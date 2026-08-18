El Gobierno comunicó que los precios mayoristas subieron 0,8% en julio convirtiéndose en la variación mensual más baja desde mayo de 2025

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El Ministerio de Economía confirmó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró una variación mensual del 0,8% en julio, consolidando la tendencia a la baja en la cadena de comercialización. La dinámica mensual estuvo explicada por una suba del 0,8% en los productos nacionales y un avance moderado de apenas el 0,5% en los artículos importados.

El registro representa la variación más baja de la serie desde mayo de 2025 y se convirtió, además, en el guarismo más reducido para un mes de julio desde el año 2019, posicionándose como un indicador central para la desinflación.

En la medición interanual, el nivel general del IPIM alcanzó un 31,1%, reflejando comportamientos dispares según el sector productivo analizado. El desagregado por rubros expuso el siguiente esquema de variaciones: