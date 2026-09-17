Llega un festín bonaerense de alfajores y picada campera: cuándo y dónde se podrá disfrutar de un evento único con entrada gratis

Festín: Alfajor y Picada Campera Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los amantes de la gastronomía regional tendrán una cita imperdible en la Provincia de Buenos Aires. La ciudad de General Belgrano se prepara para recibir una nueva edición de Festín, una propuesta que pondrá en primer plano a dos productos emblemáticos de la mesa argentina: los alfajores artesanales y la tradicional picada campera.

El encuentro se desarrollará durante dos jornadas y combinará sabores regionales, actividades recreativas, espectáculos y propuestas para toda la familia. Además, contará con entrada libre y gratuita, uno de los principales atractivos para quienes quieran disfrutar del evento sin costo.

Dónde y cuándo se celebra el festín gastronómico en General Belgrano

La segunda edición de Festín: Alfajor y Picada Campera se realizará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Predio Mateo Bruzzo, uno de los espacios más importantes de General Belgrano para la realización de eventos masivos.

Las actividades comenzarán desde las 12 horas en ambas jornadas y se extenderán durante todo el día. La organización está a cargo de la Municipalidad local junto al proyecto Kilómetro del Alfajor Argentino, que impulsa la difusión y promoción de este clásico producto nacional.

Festín: Alfajor y Picada Campera Foto: Foto generada con IA

Además de la propuesta gastronómica, habrá un paseo con artesanos, emprendedores y productores regionales, consolidando al evento como una gran vidriera de la producción local y bonaerense.

La propuesta dulce: variedad de alfajores artesanales para degustar

Uno de los principales protagonistas será el mundo de los alfajores artesanales, con productores especializados que ofrecerán diferentes variedades para degustar y comprar.

Los visitantes podrán recorrer stands con elaboraciones tradicionales y versiones innovadoras, elaboradas por marcas regionales que apuestan por materias primas de calidad y recetas artesanales. La presencia del Kilómetro del Alfajor Argentino refuerza la importancia de este producto dentro de la identidad gastronómica nacional.

El objetivo del encuentro es destacar la producción local y acercar al público algunas de las mejores propuestas dulces de la región.

La clásica picada campera: embutidos, quesos y sabores bonaerenses

Junto a los alfajores, la gran estrella salada será la picada campera, una tradición profundamente arraigada en la gastronomía bonaerense.

Festín: Alfajor y Picada Campera Foto: Prensa

Los asistentes encontrarán una amplia oferta de embutidos, quesos, conservas y productos regionales, ideales para disfrutar en el predio o llevar como recuerdo. La propuesta busca poner en valor a pequeños productores y emprendedores que trabajan con recetas y materias primas típicas de la provincia.

También habrá puestos de cerveza artesanal, una opción que complementará la experiencia gastronómica durante todo el fin de semana.

Entrada libre y gratuita: los detalles del acceso al evento

Uno de los puntos destacados de Festín es que el ingreso será totalmente gratuito para residentes y visitantes.

Durante las dos jornadas, el público podrá acceder libremente al predio y disfrutar no solo de las propuestas gastronómicas, sino también de una programación que incluirá música en vivo, espectáculos, danza, juegos infantiles y actividades recreativas.

De esta manera, el festival busca consolidarse como una alternativa turística y cultural para quienes desean realizar una escapada de fin de semana dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar a General Belgrano desde CABA

General Belgrano se encuentra a unos 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y puede alcanzarse principalmente por vía terrestre.

Quienes viajen en automóvil pueden tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 29, uno de los accesos más utilizados hacia la localidad. El recorrido demanda aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.

La cercanía con el Área Metropolitana convierte a este festival gastronómico en una opción ideal para una salida de fin de semana, con la posibilidad de disfrutar de alfajores, picadas camperas, productos regionales y espectáculos gratuitos en un mismo lugar.