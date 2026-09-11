El Gobierno prepara un nuevo encuentro con la Iglesia por la visita del Papa: expectativa por la definición del feriado para el 8 y el 11 de noviembre

El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar

El Gobierno prepara una nueva reunión con la Iglesia para terminar de ultimar detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El encuentro está pactado para mediados de septiembre, en el que ya se espera conocer la agenda definitiva de actividades.

Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

La Casa Rosada también postergó hasta ese momento la definición sobre un eventual feriado o asueto durante la estadía del Pontífice.

La evaluación oficial es que la visita tendrá un tono de celebración, convocará a una gran cantidad de personas y no debería convertirse en un foco de tensión con el Gobierno.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

¿Feriado, asueto o ninguna medida?

Hay gran expectativa por la definición del Ejecutivo para definir días no laborables durante la visita del papa al país. Miles de argentinos aguardan noticias para acercarse a los diferentes puntos en los que se podrá ver a una de las figuras más importantes del mundo en la actualidad.

Se viene una nueva jornada de descanso para los argentinos según el calendario oficial. Foto: Radio Pichincha

En el Gobierno explicaron que la medida dependerá de cómo quede distribuido el itinerario entre la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba y de la magnitud de los actos previstos.

La agenda preliminar contempla actos multitudinarios en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. El Gobierno ya había mencionado como posibles escenarios el Monumento a los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones.