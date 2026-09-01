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Crece hasta 3 metros, se adapta a interiores y sus hojas son enormes: la planta que transforma cualquier ambiente

Esta especie es fácil de cuidar, crece rápido y decora cualquier rincón.

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Crece hasta 3 metros, se adapta a interiores y sus hojas son enormes: la planta que transforma cualquier ambiente.
Crece hasta 3 metros, se adapta a interiores y sus hojas son enormes: la planta que transforma cualquier ambiente. Foto: Foto: Gemini
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A la hora de buscar plantas de interior, muchos priorizan su fácil cuidado, además de la capacidad de decorar naturalmente. En este marco, está la Monstera deliciosa, también conocida como costilla de Adán, que es ideal para tener en casa, gracias a su principal atractivo que son sus hojas de gran tamaño, con aspecto tropical y llamativo.

Además de su valor decorativo, es una especie que puede crecer con bastante rapidez cuando encuentra las condiciones adecuadas. Por eso, es una alternativa interesante para quienes quieren sumar verde a la casa sin tener que esperar demasiado para notar cambios.

Una planta que se adapta muy bien a los interiores

La Monstera puede desarrollarse en ambientes interiores siempre que reciba buena luz indirecta. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, pero evitando que el sol fuerte del mediodía impacte directamente sobre sus hojas durante muchas horas.

La Monstera deliciosa decora cualquier rincón. Foto: Foto: Gemini

En lugares demasiado oscuros puede sobrevivir, pero su crecimiento suele ser más lento y las hojas nuevas pueden ser más pequeñas. En cambio, con una buena iluminación puede producir hojas cada vez más grandes y desarrollar sus características hendiduras y perforaciones.

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Cómo conseguir hojas grandes y saludables

El riego es uno de los puntos más importantes. La tierra debe mantenerse ligeramente húmeda, pero nunca permanentemente empapada. Antes de volver a regar, conviene comprobar que la capa superior del sustrato se haya secado.

También es fundamental que la maceta tenga agujeros de drenaje, ya que el exceso de agua puede favorecer problemas en las raíces. Durante los meses de mayor crecimiento, un sustrato rico en materia orgánica y una fertilización equilibrada pueden ayudar a acompañar el desarrollo de la planta.

Otro detalle importante es la humedad ambiental. La Monstera suele beneficiarse de ambientes húmedos, aunque no es necesario mantener sus hojas constantemente mojadas, sino que basta con rociarla cada varios días. Una buena ventilación también ayuda a mantenerla saludable.

Necesita espacio para crecer

Aunque puede comenzar en una maceta relativamente pequeña, con el tiempo la Monstera puede alcanzar un tamaño considerable. Sus tallos tienden a crecer y extenderse, por lo que conviene dejarle suficiente espacio alrededor.

También puede utilizarse un tutor o soporte, como un tutor de musgo o una estructura firme, para ayudar a que la planta crezca de manera más vertical. Esto permite controlar mejor su tamaño y, al mismo tiempo, favorecer un desarrollo más ordenado.

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