Cuánto sale vacacionar en Aruba vs. Curazao: los precios de pasajes, alojamiento y comidas en los 2 nuevos destinos favoritos de los argentinos

Aruba, un destino cada vez más elegido por los argentinos. Foto: Unsplash.

Una ya tiene vuelos directos desde Buenos Aires y la otra los tendrá a partir de enero de 2027. Aruba y Curazao son los nuevos destinos favoritos de los argentinos pero, pese a que ambas islas caribeñas tuvieron un pasado colonial holandés, no son tan parecidas como se podría pensar.

Aruba: la isla feliz

Son muchos ya los argentinos que fueron a su territorio en búsqueda de unas vacaciones diferentes. Y vaya que las encontraron porque, Argentina se posicionó como el segundo país que más turistas envía a Aruba, después de los Estados Unidos, según información oficial de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA),

Con una superficie de unos 180 km² a pura costa, tiene una de las playas más lindas del mundo según Trip Advisor, Eagle Beach, y también otras en las que no se permite bañarse porque están copadas por las piedras.

Con una característica ventosa que hace que su árbol nacional, el Divi-Divi, esté siempre inclinado hacia un lado, en verdad el viento sirve para refrescar un ambiente con una temperatura promedio de 29 °C. Aquí todas las playas son de uso público y el gobierno promueve que los hoteles no sean all inclusive para que los turistas salgan a comer y disfruten de la hospitalidad local, una de sus mejores cualidades.

Aruba es uno de los nuevos destinos favoritos de los argentinos. Foto: Pato Daniele

Descubierta por los españoles en 1499, la consideraron “inútil” por su clima seco y la falta de oro. En 1636, los holandeses conquistaron su territorio y lo mantuvieron bajo su dominio por más de 350 años. La herencia holandesa está presente en las coloridas casas que componen el centro de Oranjestad, la capital que se puede recorrer caminando para ver tiendas de marcas internacionales y restaurantes instalados en casas típicas. También está el Tranvía gratuito que funciona de 10 a 17 y hace un recorrido corto entre el puerto de cruceros y el centro.

Hay mucho para hacer aquí, ya sea en plan de aventura o de relax. Sin dudas el snorkel en sus aguas cristalinas es una de las principales actividades. Especialmente cuando se la combina con un viaje a kayak hasta el punto de inmersión. Pero, en lugar de usar remos, el esquife utiliza unos pedales que dejan las piernas pidiendo auxilio cuando por fin se llega a la explanada para sumergirse. El premio llega cuando se divisan corales y cardúmenes al alcance de la mano.

Aruba es uno de los nuevos destinos favoritos de los argentinos. Foto: Pato Daniele

Para estirar los músculos y vaciar el cerebro también se puede hacer yoga en la playa. Pero hay una versión desafiante: en el mar sobre un stand up paddle. Más de uno se cayó tratando de replicar las posiciones indicadas por la instructora de Vela Aruba (U$S 48 por persona).

También en la playa se puede disfrutar de una cena con la acogedora propuesta de Aruba Sunset Cabanas que se ofrece a la caída del sol para ver pasar a los barcos y el atardecer, sentados sobre la arena. En cualquier restaurante de la isla se come muy pero muy bien.

Los platos son sabrosos, abundantes y coloridos. Y los hay de todos los precios: por U$S 30 se puede disfrutar de un menú muy bueno. También hay sitios tradicionales como Papiamento, donde los platos típicos como el Keshi Yena (cazuela de queso holandés relleno de carne especiada), el pastechi (empanada frita) y el pan bati se sirven en una casona antigua donde la cuenta por persona asciende a los U$S 120.

Plantación de aloe vera en Aruba. Foto: Pato Daniele

Si bien la isla vive del turismo, tienen un producto local: el aloe vera, que exportan. Además de tener su propio museo sobre la planta en Royal Aruba Aloe. El alojamiento, que termina siendo un mix entre hotel convencional y algunos servicios como un happy our gratuito a la tardecita, en los tipo departamento con balcón del Embassy Suites by Hilton (entran 4 personas y tiene kitchinette y living) de Eagle Beach, las tarifas por noche parten de U$S 346.

A esto hay que sumarle el aéreo que, en caso de ir por Avianca con escala en Bogotá es de U$S 551 y directo por Aerolíneas Argentinas desde U$S 647. Ah, para migraciones hay que completar una eCard on line que tiene un costo de U$S 20.

Curazao y su Patrimonio de la Humanidad

Esta isla conserva una mayor cantidad de edificios históricos de estilo holandés, especialmente en el centro de Willemstad, su capital. Allí hay un ferri gratuito que cruza la Bahía de Santa Ana casi por debajo del puente Reina Juliana en pocos minutos.

Durante 2025, 22.935 pasajeros argentinos viajaron a la isla, lo que representa un incremento del 139 % en relación con 2024.

Curazao sumó atractivos para los argentinos. Foto: Pato Daniele

Pequeña en tamaño, pero amplia en alternativas, se distingue por su diversidad cultural, con la convivencia de más de 55 nacionalidades y cuatro idiomas oficiales: papiamento, neerlandés, inglés y español. A esto se suma una propuesta que combina más de 35 playas de aguas cristalinas, gastronomía, arte, vida nocturna y una vibrante agenda cultural. Hace gala de una actitud de “vive y deja vivir”.

En ese recorrido, Willemstad -capital y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco- se destaca como uno de los principales puntos de conexión para los viajeros argentinos, gracias a su arquitectura colorida, su escena urbana y su oferta en crecimiento de boutiques, restaurantes y cafés al aire libre. Además, su ubicación fuera del cinturón de huracanes le permite ofrecer condiciones climáticas estables durante todo el año.

Hay que destacar que sus playas no son tan amplias como las de la vecina Aruba, sino que son más parecidas a calas rodeadas por acantilados de piedras, pero su mayor ventaja es la tranquilidad que vive el bañista en estas costas. Hay gratuitas y algunas relacionadas directamente con un hotel.

Curazao sumó atractivos para los argentinos. Foto: Pato Daniele

Aquí también se practica buceo o snorkel pero lo sorprendente es que no hace falta hacer un trayecto retirado para difrutar de la vista de los peces pues en las mismas calas, y sin equipo, el agua cristalina permite descubrir diferentes especies que nadan entre los turistas.

El mejor paseo en Curazao es alquilar buggys para hacer una excursión guiada en caravana que toma la mitad del día. Se parte desde las oficinas de Curacao Tours y se viaja en vehículos de dos personas o de cuatro, con los mismos turistas como conductores. Se trata de una gran aventura que atraviesa todo el territorio insular de una punta a la otra, al más puro estilo “Mad Max”: pasa por un área de turbinas eólicas ubicadas en una zona de tierra rojiza que vuela, aportando fotos muy originales, allí además entran a la Cueva de las Brujas para ver, iluminados por el celular, estalactitas y estalagmitas, murciélagos y unos cangrejitos redondos que hay que tener cuidado de no pisar.

Curazao sumó atractivos para los argentinos. Foto: Pato Daniele

El paseo sigue hasta una playa amplia, ideal para refrescarse. Esta excursión de cuatro horas en UTV rebosa de belleza natural. Es una experiencia inolvidable, porque cada curva ofrece oportunidades espectaculares para tomar fotografías. El precio es de U$S 240 por persona.

Para alojarse hay más oferta all inclusive que en la otra isla, por lo que no hay que preocuparse tanto por salir a comer. Atención que si bien aquí los platos son deliciosos, la mayoría está extremadamente picante, por lo que recomendamos probar con cuidado. En el Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino (all inclusive) las tarifas parten de U$S 156,50 por persona y noche. Tiene entretenimiento, playa, varios restaurantes y bares y un sector sólo para adultos junto a la playa, cuyas habitaciones son cápsulas super modernas.

Curazao sumó atractivos para los argentinos. Foto: Pato Daniele

Desde la Argentina se puede viajar con Copa Airlines vía Panamá (U$S 740), Avianca vía Bogotá (U$S 764) y el directo de nuestra aerolínea de bandera (unos $ 1.500.000). Para ingresar piden la vacuna de la fiebre amarilla, según la escala que hagan los argentinos. Aquí la eCard también se completa on line pero es gratuita.

Precios de Aruba y Curazao: cuánto sale comer, dormir y el pasaje

Aruba

Pasaje aéreo: entre U$S 551 con escalas y U$S 647 directo

Derecho de ingreso al país : U$S 20

Precio hotel para 4 personas, tipo departamento : U$S 346 por noche

Excusiones: desde U$S 48 por persona

Comidas: entre U$S 30 y 120 por persona

Curazao