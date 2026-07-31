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La Justicia de Perú anuló la condena de 15 años de prisión contra Ollanta Humala y saldrá en libertad

El Tribunal Constitucional anuló la investigación y proceso contra el ex presidente peruano. Será el primer ex mandatario del país sudamericano condenado por el Lava Jato en recuperar la libertad.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Ollanta Humala, ex presidente de Perú.
Ollanta Humala, ex presidente de Perú. Foto: EFE
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El Tribunal Constitucional anuló la investigación y el proceso contra el ex presidente peruano Ollanta Humala por presuntos falsos aportes a sus campañas electorales, por el cual cumple una condena de 15 años de prisión en la cárcel de Barbadillo, y podrá recuperar su libertad.

El TC resolvió declarar fundada la demanda de habeas corpus de Humala, al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal.

En tal sentido, declaró la nulidad de todo el proceso seguido contra el ex presidente peruano, que además incluyó a su esposa Nadine Heredia y la forzó a pedir asilo a Brasil.

Juicio contra Ollanta Humala. Foto: REUTERS.
Juicio contra Ollanta Humala. Foto: REUTERS.

Tal como ocurrió con el archivo del proceso por presunto lavado de activos contra la actual mandataria Keiko Fujimori, el TC ratificó que los aportes irregulares en campaña electoral no pueden ser tipificados bajo ese delito y, por lo tanto, anuló la investigación contra Humala y la cúpula de su entonces Partido Nacionalista Peruano.

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Los aportes cuestionados a Humala correspondían a empresas como la constructora brasileña Odebrecht y también al entonces gobierno de Lula da Silva en Brasil, según los testimonios recogidos por la Fiscalía.

En las consideraciones del fallo, se señala que cuando ocurrieron los hechos imputados, vinculados a las campañas electorales de los años 2006 y 2011, los actos de receptación patrimonial no se encontraban previstos como una modalidad típica del delito de lavado de activos.

Ollanta Humala (Reuters)
Ollanta Humala (Reuters)

Razón por la cual, la imputación contra Humala desconoce el principio de legalidad penal, indicó el fallo del TC.

El Constitucional pide que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado o el órgano judicial penal que corresponda, deberá definir la situación jurídica del ex mandatario cuando sea notificado del fallo.

Asimismo, ordena declarar la nulidad de todo el proceso seguido contra Humala por lavado de activos atribuido sin sustento jurídico y quedan sin efecto todas las actuaciones posteriores derivadas, como fueron las resoluciones que desestimaron la excepción de naturaleza de la acción y la sentencia penal dictada en 2025.

Juicio contra Ollanta Humala. Foto: REUTERS.
Juicio contra Ollanta Humala. Foto: REUTERS.

Humala será el primer ex mandatario peruano condenado a raíz del escándalo Lava Jato en Perú que será excarcelado por esta decisión del sistema de justicia, que benefició previamente a Fujimori y a su entorno partidario más cercano y archivó igualmente el proceso seguido en su contra.

Ollanta HumalaPerúCondena
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