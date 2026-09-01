Fórmula 1 en Buenos Aires: la FIA respalda las obras en el Gálvez y crece la ilusión de recuperar el GP de Argentina

La FIA respalda las obras en el Gálvez y crece la ilusión de recuperar el GP de Argentina. Foto: Facebook Autódromo Gálvez

La posibilidad de volver a ver a la Fórmula 1 en la Argentina sumó un respaldo clave. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, visitó el Autódromo Oscar y Juan Gálvez y dio su aval para que continúen las obras de modernización que buscan adecuar el histórico circuito porteño a los estándares exigidos por la máxima categoría.

La llegada del dirigente emiratí se produjo en el marco del Congreso Americano FIA 2026 y representa una señal importante para el proyecto impulsado por la Ciudad de Buenos Aires. La FIA es el organismo encargado de homologar los circuitos que reciben carreras de Fórmula 1, mientras que la organización y comercialización de los Grandes Premios depende de Fórmula One Group.

La millonaria inversión con la que Buenos Aires busca recuperar la Fórmula 1

La transformación del Gálvez constituye la obra más importante en la historia del autódromo. El proyecto demanda una inversión de 150 millones de dólares y ya presenta un avance cercano al 60%.

Jorge Macri junto a Franco Colapinto en la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Foto: X @jorgemacri

“Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con la vuelta de la Fórmula 1 y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la recorrida junto al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y al secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Cómo será el nuevo circuito del Autódromo Oscar y Juan Gálvez

La pista diseñada para aspirar a la homologación internacional tendrá 4,87 kilómetros de extensión, contará con 15 curvas y permitirá que los monoplazas alcancen velocidades superiores a 340 km/h en la recta principal.

Así sería el diseño del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir a la Fórmula 1 y al Moto GP. Foto: buenosaires.gob.ar

Entre las principales obras se encuentran la instalación de nuevos pianos de hormigón, la colocación de una carpeta asfáltica completamente renovada, trabajos de movimiento de suelo, nuevas calles de servicio, muros de contención, obras hidráulicas y la construcción de un túnel que permitirá atravesar el circuito por debajo de la pista.

Uno de los hitos recientes fue la demolición de la tradicional tribuna ubicada en la horquilla, una intervención considerada fundamental para ampliar el trazado y cumplir con las exigencias internacionales de seguridad y velocidad. Además, la pista ya se encuentra nivelada en un 98%.

Franco Colapinto, MotoGP 2027 y el impulso para volver al calendario internacional

El proyecto encuentra un contexto especialmente favorable debido al impacto que genera la presencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1, un factor que volvió a despertar el interés de los fanáticos argentinos por la categoría.

La presencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 impulso el deseo del regreso de la máxima categoría. Foto: NA (Daniel Vides)

Mientras continúa el sueño de recuperar un Gran Premio de F1, Buenos Aires ya tiene asegurado un gran evento internacional: el regreso del MotoGP en abril de 2027, competencia que volverá a correrse en la ciudad después de 28 años de ausencia. La renovación del autódromo también incluye nuevas tribunas, la modernización integral del paddock, mejoras de infraestructura y la construcción de un nuevo kartódromo.

El impacto económico que podría generar el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

Más allá de lo deportivo, la Ciudad proyecta convertir el Gálvez en un polo de turismo, entretenimiento y desarrollo económico capaz de albergar carreras internacionales, congresos, recitales y grandes eventos durante todo el año.

La Ciudad proyecta convertir el Gálvez en un polo de turismo, entretenimiento y desarrollo económico. Foto: X @jorgemacri

El objetivo es replicar el modelo de los principales circuitos multipropósito del mundo. Según estimaciones oficiales, una carrera de Fórmula 1 genera un impacto económico promedio de 150 millones de dólares en actividades vinculadas al turismo, la hotelería y la gastronomía. La expectativa es que el MotoGP produzca un movimiento similar durante los tres días de competencia en 2027.

Con las obras avanzando a buen ritmo, el respaldo de la FIA y el renovado entusiasmo que genera la presencia de un piloto argentino en la máxima categoría, Buenos Aires alimenta cada vez más la ilusión de volver a recibir a la Fórmula 1 después de décadas de ausencia.