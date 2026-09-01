Conmoción en Palermo: una mujer y su hijo de 9 años murieron tras intoxicarse con monóxido de carbono. Foto: PRENSA GCBA/NA

Una mujer de 44 años y su hijo de 9 fallecieron como consecuencia de una intoxicación con monóxido de carbono tras un escape de gas dentro de un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Según informaron las autoridades, otra menor de 13 años fue derivada de urgencia a un centro asistencial y permanece internada con pronóstico reservado.

El siniestro se originó cerca de las 23.30 del lunes en el séptimo departamento del segundo piso de un edificio de 11 plantas, situado sobre la avenida Córdoba al 4600, a la altura del cruce con Malabia. Ante el llamado de alerta, se desplegó en el lugar un amplio operativo de emergencia que incluyó seis móviles del SAME, un vehículo de triage y una unidad médica de apoyo privado.

Muertes por monóxido de carbono Foto: Foto generada con IA

Al ingresar a la casa, los efectivos de la policía y el SAME hallaron tendidos en el piso a una mujer mayor de edad y a un menor, por lo que procedieron a efectuar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la madre y el nene de 9 años. Pese a los reiterados esfuerzos, el personal médico confirmó el deceso de ambos en el lugar.

En tanto, la adolescente de 13 años presentaba un cuadro de dificultad respiratoria severa y signos avanzados de asfixia por inhalación del gas tóxico, por lo que fue trasladada rápidamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Fue realizado el corte del suministro del gas y se solicitó la presencia de una cuadrilla de Metrogas. De manera preliminar, según indicaron a este medio, el artefacto que habría provocado las intoxicaciones “fue la cocina y la falta de rejillas de ventilación superiores”.

Las actuaciones y peritajes en el domicilio estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Vecinal 14A y de la Policía Científica. La causa quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 50, a cargo del doctor Orfila, que ordenó las diligencias correspondientes para determinar el origen de la falla que desató la tragedia.

El SAME intervino en el domicilio para asistir a las víctimas Foto: NA

Consejos para evitar la intoxicación con monóxido de carbono

El envenenamiento con monóxido de carbono puede ser algo más común de lo que se imagina. Esta sustancia -enemiga silenciosa- no puede ni verse, ni olerse, ni sentirse. Por ello es que resulta tan peligrosa en ambientes cerrados.

Cada año se escuchan lamentables noticias sobre la muerte de personas víctimas del monóxido de carbono. Por ello es tan importante revisar los artefactos que utilizan gas con un experto matriculado.