comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Conmoción en Palermo: una mujer y su hijo de 9 años murieron tras intoxicarse con monóxido de carbono

El incidente ocurrió en un edificio de la avenida Córdoba al 4000. Ante el llamado de alerta, se desplegó en el lugar un amplio operativo de emergencia que incluyó seis móviles del SAME, un vehículo de triage y una unidad médica de apoyo privado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Conmoción en Palermo: una mujer y su hijo de 9 años murieron tras intoxicarse con monóxido de carbono.
Conmoción en Palermo: una mujer y su hijo de 9 años murieron tras intoxicarse con monóxido de carbono. Foto: PRENSA GCBA/NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una mujer de 44 años y su hijo de 9 fallecieron como consecuencia de una intoxicación con monóxido de carbono tras un escape de gas dentro de un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Según informaron las autoridades, otra menor de 13 años fue derivada de urgencia a un centro asistencial y permanece internada con pronóstico reservado.

El siniestro se originó cerca de las 23.30 del lunes en el séptimo departamento del segundo piso de un edificio de 11 plantas, situado sobre la avenida Córdoba al 4600, a la altura del cruce con Malabia. Ante el llamado de alerta, se desplegó en el lugar un amplio operativo de emergencia que incluyó seis móviles del SAME, un vehículo de triage y una unidad médica de apoyo privado.

Muertes por monóxido de carbono Foto: Foto generada con IA

Al ingresar a la casa, los efectivos de la policía y el SAME hallaron tendidos en el piso a una mujer mayor de edad y a un menor, por lo que procedieron a efectuar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la madre y el nene de 9 años. Pese a los reiterados esfuerzos, el personal médico confirmó el deceso de ambos en el lugar.

En tanto, la adolescente de 13 años presentaba un cuadro de dificultad respiratoria severa y signos avanzados de asfixia por inhalación del gas tóxico, por lo que fue trasladada rápidamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Contenido Recomendado

La atacó un dogo argentino y murió:la tragedia de una jubilada de 93 años en Misiones

La atacó un dogo argentino y murió: la tragedia de una jubilada de 93 años en Misiones

Murió “El Polaco” Groh Riemersma:quién era el proteccionista que rescató a miles de perros

Murió “El Polaco” Groh Riemersma: quién era el proteccionista que rescató a miles de perros

Fue realizado el corte del suministro del gas y se solicitó la presencia de una cuadrilla de Metrogas. De manera preliminar, según indicaron a este medio, el artefacto que habría provocado las intoxicaciones “fue la cocina y la falta de rejillas de ventilación superiores”.

Las actuaciones y peritajes en el domicilio estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Vecinal 14A y de la Policía Científica. La causa quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 50, a cargo del doctor Orfila, que ordenó las diligencias correspondientes para determinar el origen de la falla que desató la tragedia.

El SAME intervino en el domicilio para asistir a las víctimas Foto: NA

Consejos para evitar la intoxicación con monóxido de carbono

El envenenamiento con monóxido de carbono puede ser algo más común de lo que se imagina. Esta sustancia -enemiga silenciosa- no puede ni verse, ni olerse, ni sentirse. Por ello es que resulta tan peligrosa en ambientes cerrados.

Cada año se escuchan lamentables noticias sobre la muerte de personas víctimas del monóxido de carbono. Por ello es tan importante revisar los artefactos que utilizan gas con un experto matriculado.

MuertePalermoMonóxido de carbono
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Horror en Palermo:una jubilada de 78 años murió arrollada tras quedar con el pie enganchado en un colectivo

    Horror en Palermo: una jubilada de 78 años murió arrollada tras quedar con el pie enganchado en un colectivo

  2. Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Barrancas de Belgrano tras el episodio con Candela Arizaga

    Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Barrancas de Belgrano tras el episodio con Candela Arizaga

  3. Video:un adolescente le clavó a otro un destornillador en la pierna a la salida de un colegio en Santiago del Estero

    Video: un adolescente le clavó a otro un destornillador en la pierna a la salida de un colegio en Santiago del Estero

  4. Femicidio de Agostina Vega:quiénes son los inquilinos de la casa de Claudio Barrelier que fueron detenidos

    Femicidio de Agostina Vega: quiénes son los inquilinos de la casa de Claudio Barrelier que fueron detenidos

  5. Quién fue “Pepita, la Pistolera”:la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

    Quién fue “Pepita, la Pistolera”: la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas:qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas: qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Aumento automático en el Senado:las dietas brutas superarán los $13 millones mensuales en enero de 2027

China cruzó a un funcionario de Milei por sus dichos sobre la tragedia en Nepal:“Deje de politizar el desastre”

Milei celebró la sugerencia de Trump sobre Malvinas y llevará el tema a la reunión de Gabinete:“Ayer pasó algo muy fuerte”

Economía

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas:qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas: qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Aumento automático en el Senado:las dietas brutas superarán los $13 millones mensuales en enero de 2027

Cronograma de pagos ANSES:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este martes 1° de septiembre

Aumentó el transporte público:cuánto sale viajar en colectivo, tren y subte desde este 1° de septiembre

Política

China cruzó a un funcionario de Milei por sus dichos sobre la tragedia en Nepal:“Deje de politizar el desastre”

China cruzó a un funcionario de Milei por sus dichos sobre la tragedia en Nepal: “Deje de politizar el desastre”

Otro ataque letal de Rusia en la capital de Ucrania eleva la cifra de muertos a más de una decena:qué fue lo que sucedió y qué se denuncia

Soberanía de las Islas Malvinas:Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

Imágenes devastadoras:Devighat, el pueblo que quedó sepultado bajo el barro tras la trágica riada en Nepal