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Pasó en Córdoba: fue a cobrar la jubilación con su abuelo y acusó al chofer de una aplicación de robarles una mochila con todo el dinero

Según el nieto del jubilado, el delincuente se llevó una suma de $1.670.000. El hecho ocurrió este lunes cerca de las 10.30 en Villa Revol, provincia de Córdoba.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad.
La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad. Foto: Captura
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Un jubilado y su nieto de nombre Misael vivieron una tarde de lunes para el olvido en la provincia de Córdoba. El joven acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación al centro de la capital cordobesa. Allí el hombre recibió un total de $1.670.000 como parte de sus haberes del mes de agosto.

Para regresar a su casa ubicada en Villa Revol pidieron un auto de aplicación con el objetivo de llegar más rápido y seguros al destino. Sin embargo, una vez que el vehículo frenó en la puerta del domicilio cerca de las 10.30h, mientras el joven bajaba unas bolsas con compras del supermercado y su abuelo descendía del automóvil, el chofer de la app aceleró llevándose una mochila con el dinero de la jubilación que el adulto mayor se había olvidado de tomar.

Cómo avanza la investigación por el presunto robo al jubilado en Córdoba

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la cuadra en la que estacionó el presunto delincuente. Allí se puede ver cómo el joven procede a bajar unas bolsas con compras que habían hecho en el centro de Córdoba. En esos segundos, del otro lado, el hombre mayor sale con dificultad del auto, pero sin tomar la mochila con el dinero. Es en ese momento que el ladrón aprovecha para acelerar y huir del lugar.

Le robaron toda la jubilación justo después de cobrarla.

La causa está a cargo de la Fiscalía N° 1 turno 4 de Córdoba. Ahora mismo, los investigadores se encuentran analizando el material fílmico de la cámara de seguridad para poder identificar al sospechoso y ejecutar su detención en lo inmediato. Al mismo tiempo, lograron descubrir que el vehículo que conducía era robado.

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El testimonio del joven del abuelo al que le robaron toda su jubilación en Córdoba

Misael aseguró que tanto él como su abuelo “se encuentran destrozados” porque el presunto delincuente se robó absolutamente “toda la jubilación”. “Cuando el auto de este hombre arranca, mi abuelo le grita por el bolso, pero ya se había escapado en el coche”, expresó en diálogo con Cadena 3.

El joven también comentó que el jubilado tiene problemas en la rodilla y una severa dificultad para caminar y que, por eso, lo había acompañado a cobrar la jubilación al centro. “La verdad estamos destrozados tanto él como yo”, manifestó. Asimismo, sostuvo que quiere que la Policía encuentre al delincuente para que les devuelva el dinero.

Robo a jubilado en Córdoba
Tanto el nieto como el jubilado le gritaron al chofer para que frenara y éste no lo hizo. Foto: Captura

Otro robo a jubilados en Córdoba: detuvieron a la consuegra de la pareja

Hace poco menos de un mes, una pareja de jubilados de 79 y 80 años sufrieron un violento asalto en su casa ubicada en la calle Olleros al 2900 en el barrio de San Salvador, en Córdoba. Los maleantes se llevaron una suma millonaria que incluyó 6.500 dólares, 2.500 euros y 2.5 millones de pesos que los adultos mayores habían ahorrado para hacer viaje en las próximas semanas.

Durante el robo, los jubilados fueron golpeados y hasta amenazados con un arma blanca. En las últimas horas, los investigadores identificaron como supuesta entregadora a Analía Palacios, madre de la novia de uno sus hijos. La mujer ahora se encuentra bajo arresto.

La causa está a cargo del fiscal Horacio Vázquez. Además, de Palacios, hay otro detenido y un tercer delincuente prófugo, ambos identificados gracias al material de las cámaras de seguridad del ingreso a la vivienda.

Córdoba
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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