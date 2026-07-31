Saltos desde Sea King: así entrenan las Fuerzas Especiales de la Armada Argentina

Ejercicios militares de la Armada argentina. Foto: Ministerio de Defensa

La Armada Argentina llevó adelante una nueva jornada de adiestramiento destinada a mantener y perfeccionar las capacidades operativas de sus Fuerzas Especiales, mediante un ejercicio de paracaidismo realizado con helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros.

La actividad se desarrolló en las inmediaciones de la Base de Infantería de Marina Baterías y tuvo como objetivo principal la recalificación del personal especializado en técnicas de inserción aerotransportada, una capacidad clave para las operaciones especiales navales.

Ejercicios militares de la Armada argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Entrenamiento conjunto de Buzos Tácticos y Comandos Anfibios

El ejercicio fue organizado por el Comando de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales (COFE) junto con sus unidades subordinadas: las Agrupaciones Buzos Tácticos y Comandos Anfibios.

Durante la jornada, los efectivos realizaron distintos tipos de saltos utilizando sistemas de paracaídas automáticos, automatizados y de apertura manual, con el propósito de mantener el nivel de entrenamiento y unificar procedimientos entre las unidades participantes.

Para ello, el personal fue trasladado hasta la zona de lanzamiento a bordo de los helicópteros Sea King, uno de los principales medios de transporte aéreo de la Aviación Naval.

Saltos desde diferentes alturas

El ejercicio contempló distintos perfiles de inserción según el tipo de paracaídas empleado.

Las prácticas de apertura manual se realizaron desde alturas comprendidas entre los 5.000 y los 10.000 pies, permitiendo a los operadores entrenar técnicas de descenso de mayor complejidad.

En tanto, los saltos con apertura automática se efectuaron desde aproximadamente 600 metros de altitud, un procedimiento habitual para inserciones rápidas de tropas en operaciones militares.

Este tipo de entrenamiento permite a las Fuerzas Especiales mantener la preparación necesaria para actuar en escenarios que requieren rapidez, precisión y coordinación entre los distintos componentes de la Armada.

El objetivo del adiestramiento

El comandante del COFE, capitán de navío Diego José Flores, explicó que el propósito central de estas actividades es lograr la recalificación periódica del personal en las distintas modalidades de salto.

Según señaló, esta etapa constituye la base para avanzar posteriormente hacia ejercicios de mayor complejidad técnica, incorporando procedimientos de paracaidismo especializados que incrementen la capacidad operativa de las Fuerzas de Operaciones Navales Especiales.

Ejercicios militares de la Armada argentina. Foto: Fuerza Aérea de Chile

Un despliegue con apoyo logístico integral

El ejercicio contó además con un importante despliegue de apoyo, incluyendo una ambulancia del Hospital Naval Puerto Belgrano, un camión del cuartel de Bomberos de la Base Naval Puerto Belgrano, personal del Batallón de Seguridad y efectivos del Batallón de Comunicaciones N.º 1 de la Escuela de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina.

Desde la Armada destacaron que este tipo de entrenamientos no solo fortalece las capacidades individuales de los operadores, sino que también mejora la coordinación entre las distintas unidades involucradas mediante la aplicación de procedimientos estandarizados, fundamentales para el éxito de futuras operaciones especiales.