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El Gobierno prepara un nuevo encuentro con la Iglesia por la visita del Papa: expectativa por la definición del feriado para el 8 y el 11 de noviembre

La Casa Rosada organiza una nueva reunión de coordinación a mediados de septiembre. Las versiones sobre un día feriado por la visita del Sumo Pontífice.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país.
El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar
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El Gobierno prepara una nueva reunión con la Iglesia para terminar de ultimar detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El encuentro está pactado para mediados de septiembre, en el que ya se espera conocer la agenda definitiva de actividades.

El sumo pontífice visitará el país en noviembre.
Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

La Casa Rosada también postergó hasta ese momento la definición sobre un eventual feriado o asueto durante la estadía del Pontífice.

La evaluación oficial es que la visita tendrá un tono de celebración, convocará a una gran cantidad de personas y no debería convertirse en un foco de tensión con el Gobierno.

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El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

¿Feriado, asueto o ninguna medida?

Hay gran expectativa por la definición del Ejecutivo para definir días no laborables durante la visita del papa al país. Miles de argentinos aguardan noticias para acercarse a los diferentes puntos en los que se podrá ver a una de las figuras más importantes del mundo en la actualidad.

Feriados de agosto en 2026 fin de semana largo día del padre
Se viene una nueva jornada de descanso para los argentinos según el calendario oficial. Foto: Radio Pichincha

En el Gobierno explicaron que la medida dependerá de cómo quede distribuido el itinerario entre la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba y de la magnitud de los actos previstos.

La agenda preliminar contempla actos multitudinarios en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. El Gobierno ya había mencionado como posibles escenarios el Monumento a los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones.

Papa León XIVJavier MileiGobierno
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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