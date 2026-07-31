Ceuta, la ciudad española en África que Marruecos reclama y que nació entre conquistas, tratados y fronteras calientes

Ceuta, la ciudad en el norte de África que el mundo mira Foto: REUTERS

Ceuta volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, un episodio que reavivó una pregunta que aparece cada vez que la ciudad entra en crisis :¿por qué España tiene un territorio en África? La ciudad está ubicada en la costa norte africana, frente al sur de la península ibérica, junto a la entrada oriental del estrecho de Gibraltar.

El enclave tiene una superficie de alrededor de 20 kilómetros cuadrados y limita por tierra con Marruecos, mientras que el resto de su perímetro está rodeado por el mar Mediterráneo. Junto con Melilla, constituye una de las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y el continente africano.

Esa ubicación explica buena parte de su importancia. Ceuta no es solo una ciudad pequeña con puerto, murallas y una identidad multicultural. Es también un punto estratégico, militar, comercial y migratorio, donde Europa y África se encuentran sin necesidad de cruzar el mar.

Una ciudad codiciada desde la Antigüedad

La historia de Ceuta no empezó con España ni con Portugal. Su emplazamiento fue deseado desde tiempos antiguos por pueblos que entendieron rápidamente el valor de controlar el paso entre el Mediterráneo y el Atlántico. Por allí pasaron fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, visigodos y distintas dinastías musulmanas.

Ceuta, la ciudad en el norte de África que el mundo mira Foto: Wikipedia

Durante siglos, la ciudad fue conocida como un punto clave del comercio y de las rutas marítimas. Britannica recuerda que Ceuta tuvo importancia comercial por el intercambio de marfil, oro y esclavos, además de su valor como puerto en la entrada mediterránea del estrecho de Gibraltar.

Ese detalle es central para entender por qué tantos poderes quisieron dominarla. Ceuta no era una ciudad cualquiera: era una llave. Quien la controlaba podía vigilar rutas, cobrar influencia sobre el comercio y proyectar poder hacia ambos lados del estrecho.

La conquista portuguesa de 1415: el inicio del giro europeo

El gran punto de inflexión llegó en 1415, cuando Portugal conquistó Ceuta al sultanato meriní. La toma de la ciudad es considerada por muchos historiadores como uno de los primeros pasos de la expansión portuguesa fuera de Europa y un antecedente directo de la era atlántica.

Ceuta, la ciudad en el norte de África que el mundo mira Foto: Wikipedia

La operación fue encabezada por el rey Juan I de Portugal y tuvo lugar el 21 de agosto de 1415. Según reconstrucciones históricas, la expedición portuguesa reunió una gran flota y logró apoderarse de la ciudad, que desde entonces quedó bajo control luso.

Portugal no buscaba únicamente prestigio militar. Ceuta ofrecía una posición privilegiada para competir por las rutas comerciales, contener a rivales ibéricos y establecer una base permanente en el norte de África.

Cómo Ceuta pasó de Portugal a España

La explicación de por qué Ceuta terminó siendo española está en una cadena de decisiones políticas que se extendió durante más de dos siglos. En 1580, Portugal y España quedaron bajo una misma monarquía durante la llamada Unión Ibérica, por lo que Ceuta pasó a integrarse en la órbita de la Monarquía Hispánica.

Ceuta, la ciudad en el norte de África que el mundo mira Foto: REUTERS

Pero el momento decisivo llegó después. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta no siguió el mismo camino que Lisboa. La ciudad permaneció fiel a la Corona española. Esa situación fue reconocida formalmente en el Tratado de Lisboa de 1668, que puso fin a la guerra entre España y Portugal y dejó a Ceuta incorporada de manera definitiva a España.

Por eso, la pertenencia española de Ceuta no nace del reparto colonial africano del siglo XIX, sino de una historia anterior: una conquista portuguesa medieval, una unión dinástica ibérica y un tratado que consolidó la soberanía española.

Murallas, frontera y una identidad marcada por la defensa

Durante siglos, Ceuta tuvo un carácter profundamente militar. Sus Murallas Reales son uno de los símbolos más visibles de ese pasado de ciudad fortificada, pensada para resistir ataques y proteger un punto geográfico considerado vital para España.

Ceuta, la ciudad en el norte de África que el mundo mira Foto: Wikipedia

Su puerto y su cercanía con la península reforzaron su papel como enclave defensivo y comercial. La ciudad creció mirando al mar, pero también pendiente de su frontera terrestre con Marruecos, una línea que continúa siendo extremadamente sensible.

Hoy, Ceuta tiene una población diversa, con comunidades cristianas y musulmanas, además de minorías judías e hindúes. Esa convivencia forma parte de su identidad cotidiana, aunque la ciudad sigue atravesada por tensiones políticas, migratorias y diplomáticas.

Ceuta hoy: española, europea y con un régimen especial

Desde 1995, Ceuta cuenta con estatuto de ciudad autónoma. No es una comunidad autónoma como Andalucía o Cataluña, pero tiene instituciones propias, una Asamblea, un presidente y competencias de autogobierno.

Aunque forma parte de España y de la Unión Europea, Ceuta tiene particularidades fiscales y aduaneras. La Comisión Europea señala que Ceuta y Melilla no forman parte del territorio aduanero de la Unión Europea, aunque disponen de reglas específicas para el comercio con el bloque.

Ese estatus especial vuelve aún más singular a la ciudad. Es España, es Europa, está en África y tiene una frontera terrestre con Marruecos. Pocas ciudades concentran tantas capas geopolíticas en tan poco territorio.

Por qué Marruecos reclama Ceuta y España no piensa cederla

Marruecos no reconoce oficialmente a Ceuta y Melilla como territorios españoles y suele referirse a ellas como tierras ocupadas. España, en cambio, sostiene que ambas ciudades forman parte integral de su territorio nacional.

Esa disputa aparece con fuerza cada vez que hay una crisis migratoria o diplomática. En mayo de 2021, unas 8.000 personas entraron en Ceuta en apenas dos días después de que Marruecos relajara sus controles fronterizos, un episodio interpretado como una represalia por la atención médica en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

La tensión no es nueva, pero Ceuta resiste como un símbolo de continuidad histórica para España. Para Madrid, no se trata de una colonia, sino de una ciudad española con siglos de vínculo jurídico, político y administrativo. Para Rabat, en cambio, la geografía africana y la frontera terrestre alimentan un reclamo que sigue abierto.