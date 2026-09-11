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Cambios en Caballito y Almagro desde el 15 de septiembre: las calles que modificarán su sentido por el TramBus

Nuevas manos, restricciones para estacionar y desvíos: todos los cambios que comenzarán el 15 de septiembre en Caballito y Almagro.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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El Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
El Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X
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Los conductores y vecinos de Caballito y Almagro deberán prestar especial atención desde el 15 de septiembre de 2026. La llegada del nuevo TramBus provocará modificaciones en el sentido de varias calles, restricciones de estacionamiento y cambios en el recorrido del transporte público.

Las medidas forman parte de la adaptación vial necesaria para implementar la línea T1, el servicio eléctrico que conectará distintos barrios de la Ciudad. Aunque su puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026, la reorganización del tránsito comenzará antes.

Qué cambiará desde el 15 de septiembre

Las modificaciones afectarán especialmente a avenida La Plata, avenida Rivadavia, Quito, Muñiz, Mármol, Pringles e Hipólito Yrigoyen.

Uno de los cambios principales ocurrirá en avenida La Plata, que tendrá sentido único entre Chaco-Quito y avenida Rivadavia. En ese tramo, los vehículos podrán circular solamente en dirección a Rivadavia.

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Además, quedará prohibido estacionar durante las 24 horas en ambas manos de avenida La Plata. La medida alcanzará directamente a vecinos, comerciantes y conductores que suelen dejar sus vehículos en la zona.

Durante los primeros días será fundamental prestar atención a la nueva señalización y evitar circular de memoria.

Las calles que cambiarán de sentido

Además de avenida La Plata, otras calles de Caballito y Almagro tendrán una nueva organización:

  • Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, tendrá sentido único hacia Muñiz.
  • Mármol, entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, circulará hacia Hipólito Yrigoyen.
  • Pringles, entre Lezica y avenida Rivadavia, tendrá sentido único hacia Rivadavia.
  • Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol, pasará a tener doble sentido.

Estos cambios podrían generar demoras durante la etapa inicial, especialmente entre quienes utilizan esos corredores para entrar o salir de los barrios.

Dónde estará prohibido estacionar

Las nuevas restricciones buscan liberar los sectores por donde circulará el TramBus y evitar obstrucciones en calles, avenidas y ciclovías.

En avenida La Plata estará prohibido estacionar sobre ambas manos durante las 24 horas. En avenida Rivadavia, la restricción regirá sobre el lado derecho, entre Yatay e Hidalgo.

Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X @gcba

Tampoco se podrá estacionar ni detenerse sobre el lado izquierdo de Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, debido a la presencia de la ciclovía.

Por otro lado, quienes circulen por Hipólito Yrigoyen desde avenida La Plata hacia Mármol no podrán girar a la izquierda en Muñiz.

Los conductores deberán revisar cuidadosamente la cartelería antes de estacionar para evitar multas o el acarreo del vehículo.

Cómo cambiará el recorrido de la Línea 2

La Línea 2 de colectivos también modificará parte de su trayecto. Las unidades circularán por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual.

El cambio podría alterar algunos puntos de ascenso y descenso. Por esta razón, se recomienda consultar las paradas habilitadas antes de viajar y salir con tiempo adicional durante los primeros días.

Qué es el TramBus y dónde funcionará

El TramBus será un sistema de transporte público compuesto por vehículos eléctricos que circularán sobre neumáticos, sin necesidad de vías ferroviarias.

Su primera línea, denominada T1, conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante un recorrido aproximado de 20 kilómetros.

El Trambus de la Ciudad de Buenos Aires.
El Trambus de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X CiudaddeBondis

El servicio atravesará Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. También permitirá realizar combinaciones con las líneas A, B, D, E y H de subte, estaciones ferroviarias y corredores de Metrobus.

Los vehículos utilizarán carriles exclusivos o preferenciales. Durante las horas de mayor demanda, la frecuencia proyectada será de una unidad cada cuatro minutos, con paradas ubicadas aproximadamente cada 500 metros.

Otros cambios previstos para octubre

La reorganización continuará en octubre. Está previsto que avenida Acoyte adopte sentido único de sur a norte y sume un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus.

En paralelo, avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente en dirección norte-sur.

Estas modificaciones completarán una transformación más amplia de la circulación en los barrios incluidos dentro del recorrido de la futura T1.

Recomendaciones para evitar demoras

Durante las primeras jornadas del nuevo esquema será aconsejable:

  • Revisar el recorrido antes de salir.
  • Utilizar aplicaciones de navegación actualizadas.
  • Respetar la nueva señalización.
  • Verificar las restricciones antes de estacionar.
  • Consultar las paradas habilitadas de la Línea 2.
  • Salir con algunos minutos adicionales.

Desde el 15 de septiembre, la circulación cotidiana en Caballito y Almagro comenzará una etapa de adaptación. Los cambios prepararán las calles para la llegada del TramBus, pero obligarán a automovilistas, pasajeros y vecinos a modificar algunos de sus recorridos habituales.

TrambusTransporte públicoCaballitoAlmagro
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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