Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cuáles son los montos

La ANSES continúa este jueves con el calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 10 de septiembre de 2026 con el calendario de pagos correspondiente al mes. Las acreditaciones se realizan de manera escalonada y dependen del tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.

Durante esta jornada cobran distintos grupos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. En tanto, otras prestaciones, como la Prestación por Desempleo, tienen fechas de pago previstas para más adelante durante septiembre.

Los pagos de ANSES se realizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación de cada beneficiario. Foto: ANSES

Quiénes cobran hoy, 10 de septiembre de 2026

El cronograma de ANSES establece diferentes fechas para cada prestación. Este jueves corresponde el pago a los siguientes grupos.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2 cobran este jueves 10 de septiembre.

El calendario para este grupo se desarrolla durante la primera quincena del mes y avanza de acuerdo con la terminación del documento.

En septiembre, los haberes previsionales tienen un aumento del 2,11%, correspondiente a la actualización establecida por el mecanismo de movilidad vigente.

Este jueves 10 de septiembre, nuevos grupos de beneficiarios reciben sus prestaciones de ANSES. Foto: Freepik

Además, quienes cumplen las condiciones establecidas reciben un bono extraordinario de hasta $70.000. El refuerzo se suma al haber previsional y, para quienes perciben el haber mínimo, puede alcanzar los $70.000 completos.

AUH, Asignación Familiar por Hijo y AUE

Este jueves también cobran beneficiarios de distintas asignaciones que tienen DNI terminado en 2.

Entre ellas se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Asignación Familiar por Hijo .

Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Los depósitos se realizan de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES para septiembre.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) cuentan con un calendario diferente al de las jubilaciones y pensiones.

Este jueves 10 de septiembre corresponde el pago a los titulares de PNC con DNI terminados en 4 y 5.

Dentro de este grupo se encuentran, entre otras, las pensiones por invalidez y por vejez.

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deben consultar el cronograma de ANSES para conocer su fecha de cobro. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo no tiene pagos previstos para este jueves 10 de septiembre.

En septiembre, el cronograma de esta prestación se desarrolla entre el 22 y el 28 de septiembre, con dos terminaciones de DNI por jornada.

La ayuda está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo sin justa causa o por finalización de contrato, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único (APU) también se encuentran dentro de su período de acreditación durante septiembre.

Estas prestaciones contemplan beneficios vinculados con matrimonio, nacimiento y adopción, y tienen un calendario que no se limita a una única terminación de DNI.

El calendario de ANSES avanza durante septiembre con pagos escalonados para las distintas prestaciones sociales. Foto: ANSES

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Los haberes previsionales de septiembre recibieron una actualización del 2,11% en función del mecanismo de movilidad vigente.

Con el aumento, el haber mínimo previsional es de $428.633,20.

A ese monto puede sumarse el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a determinados beneficiarios. Por lo tanto, quienes cobran el haber mínimo y reciben el bono completo alcanzan un total de $498.633,20.

Es decir, $428.633,20 corresponden al haber mínimo, mientras que los $70.000 restantes corresponden al bono extraordinario. El refuerzo no forma parte del haber previsional propiamente dicho.

La jubilación máxima, en tanto, se ubica en $2.884.295,54.

Otros valores vigentes durante septiembre son:

Pensión No Contributiva por invalidez y vejez: $370.043,24.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $412.906,56.

Pensión Madre de 7 Hijos: $498.633,20.

Los haberes previsionales de septiembre incluyen el aumento por movilidad y, para determinados beneficiarios, un bono extraordinario. Foto: Pexels.

Los beneficiarios que cobran por encima del haber mínimo reciben la actualización correspondiente por movilidad. El acceso al bono extraordinario depende de las condiciones establecidas para cada caso.

Los montos previsionales se actualizan mensualmente. El próximo ajuste está previsto para octubre, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente y la variación de la inflación contemplada por el Decreto 274/2024.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

Las asignaciones familiares y universales también fueron actualizadas durante septiembre.

Los principales valores vigentes son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $153.775 por cada menor a cargo.

AUH por Hijo con Discapacidad: $500.706.

Asignación Familiar por Hijo, primer rango de ingresos: $77.025.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $153.775.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único, el calendario contempla una primera quincena desde el 9 de septiembre hasta el 9 de octubre y una segunda quincena desde el 21 de septiembre hasta el 9 de octubre, para todas las terminaciones de documento.

La ANSES mantiene su cronograma de pagos de septiembre y las acreditaciones se realizan de forma automática. Foto: ANSES

Por su parte, las Asignaciones Familiares de PNC se pagan entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre, sin distinción por terminación de DNI.

Los depósitos se realizan de manera automática en la cuenta bancaria o entidad habitual registrada por cada titular.

Cómo consultar cuándo cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

La herramienta permite consultar el calendario personalizado de cada persona y verificar los datos bancarios registrados.

De esta manera, cada beneficiario puede confirmar si tiene un pago previsto para este jueves 10 de septiembre, cuándo se acreditará y en qué cuenta o entidad recibirá el beneficio.