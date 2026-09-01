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Tensión máxima en Medio Oriente: Estados Unidos bombardeó Irán por segunda vez en 48 horas

El Comando Central de EEUU señaló que la ofensiva se da tras “los recientes intentos de agresión por parte de Teherán contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Estados Unidos bombardeó Irán por segunda vez en 48 horas.
Estados Unidos bombardeó Irán por segunda vez en 48 horas. Foto: via REUTERS
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El Ejército de Estados Unidos bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses

El Comando Central de EEUU (Centcom) señaló en sus redes sociales que “las fuerzas de estadounidenses comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán”, sin precisar cuáles.

“Los ataques se producen tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región”, indicó el Centcom en un breve comunicado de tan solo un párrafo.

Intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

Se trata de la segunda agresión desde la noche del domingo, cuando Estados Unidos atacó la isla de Larak, desde donde -según Washington- Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, en un ataque en el que murieron dos personas.

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Irán respondió con ofensivas contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes, sin daños reportados por ahora, en el primer intercambio de hostilidades militares en un mes.

Además, el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este martes que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos, Irán responderá militarmente.

Una toma aérea con dron muestra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vista desde Musandam, Omán.
Buques navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El estrecho de Ormuz se convirtió para Teherán en su principal medida de presión en la guerra que comenzó el 28 de febrero, con la que paralizó casi todas las exportaciones de petróleo y exige a los buques que lo quieran cruzar que obtengan su permiso.

Pero en las últimas semanas, Estados Unidos ha restablecido parte del tráfico marítimo en el estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.

Estados UnidosIránMedio Oriente
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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