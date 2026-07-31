comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Saltos desde Sea King: así entrenan las Fuerzas Especiales de la Armada Argentina

El Comando de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales realizó una nueva jornada de adiestramiento para Buzos Tácticos y Comandos Anfibios, con saltos en paracaídas desde helicópteros Sea King.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ejercicios militares de la Armada argentina.
Ejercicios militares de la Armada argentina. Foto: Ministerio de Defensa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Armada Argentina llevó adelante una nueva jornada de adiestramiento destinada a mantener y perfeccionar las capacidades operativas de sus Fuerzas Especiales, mediante un ejercicio de paracaidismo realizado con helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros.

La actividad se desarrolló en las inmediaciones de la Base de Infantería de Marina Baterías y tuvo como objetivo principal la recalificación del personal especializado en técnicas de inserción aerotransportada, una capacidad clave para las operaciones especiales navales.

Ejercicios militares de la Armada argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Entrenamiento conjunto de Buzos Tácticos y Comandos Anfibios

El ejercicio fue organizado por el Comando de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales (COFE) junto con sus unidades subordinadas: las Agrupaciones Buzos Tácticos y Comandos Anfibios.

Durante la jornada, los efectivos realizaron distintos tipos de saltos utilizando sistemas de paracaídas automáticos, automatizados y de apertura manual, con el propósito de mantener el nivel de entrenamiento y unificar procedimientos entre las unidades participantes.

Contenido Recomendado

Nuevos camiones 6x6 para los radares del Ejército Argentino:qué capacidad suman

Nuevos camiones 6x6 para los radares del Ejército Argentino: qué capacidad suman

Plan ARMA:Argentina destinará el 10% de las privatizaciones para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas

Plan ARMA: Argentina destinará el 10% de las privatizaciones para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas

Para ello, el personal fue trasladado hasta la zona de lanzamiento a bordo de los helicópteros Sea King, uno de los principales medios de transporte aéreo de la Aviación Naval.

Saltos desde diferentes alturas

El ejercicio contempló distintos perfiles de inserción según el tipo de paracaídas empleado.

Las prácticas de apertura manual se realizaron desde alturas comprendidas entre los 5.000 y los 10.000 pies, permitiendo a los operadores entrenar técnicas de descenso de mayor complejidad.

En tanto, los saltos con apertura automática se efectuaron desde aproximadamente 600 metros de altitud, un procedimiento habitual para inserciones rápidas de tropas en operaciones militares.

Este tipo de entrenamiento permite a las Fuerzas Especiales mantener la preparación necesaria para actuar en escenarios que requieren rapidez, precisión y coordinación entre los distintos componentes de la Armada.

El objetivo del adiestramiento

El comandante del COFE, capitán de navío Diego José Flores, explicó que el propósito central de estas actividades es lograr la recalificación periódica del personal en las distintas modalidades de salto.

Según señaló, esta etapa constituye la base para avanzar posteriormente hacia ejercicios de mayor complejidad técnica, incorporando procedimientos de paracaidismo especializados que incrementen la capacidad operativa de las Fuerzas de Operaciones Navales Especiales.

Ejercicios militares de la Armada argentina. Foto: Fuerza Aérea de Chile

Un despliegue con apoyo logístico integral

El ejercicio contó además con un importante despliegue de apoyo, incluyendo una ambulancia del Hospital Naval Puerto Belgrano, un camión del cuartel de Bomberos de la Base Naval Puerto Belgrano, personal del Batallón de Seguridad y efectivos del Batallón de Comunicaciones N.º 1 de la Escuela de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina.

Desde la Armada destacaron que este tipo de entrenamientos no solo fortalece las capacidades individuales de los operadores, sino que también mejora la coordinación entre las distintas unidades involucradas mediante la aplicación de procedimientos estandarizados, fundamentales para el éxito de futuras operaciones especiales.

Ejército ArgentinoFuerzas Armadas
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La cifra de 20 dígitos que citó Milei:cuánta inflación acumuló Argentina desde la creación del Banco Central en 1935

    La cifra de 20 dígitos que citó Milei: cuánta inflación acumuló Argentina desde la creación del Banco Central en 1935

  2. Milei anunció por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central:“Viene a terminar la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”

    Milei anunció por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: “Viene a terminar la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”

  3. Nuevos camiones 6x6 para los radares del Ejército Argentino:qué capacidad suman

    Nuevos camiones 6x6 para los radares del Ejército Argentino: qué capacidad suman

  4. Video inesperado:Kristalina Georgieva abandonó la agenda del FMI y bailó tango con Mora Godoy en su visita a Argentina

    Video inesperado: Kristalina Georgieva abandonó la agenda del FMI y bailó tango con Mora Godoy en su visita a Argentina

  5. Cadena nacional de Javier Milei:a qué hora habla hoy y si se pisa con el partido de Boca ante O’Higgins

    Cadena nacional de Javier Milei: a qué hora habla hoy y si se pisa con el partido de Boca ante O’Higgins
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas:una empresa chilena negocia participar del megaproyecto petrolero Sea Lion que impulsa Reino Unido

Malvinas: una empresa chilena negocia participar del megaproyecto petrolero Sea Lion que impulsa Reino Unido

Saltos desde Sea King:así entrenan las Fuerzas Especiales de la Armada Argentina

Nuevos camiones 6x6 para los radares del Ejército Argentino:qué capacidad suman

Un gobernador quiere poner peajes para los camiones que van a Vaca Muerta:los detalles del proyecto

Economía

El Gobierno va por una reforma histórica del BCRA:qué cambia y cómo puede impactar en la economía

El Gobierno va por una reforma histórica del BCRA: qué cambia y cómo puede impactar en la economía

ANSES:quiénes cobran el 31 de julio y qué pagos siguen activos antes de terminar el mes

Los empleos más demandados que aceptan a jóvenes sin estudio universitario:cuáles son y cuánto ganan hoy

Lujoso hotel internacional busca trabajadores argentinos:ofrecen sueldos de USD 1.600 y piden pocos requisitos

Internacionales

Crisis migratoria:el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta asciende a 34 y crece la tensión en Europa

Crisis migratoria: el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta asciende a 34 y crece la tensión en Europa

Ceuta, la ciudad española en África que Marruecos reclama y que nació entre conquistas, tratados y fronteras calientes

El único país del mundo 100% autosuficiente en alimentos está en Sudamérica:superó a China y Estados Unidos

Donald Trump anunció un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza