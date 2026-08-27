Escándalo en la Champions League: un futbolista de Fenerbahçe provocó a los hinchas de Lyon y todo terminó en una batalla campal

Un futbolista de Fenerbahçe provocó a los hinchas de Lyon y terminó en una batalla campal. Foto: X / @Barras_LATAM.

La clasificación de Fenerbahçe ante Lyon por los playoffs de la Champions League quedó opacada por los graves incidentes que se produjeron después del partido. El protagonista fue Mattéo Guendouzi, quien provocó a los hinchas del conjunto francés y terminó involucrado en una batalla campal dentro del estadio.

El mediocampista francés, identificado con Olympique de Marsella, mantuvo un enfrentamiento constante con la afición local durante el encuentro. Desde el calentamiento, los hinchas de Lyon le dedicaron cánticos en su contra y el futbolista respondió levantando el dedo medio.

Un futbolista de Fenerbahçe provocó a los hinchas de Lyon y terminó en una batalla campal. Video: X / @Barras_LATAM.

Los cruces continuaron durante el partido, pero la situación escaló una vez finalizado el encuentro. Después del triunfo de Fenerbahçe por 1-0, Guendouzi se dirigió hacia una de las tribunas, saltó y realizó distintos gestos hacia los aficionados.

Guendouzi provocó a los hinchas de Lyon y terminó a los golpes

Tras el pitazo final del árbitro Maurizio Mariani, algunos jugadores de Lyon se acercaron para reprocharle sus festejos. Guendouzi, lejos de calmar los ánimos, continuó haciendo gestos hacia la tribuna y llegó a levantar nuevamente el dedo medio.

Incluso, el futbolista invitó a uno de los aficionados a pelear dentro del campo de juego, mientras sus compañeros intentaban mantenerlo alejado de los rivales.

El momento de mayor tensión se produjo cuando los jugadores comenzaron a retirarse del terreno de juego. Guendouzi continuaba festejando, cantando y saltando mientras avanzaba hacia el túnel.

En ese momento, un hincha saltó al campo de juego y atacó al futbolista. Ambos intercambiaron golpes y rápidamente se generó una pelea en la zona de acceso a los vestuarios.

El momento en que los aficionados del Lyon intentaron entrar al campo después del gol. Video: X / @barknedit.

Los integrantes del plantel y el cuerpo técnico de Lyon intervinieron para intentar golpear al mediocampista, mientras que los futbolistas de Fenerbahçe salieron en su defensa. Finalmente, la seguridad del estadio intervino y logró separar a los protagonistas.

Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales. Además de las imágenes de la transmisión oficial, distintos aficionados publicaron videos grabados desde las tribunas, en los que se puede observar el desarrollo del conflicto.

Fenerbahçe eliminó a Lyon y volvió a la Champions League

Más allá del escándalo, Fenerbahçe consiguió una histórica clasificación. Después del empate 1-1 en Turquía, el conjunto dirigido por el equipo técnico visitante ganó 1-0 en Francia y se impuso 2-1 en el resultado global, logrando regresar a la Champions League después de 18 años.

El equipo turco tuvo que sufrir durante los últimos minutos. Con el ingreso del argentino Nicolás Tagliafico en el tramo final, Lyon buscó desesperadamente el empate, pero no pudo concretarlo.

Nicolás Tagliafico en el Olympique de Lyon. Foto: NA.

Fenerbahçe había tomado una ventaja importante con dos goles en apenas cuatro minutos. Vedat Muriqi, a los 24 minutos, y Archie Brown, a los 28, pusieron el 2-0 antes del descanso.

Lyon reaccionó en el segundo tiempo y Malick Fofana marcó el descuento, lo que le permitió al conjunto francés meterse nuevamente en partido.

A partir de allí, los locales tuvieron varias oportunidades para igualar la serie. Sin embargo, dos goles fueron anulados por intervención del VAR: uno por posición adelantada y otro por una infracción en ataque. De esta manera, Fenerbahçe consiguió sostener la ventaja y selló su clasificación a la máxima competencia europea.

El antecedente de Guendouzi con Paulo Dybala

No es la primera vez que Mattéo Guendouzi protagoniza un fuerte cruce dentro de una cancha. En abril de 2024, cuando defendía la camiseta de Lazio, tuvo un enfrentamiento con Paulo Dybala durante un clásico frente a Roma.

Festejo de Paulo Dybala en la Roma. Foto: REUTERS.

En aquella oportunidad, el futbolista argentino intervino para defender a su compatriota Matías Soulé, quien había protagonizado una discusión con Guendouzi. El francés también insultó a Dybala, quien respondió tirándole del pelo y mostrándole sus canilleras, que tenían una imagen de la Copa del Mundo.

Tiempo después, Dybala contó detalles de aquel episodio y aseguró que ya estaba al tanto de las actitudes del mediocampista francés. “Hay una explicación. Yo ya lo tenía planeado”, confesó en diálogo con La Casa del Kun y relató: “El francés es muy bocón y bardeaba a los más pibitos. Les decía ‘yo te voy a comprar el pase y te voy a poner a trabajar en casa’. Así, pero con los más chicos, les decía ‘mirá dónde jugás’”.

Luego continuó: “Por ejemplo, Mati Soulé jugaba en Frosinone el año anterior, y cuando vino siempre hablábamos de este y nos contó que les decía eso: ‘Mirá dónde jugás, cuál es tu equipo, te voy a comprar yo’“, siguió.

“A mí me daba una bronca bárbara, entonces lo fui a buscar y le dijimos de todo. Y justo me habían regalado las canilleras con la Copa, y como él también había estado dije ‘se la voy a mostrar”, sentenció.