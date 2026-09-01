De la cárcel de Devoto al Cottolengo de Claypole: los lugares que podrían formar parte de la agenda del Papa León XIV en Argentina

Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reveló que la cárcel de Devoto, el Cottolengo de Claypole y el Monumento a los Españoles son lugares que podrían formar parte de la agenda del papa Leon XIV durante su visita a Argentina del 8 al 11 de noviembre. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, informó en diálogo con Radio Mitre que las autoridades locales y la segunda misión de avanzada del Vaticano, encabezada por el monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinan los detalles del viaje papal.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, comentó que la cárcel de Devoto, el Cottolengo de Claypole y el Monumento a los Españoles son lugares que podrían formar parte de la agenda del papa Leon XIV durante su visita a Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

¿Qué dijo Jorge García Cuerva sobre la visita del Papa León XIV a Argentina?

Sobre la decisión de realizar la misa central y el encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles, afirmó: “Es un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario”.

Por otro lado, la organización denegó la idea de hacer eventos en estadios ya que prefieren espacios abiertos sin límite de aforo “para que nadie se quede afuera”. En este sentido, García Cuerva reforzó la idea de organizar este encuentro en exteriores con el recuerdo de una jornada similar en Madrid de la cual participaron 60.000 jóvenes.

Jorge Garcia Cuerva, arzobispo de Buenos Aires Foto: NA

Respecto a la recorrida a la cárcel de Devoto, dijo que el Papa Francisco le hablaba seguido a León XIV sobre las cárceles y contó que el actual pontífice ya estuvo en unidades de Guinea Ecuatorial y Barcelona.

“La estadía del Papa será breve”, comentó García Cuerva, motivo por el cual se limitará la cantidad de actividades en las que puede participar. “Han llegado un montón de propuestas, pero hay que entender que viene solo tres días”, detalló. Y agregó: “No es que no quiera, es que no llega”.

Qué se sabe sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

Por primera vez desde su asunción, el Sumo Pontífice llegará a la Argentina en una visita de tres días: arribará al país el domingo 8 de noviembre desde Uruguay y se hospedará hasta el miércoles 11.

Su agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la ciudad de Luján, donde visitará la histórica catedral.

En ese contexto, su itinerario se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: concentrará sus actividades principales en Buenos Aires, con encuentros institucionales y actos pastorales.

Martes 10 de noviembre: viajará a Córdoba para reunirse con comunidades religiosas locales, en una visita de un solo día sin pernoctar en la provincia.

Miércoles 11 de noviembre: visitará el santuario de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El miércoles 11 de noviembre el Papa visitará la Basílica de Luján. Foto: Tripadvisor

Los desplazamientos públicos requerirán una importante planificación logística y de seguridad, especialmente en aquellos lugares donde se espera una gran concentración de fieles.

¿Qué lugares son evaluados para la agenda papal?

La agenda preliminar prevé una serie de actividades de carácter público e institucional en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. Entre los sitios mencionados por García Cuerva se destacan: