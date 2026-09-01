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Lanús: recuperaron dos camionetas tras un operativo en Remedios de Escalada

El procedimiento se inició a partir del rastreo satelital del vehículo que fue robado en CABA, las cámaras municipales permitieron reconstruir su recorrido y aportar material audiovisual a la investigación.

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Lanús: recuperaron dos camionetas tras un operativo en Remedios de Escalada
Lanús: recuperaron dos camionetas tras un operativo en Remedios de Escalada Foto: policiales
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Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en colaboración con el Municipio de Lanús, llevó adelante un operativo sobre una vivienda de la calle Marco Avellaneda al 1400, en Remedios de Escalada, donde recuperaron dos camionetas Toyota Hilux que habían sido sustraídas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El procedimiento se inició a partir del rastreo satelital del vehículo que fue robado en CABA, las cámaras municipales permitieron reconstruir su recorrido y aportar material audiovisual a la investigación. Al arribar al lugar, los efectivos localizaron la camioneta dentro del inmueble y, durante la intervención, también detectaron un segundo vehículo de la misma marca sobre el que pesaba un pedido de secuestro activo.

Lanús: recuperaron dos camionetas tras un operativo en Remedios de Escalada Foto: policiales

En paralelo, personal del Municipio analizó los registros del sistema de videovigilancia municipal, con el que se logró establecer que el modus operandi delictivo fue con la inhibición de alarma, y se aportó a la investigación una reconstrucción visual del recorrido de las camionetas.

Frente a estos hallazgos y por disposición de la justicia, ambas camionetas fueron secuestradas para la realización de las pericias correspondientes y las diligencias judiciales.

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