De Antonio Ríos a Los Palmeras: quiénes tocarán en vivo en la Fiesta Nacional del Salame Quintero

Los Palmeras tocarán en la Fiesta del Salame Quintero. Foto: Instagram @lospalmerasoficial

La cuenta regresiva ya empezó para una de las celebraciones más importantes de la provincia de Buenos Aires. Del 11 al 13 de septiembre, la 51° Fiesta Nacional del Salame Quintero volverá a reunir en Mercedes a productores, artesanos, emprendedores y artistas de todo el país, con una propuesta que combina tradición, gastronomía y espectáculos en vivo.

El evento se desarrollará en el Parque Municipal Independencia, donde se espera la llegada de más de 60.000 visitantes durante las tres jornadas. Además de las degustaciones y el tradicional concurso de productores, la música tendrá un lugar central con figuras de primer nivel.

Grilla completa de artistas que tocarán en vivo en la Fiesta Nacional del Salame Quintero

La organización confirmó una destacada programación artística para esta edición, encabezada por referentes de la música popular argentina.

Artistas confirmados:

Los Palmeras

Antonio Ríos

Los Fronterizos

Artistas locales y regionales

Espectáculos folklóricos y de música popular

Entre los shows más esperados sobresale la presentación de Los Palmeras, la histórica banda santafesina que llegará a Mercedes para ponerle ritmo a una de las noches centrales del festival. También se sumará Antonio Ríos, uno de los máximos referentes de la música tropical argentina, junto al reconocido grupo folklórico Los Fronterizos.

Fiesta del Salame Quintero Foto: Turismo Meredes

Además de los recitales, el predio contará con patio gastronómico, feria de artesanos, puestos de productos regionales y espacios recreativos para disfrutar en familia.

Precios de las entradas: cuánto salen las anticipadas y la entrada en puerta

Quienes quieran asistir al evento ya pueden adquirir sus tickets anticipados con descuentos especiales.

Valores de las entradas:

Entrada anticipada: $6.000

Sábado 12 de septiembre: $10.000

Domingo 13 de septiembre: $8.000

La entrada anticipada permite acceder a cualquiera de las jornadas y representa la opción más conveniente para quienes planean organizar una escapada de fin de semana a Mercedes.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Descuentos y tarifas especiales: precios para jubilados y promociones 4x3

La organización también dispuso beneficios para distintos grupos de asistentes.

Tarifas y promociones vigentes:

Promoción 4x3: $18.000

Jubilados: $5.000

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): ingreso gratuito durante todo el evento

Viernes 11 de septiembre: entrada libre y gratuita para todo el público

La promoción 4x3 estará disponible hasta el 31 de agosto, una alternativa pensada para grupos familiares o de amigos que quieran reducir el costo de acceso.

Para quienes lleguen en vehículo, el estacionamiento oficial tendrá los siguientes valores:

Automóviles: $4.000

Colectivos: $10.000

Cuándo, dónde y cómo llegar a la 51° Fiesta Nacional del Salame Quintero

Fecha: del 11 al 13 de septiembre de 2026.

Lugar: Parque Municipal Independencia, Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Distancia desde CABA: aproximadamente 100 kilómetros.

Cómo llegar en auto: por Acceso Oeste y luego Ruta Nacional 5.

Cómo llegar en tren: mediante la Línea Sarmiento con conexión hacia Mercedes.

Cómo llegar en micro: servicios regulares desde la Terminal de Retiro.

La Fiesta Nacional del Salame Quintero nació oficialmente en 1975 y con el paso de los años, se transformó en un emblema de la identidad productiva de Mercedes. Cada edición pone en valor una tradición heredada de los inmigrantes italianos que desarrollaron las históricas quintas de la región y perfeccionaron la elaboración artesanal del famoso salame quintero.

Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA

Durante tres días, los visitantes podrán degustar embutidos, fiambres, quesos, vinos, cervezas artesanales y otras especialidades regionales, además de disfrutar de espectáculos musicales y propuestas culturales que convierten a esta fiesta en una de las escapadas más convocantes de septiembre en la provincia de Buenos Aires.