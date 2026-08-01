Aumentos de agosto: cuánto suben el transporte, los colegios, el gas, el agua y las prepagas

Aumentos Foto: Freepik

Agosto comenzó con una nueva ronda de aumentos en servicios, transporte y gastos esenciales que volverán a presionar sobre el presupuesto de los hogares. Desde este viernes 1 de agosto, rigen actualizaciones en colectivos, subte, peajes, colegios privados, alquileres, gas, agua y medicina prepaga, según la información publicada sobre los nuevos cuadros tarifarios y esquemas de actualización.

El impacto no será igual para todos los usuarios, ya que algunos incrementos dependen de la jurisdicción, el tipo de contrato, la empresa prestadora o el nivel de subsidio. Sin embargo, el denominador común es claro: el octavo mes del año arranca con más presión sobre los gastos fijos.

Transporte público: suben colectivos y subte

Uno de los aumentos más sensibles para quienes se trasladan todos los días es el del transporte público. En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo tiene desde agosto una suba mensual del 3,9%. Ese porcentaje surge de tomar la inflación de junio informada por el Indec, que fue de 1,9%, y sumarle dos puntos adicionales.

Aumenta el transporte público Foto: NA

Con la actualización, la tarifa mínima del colectivo en CABA pasa a ubicarse en $853,01, mientras que en el conurbano bonaerense el tramo inicial de hasta 3 kilómetros queda en $1.105,48. El subte porteño también acompaña el mismo incremento del 3,9% y su pasaje se eleva a $1.685,26.

Para quienes viajan a diario, el aumento mensual puede parecer moderado en términos porcentuales, pero se vuelve significativo cuando se acumula en varios trayectos por día y se suma al resto de los gastos familiares.

Peajes: nuevos precios en las autopistas porteñas

Los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también aplican la misma fórmula de ajuste, con una suba del 3,9% desde el inicio de agosto.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

En la Autopista Alberti, el valor para autos pasa a $1.488,91 en horario no pico y a $1.880,43 en hora pico. En tanto, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas quedan en $4.701,49 fuera del horario pico y en $6.662,77 durante las franjas de mayor circulación. En la Autopista Illia, el nuevo cuadro marca valores de $1.958,75 en horario regular y $2.769,96 en hora pico.

Colegios privados: aumento escalonado en la provincia de Buenos Aires

Otro rubro clave para muchas familias es la educación. En la provincia de Buenos Aires, los colegios privados tendrán un incremento escalonado del 8,1%, dividido en dos tramos: 5,5% en agosto y otro 2,5% en septiembre. La medida alcanza a cerca de 1,2 millones de alumnos que asisten a instituciones privadas bonaerenses.

En el nivel primario, las cuotas de agosto van desde $37.150 en establecimientos con 100% de subvención estatal hasta $167.990 en colegios con 40% de subsidio. Para septiembre, con el segundo tramo aplicado, esos valores pasarán a un rango aproximado de $38.070 a $172.180.

Alquileres: cuánto aumentan según el tipo de contrato

Los alquileres también llegan con ajustes, aunque el porcentaje depende de la fecha de firma del contrato. Los acuerdos firmados bajo la anterior Ley de Alquileres, hasta el 17 de octubre de 2023, se actualizan por el Índice para Contratos de Locación, conocido como ICL. Para agosto, esta fórmula arroja una suba interanual de 31,52%.

Alquileres imposibles: los monoambientes superaron a la inflación tras la suba de precios. Foto: Magnific

En cambio, los contratos celebrados bajo la Ley 27.737, entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, se calculan con la fórmula de Casa Propia, que en este período ronda un incremento cercano al 36%. Los contratos más recientes, firmados bajo el criterio de libertad de contratación, dependen de lo pactado entre propietario e inquilino.

Gas y agua: cambios en los esquemas tarifarios

En el caso del gas, el Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de actualización tarifaria denominado Diferencia Diaria Acumulada, o DDA, oficializado mediante la Resolución 167/2026. Este mecanismo reemplaza el sistema anterior, que concentraba ajustes en verano e invierno, y establece actualizaciones cada dos meses durante la emergencia energética, vigente hasta fines de 2027.

El Gobierno informó el nuevo esquema tarifario de la luz, el gas y el agua. Foto: NA.

El objetivo oficial es evitar que varios aumentos coincidan en los meses de mayor consumo, especialmente durante el invierno. Aun así, el cambio confirma que las tarifas seguirán teniendo revisiones periódicas.

En paralelo, el servicio de agua y cloacas de AySA en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrá en agosto un aumento mensual efectivo del 3%. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento rechazó un pedido para sumar un recupero adicional del 1% mensual desde septiembre, pero confirmó la actualización vigente para este mes mediante la Resolución 24/2026.

Prepagas: las cuotas médicas también se actualizan

Las empresas de medicina prepaga comunicaron aumentos de hasta 2,1% para agosto. Entre las compañías mencionadas, OSDE, Avalian y Sancor Salud aplicarán una suba del 1,9%, mientras que Swiss Medical tendrá un ajuste del 1,8% y Galeno llegará al 2,1%.

Desde julio de 2025, las prepagas deben informar todos los meses los valores de sus planes ante la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que permite seguir con mayor detalle la evolución de las cuotas.