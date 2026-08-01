Bono ANSES de $70.000: quiénes lo cobran completo y quiénes quedan afuera en agosto

Bono ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social vuelve a estar en el centro de atención de jubilados y pensionados. Para agosto de 2026, el Gobierno oficializó la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000, una ayuda que se pagará junto con los haberes mensuales y que alcanza principalmente a los sectores de menores ingresos. La medida fue establecida mediante el Decreto 686/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Sin embargo, hay un dato clave que muchos beneficiarios deben tener en cuenta: no todos cobrarán el bono completo. El refuerzo se liquidará de manera diferenciada según el ingreso previsional de cada titular. Es decir, quienes cobren la mínima recibirán los $70.000 enteros, mientras que otros jubilados y pensionados solo accederán a una suma proporcional o directamente quedarán fuera del beneficio.

ANSES: cómo se pagará el bono de $70.000 en agosto

El bono previsional de agosto será abonado de forma automática junto con el haber mensual, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional para cobrarlo si corresponde. El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones previsionales administradas por ANSES que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Jubilados bono Foto: ANSES

El monto máximo será de $70.000, pero esa cifra solo se acreditará en su totalidad a quienes perciban ingresos iguales o inferiores al haber mínimo previsional. Para agosto, el haber mínimo fue fijado en $419.775,93, mientras que el ingreso total con bono para quienes cobran la mínima alcanzará los $489.775,93.

Quiénes cobran el bono completo de ANSES

El refuerzo completo de $70.000 será para los beneficiarios que se encuentren dentro del grupo de menores ingresos. Entre ellos se incluyen los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez o invalidez, madres de siete hijos o más y personas que cobran pensiones graciables a cargo de ANSES.

En todos los casos, la condición central es que el ingreso previsional del titular no supere el haber mínimo garantizado. Si el beneficiario cobra hasta ese límite, recibirá el bono completo y verá reflejado el refuerzo en la misma fecha de pago habitual.

Quiénes cobrarán un bono proporcional

Uno de los puntos más importantes es el esquema proporcional. ANSES no pagará los $70.000 completos a todos los jubilados y pensionados que superen la mínima. En esos casos, el organismo liquidará solo la diferencia necesaria para que el ingreso total llegue al tope compuesto por el haber mínimo más el bono.

Por ejemplo, si una persona percibe un haber superior a la mínima pero inferior al límite total de $489.775,93, recibirá un bono reducido hasta completar esa cifra. En cambio, quienes ya superen ese monto con su haber mensual no accederán al refuerzo.

Quiénes quedan afuera del bono de $70.000

Los jubilados y pensionados que cobren por encima del tope establecido no recibirán el bono extraordinario en agosto. En términos prácticos, si el ingreso previsional supera los $489.775,93, el beneficiario queda excluido del pago adicional.

Esta condición genera una diferencia importante entre quienes cobran la mínima, quienes están apenas por encima y quienes perciben haberes más altos. El sistema busca concentrar el refuerzo en los sectores de menores ingresos, aunque el bono se mantiene congelado en $70.000 desde 2024, mientras los haberes previsionales continúan actualizándose por movilidad.

Cuánto cobran los jubilados en agosto con aumento y bono

Con la actualización de agosto, los haberes previsionales tendrán una suba del 1,89%, en línea con la variación del IPC de junio. A partir de esta actualización, la jubilación mínima queda en $419.775,93, y con el bono completo alcanza los $489.775,93.

Cobro ANSES Foto: ANSES

Además, la PUAM se ubicará en $335.820,74, por lo que con el bono de $70.000 el total será de $405.820,74. En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber informado para agosto ronda los $293.843,14, y con el refuerzo totaliza $363.843,14.

Cómo saber si corresponde cobrar el bono

Para saber si corresponde cobrar el bono, el punto central es revisar el monto del haber mensual. Si el beneficiario cobra la mínima, recibirá los $70.000 completos. Si cobra por encima de la mínima pero por debajo del tope final, percibirá un proporcional. Si supera el límite total, no recibirá el adicional.

El pago se realizará junto con el calendario habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación. Como sucede todos los meses, se recomienda revisar la fecha de cobro desde los canales oficiales del organismo para confirmar la acreditación correspondiente.