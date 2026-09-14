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En medio de la tensión con Argentina, el Reino Unido renovará su flota de aviones de guerra en las Islas Malvinas

Lo confirmó el ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard. Cómo serán los nuevos aviones caza y cuándo estarán operativos en el archipiélago.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Soldados del Reino Unido en las Islas Malvinas.
Soldados del Reino Unido en las Islas Malvinas. Foto: Ejército Británico
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En medio de las crecientes tensiones diplomáticas con Argentina, el gobierno del Reino Unido confirmó que reemplazará los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las Islas Malvinas por aeronaves Tranche 2 de mayor capacidad operativa.

La información difundida por UK Defence Journal surgió de la respuesta parlamentaria del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, quien respondió una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty.

El legislador había preguntado qué pasos tomó el gobierno para reemplazar los cuatro Typhoon Tranche 1 de la 1435 Flight, escuadrón de la Fuerza Aérea Real (RAF) estacionado en el archipiélago, cuando sean dados de baja en 2027.

Pollard confirmó que “los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027”.

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Aeronaves Tranche 2 de mayor capacidad operativa.
Reino Unido reemplazará los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las Islas Malvinas por aeronaves Tranche 2 de mayor capacidad operativa. Foto: Wikimedia Commons

El funcionario agregó que, tras su regreso al Reino Unido, los Tranche 1 serán dados de baja del Registro de la Autoridad de Aviación Militar e ingresarán al proceso de desguace.

El mismo parlamentario también consultó sobre las conversaciones mantenidas con sus pares estadounidenses y con la Oficina del Programa Conjunto del F-35 acerca del uso futuro del F-35B en la defensa de las islas, y recibió una respuesta idéntica por parte del ministerio.

Cómo son los Typhoon Tranche 2 que Reino Unido utilizará en Malvinas

Los Eurofighter Typhoon Tranche 2 representan la segunda gran evolución del caza europeo desarrollado por el consorcio Eurofighter GmbH. A diferencia de los aparatos de la Tranche 1, concebidos principalmente para misiones de superioridad aérea, esta versión incorporó mejoras de hardware y software que ampliaron significativamente sus capacidades de combate aire-aire y aire-superficie, convirtiéndolo en un auténtico avión multipropósito.

La importancia de esta variante radica en que sentó las bases para la integración de armamento de nueva generación y futuras modernizaciones, permitiendo que el Typhoon evolucionara desde un interceptor avanzado hacia una plataforma capaz de ejecutar una amplia gama de misiones, desde defensa aérea y escolta hasta ataques de precisión contra objetivos terrestres.

Principales características

  • Nueva arquitectura electrónica y computadoras de misión más potentes, diseñadas para soportar futuras actualizaciones y nuevos sistemas de armas.
  • Capacidad multipropósito ampliada, con mejores prestaciones para operaciones aire-superficie respecto de los primeros Typhoon.
  • Compatibilidad con armamento moderno, incluyendo misiles de largo alcance como Meteor y armas de ataque profundo como Storm Shadow y Taurus, según la configuración del operador.
  • Elevada maniobrabilidad, gracias a su diseño delta-canard y a sus dos motores Eurojet EJ200.
  • Velocidad máxima superior a Mach 2 y capacidad de operar en una amplia variedad de escenarios de combate.
Aeronaves Tranche 2 de mayor capacidad operativa.
Reino Unido reemplazará los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las Islas Malvinas por aeronaves Tranche 2 de mayor capacidad operativa. Foto: Wikimedia Commons

Además de sus mejoras tecnológicas, el Tranche 2 es considerado por muchos especialistas como el primer Typhoon plenamente maduro desde el punto de vista operacional. Su diseño permite combinar en una misma salida misiones de superioridad aérea, ataque de precisión, reconocimiento y defensa del espacio aéreo, una flexibilidad que lo mantiene entre los cazas de cuarta generación más capaces actualmente en servicio.

Para cualquier fuerza aérea interesada en incorporar un caza de altas prestaciones, el Typhoon Tranche 2 ofrece un equilibrio entre potencia, modernidad y potencial de crecimiento, manteniendo una capacidad de actualización que le permite seguir siendo competitivo frente a amenazas contemporáneas.

Islas MalvinasReino UnidoAviones de combate
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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