos puedan ingresar bajo esta modalidad.

Las condiciones principales son las siguientes:

  • Valor FOB máximo de USD 3.000 por envío.
  • Hasta tres unidades de una misma especie o producto.
  • Mercadería destinada al uso o consumo personal.
  • Prohibición de fines comerciales.

Cuando se cumplen estos requisitos, los paquetes pueden ser liberados bajo el esquema puerta a puerta previsto por la reglamentación vigente.

Compras de hasta USD 400: el beneficio que impulsa las importaciones

La simplificación del sistema también está vinculada al Decreto 604/2026, que equiparó las condiciones de las importaciones realizadas por correo con las efectuadas mediante servicios de courier privado.

En este contexto, los envíos de hasta USD 400 cuentan con un beneficio clave para los consumidores: quedan exentos del pago de derechos de importación y de la tasa estadística. Sin embargo, esta ventaja alcanza a un máximo de cinco envíos por persona por año.

Para quienes compran ropa, tecnología, accesorios, artículos para el hogar, repuestos o gadgets, este cambio puede representar un ahorro importante frente al esquema que regía anteriormente.

Récord histórico de compras al exterior

La decisión del Gobierno llega en un momento marcado por el fuerte crecimiento de las compras internacionales realizadas por consumidores argentinos.

Según los datos difundidos oficialmente, las importaciones a través de servicios courier alcanzaron en junio un nuevo máximo histórico de USD 125 millones, superando el récord previo de USD 118 millones registrado en abril.

En el acumulado del primer semestre, las compras mediante esta modalidad llegaron a USD 643 millones, cifra que representa un incremento interanual del 104,2%.

Los números reflejan una tendencia cada vez más consolidada: los consumidores argentinos recurren con mayor frecuencia a plataformas internacionales para adquirir productos que muchas veces ofrecen una mejor relación entre precio y calidad.

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