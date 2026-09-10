Oficial y confirmado: Estados Unidos aprobó venderle a la Argentina cuatro helicópteros Blackhawk por 140 millones de dólares

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta de cuatro helicópteros Blackhawk a la Argentina por un valor total de 140 millones de dólares. Foto: Wikimedia Commons

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó este jueves la venta de cuatro helicópteros militares polivalentes Blackhawk y equipamiento relacionado a la Argentina por un valor total de 140 millones de dólares.

En un comunicado, el Departamento detalló que el Gobierno argentino solicitó la compra de los cuatro aparatos, fabricados por el contratista estadounidense Sikorsky, además de dos motores fabricados por la rama aeroespacial de General Electric y que se emplean en el mencionado modelo.

La transacción también incluye varios artículos relacionados que no están catalogados como sistemas de defensa principales por Estados Unidos, desde transpondedores a sistemas de aterrizaje, de radio o GPS, así como equipos de rescate y emergencia o dispositivos y software de mantenimiento y repuestos.

Cómo son los UH-60L Black Hawk que incorporará el Ejército Argentino

Los UH-60L Black Hawk son helicópteros militares multipropósito fabricados por Sikorsky. Se destacan por su potencia, versatilidad y capacidad para operar en misiones de transporte, rescate, asistencia humanitaria y apoyo logístico, incluso en condiciones complejas.

Modelo: UH-60L Black Hawk.

Fabricante: Sikorsky, empresa perteneciente a Lockheed Martin.

Motorización: incorpora motores más potentes y mejoras en la transmisión.

Capacidad: puede transportar personal, suministros y cargas externas.

Navegación: cuenta con GPS, radios y sistemas de identificación.

Rescate: incluye malacates, ganchos de carga y equipos para evacuaciones.

Incendios: puede utilizar dispositivos Bambi Bucket para transportar y descargar agua.

Paquete autorizado: contempla cuatro aeronaves, dos motores adicionales, repuestos, herramientas, capacitación y asistencia técnica.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta de cuatro helicópteros Blackhawk a la Argentina por un valor total de 140 millones de dólares. Foto: Wikimedia Commons

Cuándo podrían llegar los primeros Black Hawk a la Argentina

Fuentes especializadas proyectan que las primeras cuatro unidades podrían llegar a la Argentina entre noviembre y diciembre de 2026. Otra posibilidad evaluada anteriormente era recibir inicialmente dos aeronaves antes de finalizar el año, acompañadas por repuestos, soporte técnico y capacitación para el personal.

Sin embargo, todavía no existe un cronograma definitivo publicado por las autoridades argentinas. Las fechas dependerán del cierre del contrato, las autorizaciones administrativas y la preparación de las unidades. Los helicópteros iniciarían el reemplazo de los veteranos Bell UH-1H y Huey II de la Aviación de Ejército.

La tecnología que recuperará una capacidad clave del Ejército

La venta “respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado importante fuera de la OTAN, el cual constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”, explica el comunicado.

En esa línea, el Departamento de Estado señaló que los helicópteros mejorarán la capacidad de Argentina en “operaciones de seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria o respuesta ante desastres”.

Cabe señalar que hasta ahora, Argentina poseía solo un Blackhawk, el cual es utilizado para el transporte del presidente Javier Milei. En tanto, los nuevos vehículos están llamados principalmente a relevar en Argentina a los Bell UH-1H/Huey II del Comando de Aviación del Ejército.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta de cuatro helicópteros Blackhawk a la Argentina por un valor total de 140 millones de dólares. Foto: Wikimedia Commons

Helicópteros Blackhawk: qué falta para que la compra quede cerrada

El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó una posible venta militar extranjera y notificó formalmente la operación al Congreso estadounidense. Este paso habilita el avance del proceso, pero no significa que los helicópteros ya hayan sido entregados ni que el contrato definitivo se encuentre ejecutado.

Ahora deberán completarse las instancias administrativas, contractuales y presupuestarias correspondientes. También tendrán que definirse el valor final del paquete, las condiciones de pago, el cronograma de entrega y los programas de capacitación.