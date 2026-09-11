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Mamdani, el alcalde de Nueva York, recordó el 11-S: “Fue el día más oscuro de nuestra historia”

Nueva York recordó a las víctimas del 11-S y el coraje de quienes arriesgaron sus vidas durante la jornada más dolorosa de la ciudad.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Zohran Mamdani
Zohran Mamdani Foto: EFE
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Nueva York conmemoró el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una tragedia que cambió para siempre la historia de la ciudad y del mundo. Durante el homenaje, el alcalde Zohran Mamdani calificó aquella jornada como “el día más oscuro” de la historia neoyorquina.

El mandatario recordó a las miles de personas que perdieron la vida y destacó el trabajo de quienes arriesgaron todo para ayudar. Bomberos, policías, médicos, trabajadores de emergencias y ciudadanos comunes participaron en las tareas de rescate después del ataque contra las Torres Gemelas.

A un cuarto de siglo de aquella mañana, la ciudad volvió a reunirse para mantener viva la memoria y transmitir su legado a las generaciones que no vivieron los atentados.

Zohran Mamdani recordó a las víctimas del 11-S

Familiares, sobrevivientes y rescatistas participaron de los actos organizados en el Bajo Manhattan. Como sucede cada año, la ceremonia incluyó la lectura de los nombres de las víctimas y diferentes momentos de silencio.

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Cada pausa recordó los instantes más significativos de la tragedia: el impacto de los aviones contra las Torres Gemelas, el derrumbe de los edificios, el ataque al Pentágono y la caída del vuelo 93 en Pensilvania.

El alcalde Zohran Mamdani señaló que recordar el 11-S también significa reconocer las historias personales que quedaron detrás de las cifras. Miles de familias continúan atravesadas por la ausencia, mientras numerosos sobrevivientes y trabajadores de rescate todavía enfrentan las consecuencias de aquella jornada.

El reconocimiento del alcalde a quienes corrieron hacia el peligro

Uno de los ejes centrales del mensaje de Mamdani fue el homenaje a los rescatistas. Mientras miles de personas intentaban abandonar el World Trade Center, bomberos, policías y trabajadores de emergencias ingresaron a los edificios para salvar vidas.

25 años del Atentado a las Torres Gemelas
Acto por el 11-S Foto: EFE

La respuesta solidaria se extendió rápidamente por toda Nueva York. Hubo largas filas para donar sangre, vecinos que ofrecieron alojamiento, voluntarios que distribuyeron alimentos y ciudadanos que ayudaron a desconocidos en medio del caos.

Para el alcalde, esa reacción representa una de las principales enseñanzas del 11-S. En el momento más doloroso de su historia, Nueva York respondió con valentía, unidad y solidaridad.

Las consecuencias que todavía afectan a miles de personas

El paso del tiempo no terminó con los efectos de los atentados. Numerosos trabajadores, residentes, estudiantes y voluntarios estuvieron expuestos al polvo y al aire contaminado que cubrió el área tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

Años más tarde, muchas de esas personas fueron diagnosticadas con enfermedades respiratorias, distintos tipos de cáncer y otras afecciones relacionadas con la exposición en la Zona Cero.

Por ese motivo, el alcalde Zohran Mamdani también puso el foco en quienes fallecieron posteriormente o continúan bajo tratamiento médico. El reclamo por una atención adecuada y por el reconocimiento de estas víctimas sigue siendo una parte fundamental de la memoria del 11-S.

Mamdani convirtió la fecha en una jornada de servicio

En los días previos al aniversario, el alcalde firmó dos órdenes ejecutivas vinculadas con la conmemoración y la preparación de la ciudad frente a futuras emergencias.

Una de ellas estableció oficialmente el Día de Conmemoración y Servicio de Nueva York, destinado a honrar a las víctimas, sobrevivientes, socorristas, familiares y trabajadores municipales afectados por los atentados. La iniciativa contempla ceremonias, momentos de silencio, programas educativos y actividades de voluntariado.

Los edificios formaban parte del World Trade Center.
El atentado terrorista contra las Torres Gemelas ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Foto: Wikimedia Commons

La segunda medida actualizó los planes de continuidad del gobierno municipal, que no habían sido modernizados desde 2007. Su objetivo es garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales ante atentados, desastres naturales u otras emergencias de gran magnitud.

Zohran Mamdani, quien asumió como alcalde de Nueva York el 1 de enero de 2026, sostuvo que recordar también implica asumir la responsabilidad de fortalecer la ciudad y prepararla para responder ante situaciones críticas.

El desafío de transmitir el 11-S a nuevas generaciones

Veinticinco años después, una parte importante de la población nació luego de los atentados o era demasiado pequeña para recordarlos. Para esas generaciones, el 11-S es un acontecimiento conocido mediante testimonios familiares, documentales, archivos periodísticos y contenidos escolares.

Esta realidad plantea el desafío de preservar la memoria sin convertir la tragedia en un hecho distante. Las instituciones educativas y culturales buscan explicar qué ocurrió, cuáles fueron sus consecuencias y por qué continúa siendo una fecha decisiva para Estados Unidos.

La transmisión de los testimonios de sobrevivientes, familiares y rescatistas permite comprender la dimensión humana de una jornada que dejó una marca profunda en todo el mundo.

11-SZohran MamdaniNueva York
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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