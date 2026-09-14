Señor y la Virgen del Milagro: las imágenes de más de 400 años que sobrevivieron a un terremoto y recibieron a los reyes de Bélgica

La historia del Señor y la Virgen del Milagro Foto: Todoy Jujuy

Cada septiembre, las calles de Salta se convierten en el escenario de una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la Argentina. Miles de peregrinos caminan durante días, atraviesan montañas y soportan condiciones extremas para encontrarse con el Señor y la Virgen del Milagro.

El momento central se produce el 15 de septiembre, cuando las imágenes salen de la Catedral Basílica de Salta y recorren la ciudad. Detrás de los pañuelos blancos y la lluvia de pétalos existe una historia marcada por viajes, terremotos, promesas y visitas inesperadas.

El Cristo que llegó a América hace más de 400 años

El origen del Señor del Milagro se remonta a 1592, apenas diez años después de la fundación de Salta. Según los relatos históricos, el obispo del Tucumán, fray Francisco de Victoria, envió desde Europa una imagen de Cristo Crucificado destinada a la iglesia matriz salteña.

Una historia de 4 siglos Foto: Wikipedia

La tradición sostiene que dos cajones fueron encontrados flotando frente al puerto del Callao, en el actual Perú. Uno contenía el Cristo destinado a Salta y el otro, una imagen de la Virgen del Rosario para Córdoba.

Las imágenes fueron trasladadas primero a Lima y posteriormente recorrieron antiguos caminos andinos. El Cristo llegó finalmente a Salta, donde fue recibido con honores, aunque después permaneció durante décadas en un sector secundario del templo.

La talla, de tamaño natural y vinculada con la escuela castellana, supera actualmente los 430 años de historia.

El terremoto de 1692 que dio origen al Milagro

En septiembre de 1692, una serie de fuertes terremotos sacudió la región. La antigua ciudad de Esteco quedó devastada y los movimientos también provocaron temor en Salta.

En medio de los temblores ocurrió el hecho que cambiaría la historia. La imagen de la Inmaculada Concepción, colocada a varios metros de altura en el retablo mayor, apareció en el suelo sin sufrir los daños esperados por semejante caída.

Señor y Virgen del Milagro: el terremoto y la visita de los reyes de Bélgica Foto: Arzobispado de Salta

De acuerdo con la tradición religiosa, la talla conservaba intactos el rostro y las manos y parecía estar en actitud de súplica. Los habitantes interpretaron la escena como una madre que pedía protección por sus hijos. Desde entonces comenzó a ser reconocida como la Virgen del Milagro.

Los terremotos continuaron y el sacerdote José Carrión pidió que sacaran en procesión al Cristo que llevaba años relegado. Cuando la imagen recorrió las calles y el pueblo se reunió para rezar, los movimientos cesaron.

Para los fieles, no fue una coincidencia, sino una intervención protectora del Señor y de la Virgen. A partir de ese momento comenzó una tradición que logró sobrevivir a guerras, epidemias y crisis políticas.

El Pacto de Fidelidad de los salteños

La festividad alcanza su momento más emotivo con la renovación del Pacto de Fidelidad, una promesa colectiva que une a generaciones de salteños.

Peregrinos provenientes de la Puna, los Valles Calchaquíes y diferentes localidades del norte argentino recorren largas distancias a pie o en bicicleta. Cada paso representa un agradecimiento, una promesa o un pedido personal.

Cuando las imágenes regresan a la Catedral, los pañuelos blancos cubren las calles y desde las torres cae una lluvia de pétalos. El Milagro no es solamente una celebración religiosa: también constituye una parte fundamental de la identidad cultural de Salta.

Los reyes de Bélgica y un pedido muy especial

Uno de los episodios menos conocidos ocurrió en noviembre de 1965, cuando los reyes Balduino y Fabiola de Bélgica visitaron la Argentina. Después de cumplir actividades oficiales en Buenos Aires, viajaron el 6 de noviembre hacia Salta.

Fue la primera vez que la ciudad recibió a monarcas europeos. El avión de la Real Fuerza Aérea Belga aterrizó en el aeropuerto El Aybal, donde la pareja fue recibida por el gobernador Ricardo Durand y otras autoridades.

Los reyes de Bélgica Foto: Wikipedia

Durante la jornada, Balduino inauguró la avenida Bélgica y los visitantes recibieron diferentes homenajes. Sin embargo, el viaje habría tenido también un motivo íntimo.

Distintas crónicas salteñas aseguran que los monarcas, conocidos por su profunda religiosidad, visitaron al Señor y la Virgen del Milagro para pedir la posibilidad de tener un heredero. La pareja atravesó embarazos fallidos y finalmente no tuvo hijos.

El pedido forma parte de las versiones históricas y de la tradición oral asociada con aquella visita. No existe documentación oficial suficiente para afirmarlo como una certeza, pero el episodio permanece en la memoria de los salteños.

Una devoción que continúa después de cuatro siglos

Las imágenes son custodiadas en la Catedral Basílica de Salta, declarada Monumento Histórico Nacional en 1941 y reconocida por su arquitectura y su enorme significado religioso.

Más de cuatro siglos después de la llegada del Cristo y más de trescientos años después del terremoto, la devoción continúa creciendo. Cada generación suma nuevas promesas, agradecimientos y testimonios.

Desde los cajones encontrados en el Pacífico hasta la visita de los reyes belgas, la historia del Milagro combina hechos documentados, relatos religiosos y memoria popular.

La tierra tembló, las imágenes permanecieron y el pueblo hizo una promesa. Desde entonces, Salta vuelve a cumplirla cada 15 de septiembre.