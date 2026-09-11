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Suiza tendrá un batallón de drones desde 2028: cómo será su nueva unidad militar

Suiza creará un batallón militar de drones que operará desde 2028 para realizar tareas de reconocimiento, operaciones y defensa, mientras desarrolla un nuevo centro de drones y robótica.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Suiza avanza en la creación de un batallón militar de drones.
Suiza avanza en la creación de un batallón militar de drones. Foto: Magnific
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Suiza anunció la creación de un batallón militar de drones que comenzará a operar en 2028, en una decisión que refleja el creciente peso de los sistemas no tripulados en los conflictos modernos. La nueva unidad estará enfocada en tareas de reconocimiento, operaciones y defensa, mientras el país también avanzará en la capacitación de personal y el desarrollo de tecnología vinculada con drones y robótica.

Un batallón especializado en drones

El Ministerio de Defensa suizo informó que la nueva formación contará con capacidades específicas para el empleo de drones en operaciones militares, además de herramientas destinadas a enfrentar posibles amenazas provenientes de otros vehículos aéreos no tripulados.

Drones y su injerencia en las guerras. Foto: Unsplash

El proyecto estará acompañado por un programa de reclutamiento y formación de especialistas, con el objetivo de desarrollar capacidades propias dentro de las Fuerzas Armadas. Para las autoridades, los drones dejaron de ser un recurso complementario y pasaron a ocupar un lugar central en la planificación de defensa.

La decisión se produce en un contexto internacional en el que los sistemas no tripulados adquirieron un papel cada vez más importante. Los drones son utilizados para vigilancia, reconocimiento, obtención de inteligencia y operaciones de combate, mientras las nuevas generaciones incorporan sensores avanzados y herramientas de inteligencia artificial.

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Un centro para drones y robótica

Como parte de la misma estrategia, Suiza proyecta crear un centro civil-militar dedicado a drones y robótica. La estructura estará integrada por un polo tecnológico y un mando militar, con la intención de concentrar en un mismo espacio el desarrollo tecnológico, la capacitación y la aplicación operativa.

El Ministerio de Defensa considera que los drones, la defensa antidrones y la robótica constituyen una prioridad estratégica. La experiencia de los conflictos recientes mostró que la proliferación de estos sistemas obliga a los ejércitos a desarrollar simultáneamente capacidades ofensivas, de reconocimiento y de protección frente a aeronaves no tripuladas.

La preocupación también está presente dentro del territorio suizo. El gobierno informó un incremento de los vuelos de drones sobre instalaciones militares, situación que aceleró la preparación de las Fuerzas Armadas frente a eventuales amenazas.

Como parte de esa respuesta, Suiza ya incorporó su primer sistema de defensa antidrones, que funcionará como una de las capacidades sobre las que se apoyará la nueva estructura militar.

La neutralidad suiza ante un nuevo escenario

La creación del batallón tiene una particular relevancia debido a la tradicional política de neutralidad armada de Suiza. El país mantiene desde hace décadas una postura de no alineamiento militar, aunque también cuenta con servicio militar obligatorio para los hombres y sostiene capacidades propias de defensa.

El contexto europeo llevó a Berna a revisar algunos aspectos de su preparación militar y tecnológica. La guerra en Ucrania y la expansión del uso de drones demostraron que incluso los países que no participan directamente de un conflicto deben considerar nuevas formas de amenaza.

Suiza y su habitual neutralidad. Foto: Unsplash.

En ese escenario, Suiza busca modernizar sus Fuerzas Armadas sin abandonar formalmente su política de neutralidad. La apuesta por drones y robótica representa una forma de incorporar nuevas tecnologías y responder a un entorno de seguridad más complejo.

Tecnología y defensa como nuevas prioridades

El futuro batallón será parte de una estrategia más amplia que combina reclutamiento, capacitación, tecnología y defensa antidrones. La creación del centro civil-militar también apunta a aprovechar el conocimiento del sector tecnológico y trasladarlo al ámbito de la defensa.

La iniciativa refleja una tendencia que atraviesa a numerosos países europeos: el desarrollo de sistemas no tripulados pasó a ser una cuestión prioritaria tanto para mejorar las capacidades militares como para proteger instalaciones estratégicas.

Con la entrada en funcionamiento prevista para 2028, Suiza busca contar con una estructura especializada capaz de integrar drones, robótica y sistemas antidrones dentro de sus Fuerzas Armadas. El proyecto representa una de las principales adaptaciones de su política de defensa frente a las nuevas características de la guerra moderna.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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