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Actividad económica y salarios: los dos datos que el INDEC dará a conocer este jueves y que el Gobierno seguirá de cerca

El Instituto Nacional de Estadística y Censos El INDEC difundirá este jueves los indicadores correspondientes a junio. Las estimaciones privadas anticipan una recuperación moderada de la actividad, mientras que el dato de salarios permitirá conocer cómo evolucionaron los ingresos frente a la inflación.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El INDEC dará a conocer este jueves los datos de actividad económica y salarios correspondientes a junio. Foto: Reuters/Agustin Marcarian.
El INDEC dará a conocer este jueves los datos de actividad económica y salarios correspondientes a junio. Foto: Reuters/Agustin Marcarian.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves dos indicadores clave para evaluar el rumbo de la economía argentina: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y el índice de salarios, ambos correspondientes al mes de junio.

Los datos serán seguidos de cerca por el Gobierno y los analistas, especialmente después de un segundo trimestre marcado por altibajos en la actividad. En mayo, el EMAE había registrado una caída mensual del 0,5%, aunque mostró un crecimiento del 0,2% en la comparación interanual.

INDEC
La actividad económica mostró una caída mensual del 0,5% en mayo, aunque creció 0,2% en la comparación interanual.

¿Qué pasó con la actividad económica en mayo?

El resultado de mayo estuvo impulsado principalmente por el agro y la minería, sectores que en conjunto aportaron 1,2 puntos porcentuales al resultado general del EMAE.

Sin embargo, la actividad económica mostró una baja respecto de abril. En los primeros cinco meses del año, acumuló un crecimiento del 1,7%.

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Ahora, el dato de junio permitirá determinar si la economía logró recuperar parte del terreno perdido durante el segundo trimestre.

El agro volvió a destacarse como uno de los principales motores de la actividad económica durante junio. Foto: Unsplash

¿Qué esperan las consultoras para junio?

Las estimaciones privadas anticipan una mejora moderada, aunque no existe consenso absoluto sobre la magnitud de la recuperación.

La consultora Analytica proyectó una suba del 0,3% mensual y un crecimiento del 1,7% interanual. Pese a ese repunte, calculó una caída del 0,7% para el segundo trimestre.

Para la consultora, la economía mantiene un comportamiento irregular, con sectores que muestran señales de recuperación mientras otros continúan en retroceso.

En tanto, LCG presentó una proyección más conservadora y estimó que la actividad se habría mantenido prácticamente estable respecto de mayo. Sus modelos ubicaron la variación mensual entre una caída del 0,2% y una suba del 0,2%.

El agro volvió a ser uno de los motores de la economía argentina

Uno de los sectores que mostró mejores resultados durante junio fue nuevamente el agro. Según las estimaciones de Analytica, el Índice de Actividad de la Cadena Agroindustrial avanzó 3% mensual y alcanzó su nivel más alto, impulsado por el avance de la cosecha gruesa y la molienda de cereales y oleaginosas.

Campo, agro, NA
El consumo mostró algunas señales de recuperación durante junio, impulsado también por el pago del medio aguinaldo. Foto: NA.

También aumentaron la faena bovina, con una suba del 2,2%, y la producción de aceites, que creció 2,1%.

No obstante, la inversión vinculada al sector mostró señales negativas. El patentamiento de maquinaria agrícola cayó 12% durante junio.

Consumo y crédito, con algunas señales positivas

El consumo también presentó indicadores favorables durante el mes. La recaudación de IVA-DGI aumentó 9%, mientras que el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella registró una mejora mensual del 6,4%.

De acuerdo con el análisis de Analytica, parte de esta recuperación podría estar relacionada con el pago del medio aguinaldo, que habría generado una mayor disponibilidad de dinero entre los hogares. Los préstamos al sector privado, por su parte, aumentaron 0,3%.

La industria continúa mostrando un desempeño dispar

La industria fue uno de los sectores que presentó mayores dificultades. Durante junio, la producción de hierro registró una caída del 26,8%, mientras que el acero crudo retrocedió 8,7%. También se observaron bajas en algunos productos de línea blanca, como lavarropas y secarropas.

Los gigantes que pelean por los productos SanCor
La industria tuvo un desempeño dispar, con retrocesos en sectores como el hierro y el acero. Foto: Redes

En el sector automotor también hubo resultados contrapuestos. Las ventas de vehículos a concesionarios aumentaron 10,1%, pero el patentamiento de autos cayó 0,7%, el de motos bajó 1,6% y la producción de automóviles retrocedió 7,6%.

Para Analytica, esta diferencia podría responder a una recomposición de stocks o a mecanismos puntuales de financiamiento, más que a una recuperación sostenida de la demanda.

¿Qué pasó con los salarios?

Además del EMAE, el INDEC publicará el dato de salarios de junio, que permitirá conocer cómo evolucionaron los ingresos de los trabajadores frente a la inflación.

En mayo, el índice de salarios había registrado una suba del 2,2% mensual, apenas 0,1 punto porcentual por encima de la inflación de ese mes.

Los salarios habían aumentado 2,2% en mayo, apenas por encima de la inflación registrada ese mes. Foto: REUTERS

En la comparación interanual, los salarios habían aumentado 35,9%. El dato de junio será clave para determinar si los ingresos lograron sostener esa tendencia y continuar recuperando poder adquisitivo en un contexto de desaceleración de la inflación.

Con ambos indicadores, el Gobierno tendrá una nueva fotografía de la economía durante el primer semestre del año y de la evolución de los ingresos de los trabajadores.

Economía argentinaINDECInflación
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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