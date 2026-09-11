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El emotivo homenaje de Nueva York a las víctimas del atentado del 11-S: 2.977 drones recrearon las Torres Gemelas en Manhattan

El homenaje suspendió en el aire neoyorquino exactamente una luz por cada persona fallecida durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. Este viernes se cumplen 25 años de un hecho que cambió la historia de la humanidad.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Drones formaron la silueta de las Torres Gemelas en Nueva York.
Drones formaron la silueta de las Torres Gemelas en Nueva York. Foto: Gentileza Sky Elements
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El cielo de Nueva York se convirtió en un inédito homenaje a las víctimas del 11 de septiembre, a 25 años del atentado a las Torres Gemelas, hecho que cambió la historia de la humanidad.

Unos 2.977 drones iluminaron la noche sobre Lower Manhattan y recrearon, entre otras figuras, la silueta de las Torres Gemelas, mientras a su lado brillaban los dos haces azules del tradicional “Tribute in Light”, en una de las imágenes más simbólicas de la conmemoración de este año.

Cada luz representó a una de las 2.977 personas que murieron en los ataques de 2001 y se denominó “2,977 Lights Over New York Harbor”.

Homenaje en Nueva York a las víctimas del 11-S. Video: EFE

El emotivo homenaje pudo apreciarse desde el otro lado de la bahía del East River, en Dumbo, Brooklyn.

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Detalles del homenaje

El diseño del tributo fue desarrollado en diálogo con las comunidades directamente afectadas por la tragedia, incluyendo a socorristas del Departamento de Policía de Nueva York y el Departamento de Bomberos de Nueva York, así como la organización 9/11 Families United.

El espectáculo, concebido como una “constelación de vidas”, comenzó formando una hélice en espiral en el aire antes de organizarse para reconstruir la silueta completa de los emblemáticos rascacielos.

La presentación aérea estuvo coordinada con una banda sonora que incluyó piezas de los compositores Philip Glass, Max Richter y la obra “On The Transmigration of Souls” de John Adams, creada expresamente en memoria de las víctimas.

El mensaje de paz de las familias de las víctimas

Las familias que perdieron a seres queridos el 11-S se reunieron en Nueva York con un mensaje que han mantenido durante un cuarto de siglo: el duelo no debe convertirse en un llamado a la guerra.

Miembros de September 11th Families for Peaceful Tomorrows se congregaron en Union Square Park para un acto de ‘reflexión y renovación de compromisos’ que marca los 25 años desde los atentados.

Los oradores repasaron 25 años de activismo por la paz, los derechos humanos y la rendición de cuentas, al tiempo que rechazaban la represalia militar y el legado de la ‘Guerra contra el Terror’.

Mensaje de paz de los familiares de víctimas del 11S

“Estamos aquí, a raíz de los atentados, para decir, por favor, nuestro duelo no es un llamado a la guerra. No buscamos revancha ni venganza. Buscamos un mundo más pacífico”, dijo una familiar.

Elizabeth Miller, directora de proyecto en September 11th Families for Peaceful Tomorrows, dijo que el grupo fue fundado en febrero de 2002 por familiares de personas asesinadas en los atentados, con una misión centrada en “el Estado de derecho, la paz, los derechos humanos, la justicia y la rendición de cuentas”.

Afirmó que el grupo nunca ha abandonado su convicción de que “seguir perpetuando ciclos de violencia nunca traerá la paz ni nos devolverá a nuestros seres queridos”.

Atentados del 11 de septiembre de 2001Estados UnidosDronesNueva York
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Matias Greisert

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