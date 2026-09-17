comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Llega un festín bonaerense de alfajores y picada campera: cuándo y dónde se podrá disfrutar de un evento único con entrada gratis

Se trata de Festín, un evento gastronómico con entrada gratuita que reunirá alfajores artesanales, picadas camperas, cerveza artesanal, productores regionales y espectáculos para toda la familia durante dos jornadas.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Festín: Alfajor y Picada Campera
Festín: Alfajor y Picada Campera Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los amantes de la gastronomía regional tendrán una cita imperdible en la Provincia de Buenos Aires. La ciudad de General Belgrano se prepara para recibir una nueva edición de Festín, una propuesta que pondrá en primer plano a dos productos emblemáticos de la mesa argentina: los alfajores artesanales y la tradicional picada campera.

El encuentro se desarrollará durante dos jornadas y combinará sabores regionales, actividades recreativas, espectáculos y propuestas para toda la familia. Además, contará con entrada libre y gratuita, uno de los principales atractivos para quienes quieran disfrutar del evento sin costo.

Dónde y cuándo se celebra el festín gastronómico en General Belgrano

La segunda edición de Festín: Alfajor y Picada Campera se realizará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Predio Mateo Bruzzo, uno de los espacios más importantes de General Belgrano para la realización de eventos masivos.

Las actividades comenzarán desde las 12 horas en ambas jornadas y se extenderán durante todo el día. La organización está a cargo de la Municipalidad local junto al proyecto Kilómetro del Alfajor Argentino, que impulsa la difusión y promoción de este clásico producto nacional.

Contenido Recomendado

Fiesta del Mate y la Torta Frita:cómo es el pueblito de 1.000 habitantes que nació con el tren y prepara un festejo imperdible

Fiesta del Mate y la Torta Frita: cómo es el pueblito de 1.000 habitantes que nació con el tren y prepara un festejo imperdible

Fiesta Provincial de la Guampa 2026:cuándo será el particular evento que celebra la tradición rural y reparte premios

Fiesta Provincial de la Guampa 2026: cuándo será el particular evento que celebra la tradición rural y reparte premios
Festín: Alfajor y Picada Campera Foto: Foto generada con IA

Además de la propuesta gastronómica, habrá un paseo con artesanos, emprendedores y productores regionales, consolidando al evento como una gran vidriera de la producción local y bonaerense.

La propuesta dulce: variedad de alfajores artesanales para degustar

Uno de los principales protagonistas será el mundo de los alfajores artesanales, con productores especializados que ofrecerán diferentes variedades para degustar y comprar.

Los visitantes podrán recorrer stands con elaboraciones tradicionales y versiones innovadoras, elaboradas por marcas regionales que apuestan por materias primas de calidad y recetas artesanales. La presencia del Kilómetro del Alfajor Argentino refuerza la importancia de este producto dentro de la identidad gastronómica nacional.

El objetivo del encuentro es destacar la producción local y acercar al público algunas de las mejores propuestas dulces de la región.

La clásica picada campera: embutidos, quesos y sabores bonaerenses

Junto a los alfajores, la gran estrella salada será la picada campera, una tradición profundamente arraigada en la gastronomía bonaerense.

Fiesta del Salame más largo del país en San Andrés de Giles: historia, tradición y escapada cerca de CABA
Festín: Alfajor y Picada Campera Foto: Prensa

Los asistentes encontrarán una amplia oferta de embutidos, quesos, conservas y productos regionales, ideales para disfrutar en el predio o llevar como recuerdo. La propuesta busca poner en valor a pequeños productores y emprendedores que trabajan con recetas y materias primas típicas de la provincia.

También habrá puestos de cerveza artesanal, una opción que complementará la experiencia gastronómica durante todo el fin de semana.

Entrada libre y gratuita: los detalles del acceso al evento

Uno de los puntos destacados de Festín es que el ingreso será totalmente gratuito para residentes y visitantes.

Durante las dos jornadas, el público podrá acceder libremente al predio y disfrutar no solo de las propuestas gastronómicas, sino también de una programación que incluirá música en vivo, espectáculos, danza, juegos infantiles y actividades recreativas.

De esta manera, el festival busca consolidarse como una alternativa turística y cultural para quienes desean realizar una escapada de fin de semana dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar a General Belgrano desde CABA

General Belgrano se encuentra a unos 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y puede alcanzarse principalmente por vía terrestre.

Quienes viajen en automóvil pueden tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 29, uno de los accesos más utilizados hacia la localidad. El recorrido demanda aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.

La cercanía con el Área Metropolitana convierte a este festival gastronómico en una opción ideal para una salida de fin de semana, con la posibilidad de disfrutar de alfajores, picadas camperas, productos regionales y espectáculos gratuitos en un mismo lugar.

Fiestas RegionalesTradiciónCampo
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural:el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

    Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural: el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

  2. El hermoso cerro de la Patagonia donde Manu Ginóbili compró tierras:tiene vistas únicas al Nahuel Huapi y al lago Correntoso

    El hermoso cerro de la Patagonia donde Manu Ginóbili compró tierras: tiene vistas únicas al Nahuel Huapi y al lago Correntoso

  3. Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”:abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

    Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”: abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

  4. Fiesta del Mate y la Torta Frita:cómo es el pueblito de 1.000 habitantes que nació con el tren y prepara un festejo imperdible

    Fiesta del Mate y la Torta Frita: cómo es el pueblito de 1.000 habitantes que nació con el tren y prepara un festejo imperdible

  5. Los pueblitos forestales de Santa Fe que crecieron con capitales británicos, en los 60 quedaron devastados, y hoy resurgen como destinos de ecoturismo

    Los pueblitos forestales de Santa Fe que crecieron con capitales británicos, en los 60 quedaron devastados, y hoy resurgen como destinos de ecoturismo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II:sigue el debate por la reforma de biocombustibles

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II: sigue el debate por la reforma de biocombustibles

En el marco de la Ley Pierri, se llevó a cabo la firma de 40 escrituras para vecinos del Municipio de Lomas de Zamora

Javier Milei removió al personal civil a cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos:lo reemplaza Casa Militar

UBA:docentes y no docentes anunciaron 23 días de paro y una nueva Marcha Federal Universitaria

Economía

La economía argentina se contrajo 0,6% en el segundo trimestre de 2026:los sectores más afectados

La economía argentina se contrajo 0,6% en el segundo trimestre de 2026: los sectores más afectados

Ex Potenciar Trabajo:quiénes cobran los $78.000 en octubre y cuáles son los requisitos

Descuentos para jubilados:cómo acceder a beneficios de hasta 35% sin hacer trámites

AUH:el cambio que simplifica un trámite clave para cobrar el 20% retenido

Internacionales

Lula anunció un aumento del 15% en las ayudas sociales a casi dos semanas de las elecciones en Brasil

Lula anunció un aumento del 15% en las ayudas sociales a casi dos semanas de las elecciones en Brasil

Lula da Silva reivindicó la soberanía de Brasil:“No somos colonia y no seremos colonia de nadie”

De qué murió Cat Frazier a los 35 años:la artista que convirtió la vieja internet en arte

La polémica frase que Carlos le habría dicho al hermano de Diana días después de su muerte:“La olvidaremos muy pronto”