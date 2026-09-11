El Gobierno prepara un nuevo encuentro con la Iglesia por la visita del Papa: expectativa por la definición del feriado para el 8 y el 11 de noviembre

El Gobierno prepara una nueva reunión con la Iglesia para terminar de ultimar detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina.
El encuentro está pactado para mediados de septiembre, en el que ya se espera conocer la agenda definitiva de actividades.
La Casa Rosada también postergó hasta ese momento la definición sobre un eventual feriado o asueto durante la estadía del Pontífice.
La evaluación oficial es que la visita tendrá un tono de celebración, convocará a una gran cantidad de personas y no debería convertirse en un foco de tensión con el Gobierno.
¿Feriado, asueto o ninguna medida?
Hay gran expectativa por la definición del Ejecutivo para definir días no laborables durante la visita del papa al país. Miles de argentinos aguardan noticias para acercarse a los diferentes puntos en los que se podrá ver a una de las figuras más importantes del mundo en la actualidad.
En el Gobierno explicaron que la medida dependerá de cómo quede distribuido el itinerario entre la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba y de la magnitud de los actos previstos.
La agenda preliminar contempla actos multitudinarios en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. El Gobierno ya había mencionado como posibles escenarios el Monumento a los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones.