ANSES paga en octubre: las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Cobros ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para iniciar el calendario de pagos de octubre de 2026, un cronograma que tendrá modificaciones respecto de septiembre y que volverá a organizarse según el último número del Documento Nacional de Identidad.

Entre las fechas más buscadas aparecen las correspondientes a los beneficiarios con DNI terminados en 4, 5, 6 y 7. Sin embargo, el número final del documento no es el único dato que debe tenerse en cuenta: el día de cobro también cambia según la prestación y, en el caso de jubilados y pensionados, de acuerdo con el monto del haber mensual.

Los pagos previsionales de octubre comenzarán el jueves 8 y se extenderán hasta el jueves 29 de octubre. El cronograma contempla una interrupción por el feriado del lunes 12, por lo que las acreditaciones pasarán del viernes 9 al martes 13.

Cuándo cobran los jubilados con DNI 4, 5, 6 y 7 en octubre

Los jubilados y pensionados incluidos en el primer intervalo de haberes, correspondiente a quienes no superan el monto mínimo establecido para el mes, cobrarán de manera escalonada durante la primera parte del calendario.

Estas son las fechas previstas para los documentos terminados en 4, 5, 6 y 7:

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

De esta forma, los beneficiarios comprendidos en estas cuatro terminaciones recibirán el depósito entre el 15 y el 20 de octubre. El dinero será acreditado automáticamente en la cuenta bancaria utilizada habitualmente para el cobro de la prestación.

Cobros ANSES Foto: ANSES

El esquema completo del primer intervalo comenzará el jueves 8 con los DNI finalizados en 0 y concluirá el jueves 22 con los documentos terminados en 9. La organización escalonada busca distribuir los pagos durante las jornadas hábiles y evitar una concentración excesiva de beneficiarios en bancos y cajeros automáticos.

Jubilados que superan el haber mínimo: las fechas de octubre

El calendario será diferente para los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen el primer intervalo de haberes. En este segundo grupo, ANSES reunirá dos terminaciones de DNI por cada jornada de pago.

Para los documentos finalizados en 4, 5, 6 y 7, las fechas serán las siguientes:

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

Antes cobrarán los documentos terminados en 0 y 1, el viernes 23, y los finalizados en 2 y 3, el lunes 26. El calendario de este grupo concluirá el jueves 29 de octubre con los DNI terminados en 8 y 9.

Por este motivo, dos jubilados con la misma terminación de documento podrían cobrar en días diferentes. Por ejemplo, una persona con DNI terminado en 4 podrá recibir su haber el 15 o el 27 de octubre, dependiendo de si se encuentra dentro del primer intervalo o si percibe un monto superior.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran los DNI 4, 5, 6 y 7

Las Pensiones No Contributivas (PNC) cuentan con un cronograma particular y se encuentran entre las primeras prestaciones que ANSES abona todos los meses.

En octubre de 2026, las fechas para estas terminaciones serán:

DNI terminados en 4 y 5: a partir del martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 14 de octubre.

El calendario de PNC comenzará el jueves 8 con los DNI terminados en 0 y 1. Continuará el viernes 9 con las terminaciones 2 y 3, mientras que los documentos finalizados en 8 y 9 tendrán disponible el dinero desde el jueves 15.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Dentro de esta categoría se encuentran distintas prestaciones, por lo que el monto final puede cambiar según el beneficio correspondiente. Entre ellas figuran las pensiones por invalidez o vejez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor y la pensión destinada a madres de siete hijos.

Qué pasa con el feriado de octubre

El lunes 12 de octubre será feriado nacional, por lo que no habrá actividad bancaria habitual. Esta jornada impactará directamente sobre el calendario y provocará una pausa entre los pagos del viernes 9 y los del martes 13.

Esta modificación afecta especialmente a quienes normalmente esperaban cobrar al comienzo de la segunda semana del mes. Por eso, ANSES distribuyó las acreditaciones en las jornadas hábiles siguientes y mantuvo el orden establecido por terminación de documento.

Los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional por el feriado. El depósito será efectuado automáticamente en la fecha asignada y permanecerá disponible en la cuenta bancaria.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en ANSES

Aunque el cronograma general permite anticipar cuándo se realizará la acreditación, cada titular puede verificar su información personal mediante Mi ANSES o desde la herramienta oficial“Cuándo y dónde cobro”.

Para efectuar la consulta se necesita el número de CUIL. Una vez ingresado, el sistema muestra la prestación registrada, la fecha correspondiente y el medio de pago asignado. Esta verificación resulta especialmente importante para quienes hayan cambiado recientemente de banco, modificado sus datos personales o cobren más de un beneficio.

Antes de dirigirse a una sucursal bancaria, conviene revisar:

La terminación del DNI.

El tipo de prestación que se cobra.

Si el haber supera o no el mínimo.

La cuenta bancaria asignada.

La fecha individual informada por ANSES.

Por lo tanto, durante octubre los titulares con DNI terminados en 4, 5, 6 y 7 tendrán distintas fechas de cobro entre el 13 y el 28, según reciban una Pensión No Contributiva, una jubilación del primer intervalo o un haber superior. La consulta individual continúa siendo la alternativa más segura para confirmar el día y lugar exactos de acreditación.