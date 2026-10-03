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La vida del Papa Francisco llega al teatro musical: la obra argentina que puede ser declarada de Interés Cultural

La obra “Francisco, el musical del fin del mundo” recorre la vida de Jorge Mario Bergoglio desde su infancia en Buenos Aires hasta su llegada al Vaticano. La propuesta combina teatro, música, danza y una orquesta en vivo y fue presentada ante la Legislatura porteña para ser declarada de Interés Cultural y de la Comunicación Social de la Ciudad.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Preocupación por la salud del papa Francisco. Foto: NA.
Preocupación por la salud del papa Francisco. Foto: NA.
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La vida y el legado del Papa Francisco llegan al teatro musical argentino con una propuesta que busca reconstruir, desde una mirada local, el recorrido de Jorge Mario Bergoglio hasta convertirse en el primer pontífice latinoamericano de la historia. Francisco, el musical del fin del mundo se presenta durante octubre en la Sala Caras y Caretas, con música original, elenco, coreografías y una orquesta en vivo.

Cómo es “Francisco, el musical del fin del mundo”

La obra propone un recorrido por distintos momentos de la vida de Bergoglio, desde su infancia y su entorno familiar hasta su vocación religiosa y su llegada al Vaticano. El relato también incorpora acontecimientos sociales y políticos que atravesaron la historia argentina y plantea las dudas, decisiones y conflictos que marcaron su recorrido personal.

Con una identidad porteña y latinoamericana, el espectáculo busca mostrar a Francisco no solamente desde su dimensión religiosa e histórica, sino también desde una perspectiva humana. La puesta aborda además cuestiones vinculadas con el sufrimiento, la solidaridad, los sectores más vulnerables y la posibilidad de transformar las diferencias en espacios de diálogo.

La propuesta combina teatro, canto, danza y música en vivo, con una puesta visual inspirada en distintos aspectos de la identidad argentina y en los contrastes sociales del país. La música original fue compuesta por Nicolás Agustín Contrera Crespo, quien además está a cargo de la dirección orquestal.

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El libro original y las letras pertenecen a Leo Schmit, mientras que la dirección artística general, la puesta en escena y la conducción integral están a cargo de María Luján Zalazar. La producción integral corresponde a Seagull Orquesta, agrupación creada y dirigida por Contrera Crespo.

El musical sobre el Papa Francisco que puede ser declarado de Interés Cultural

En septiembre de 2026, la obra llegó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires mediante un proyecto de declaración que propone reconocerla como de Interés Cultural y de la Comunicación Social de la Ciudad. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Aldana Belén Crucitta junto a Francisco Loupias.

El proyecto destaca el valor de que la vida del Papa argentino sea llevada al escenario por creadores locales y pone el foco en el carácter cultural de una producción concebida y desarrollada desde Argentina. La iniciativa menciona además la dimensión geopolítica y de soberanía vinculada con la figura de Francisco.

La obra cuenta con un elenco integrado por Maximiliano Areitio, Santiago Eloy De Luca, María Florencia Barisone Prieto, Jimena Leyla Slame, Jerónimo Matías Quinteros, María Barci y Joaquín de León, entre otros artistas. La propuesta musical se completa con los integrantes de Seagull Orquesta.

obra musical papa francisco "Francisco, el musical del fin del mundo"
La obra estará todos los sábados de octubre en la Sala Caras y Caretas a las 21. Foto: @francisco.musical

Cuándo y dónde ver “Francisco, el musical del fin del mundo”

Francisco, el musical del fin del mundo estará todos los sábados de octubre a las 21, en la Sala Caras y Caretas, ubicada en Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. Las funciones comenzaron el sábado 3 de octubre y continuarán durante el mes.

La obra cuenta con música y orquesta en vivo y tiene una duración aproximada de dos horas. Las entradas parten de los $30.000, de acuerdo con la información publicada para las funciones de octubre.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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