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UBA: docentes y no docentes anunciaron 23 días de paro y una nueva Marcha Federal Universitaria

La medida de fuerza comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre, con cese de actividades rotativo en distintas facultades y dependencias. Además, los gremios adelantaron una nueva movilización para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Marcha Federal Universitaria.
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Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un cronograma de 23 días de paro escalonado en reclamo por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario luego de que no alcanzaran un acuerdo con el Gobierno Nacional en la negociación paritaria de este jueves 17 de septiembre. Además, los gremios confirmaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

La medida de fuerza comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre. Según lo informado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), el cese de actividades será rotativo y estará acompañado por actividades de visibilización en las distintas facultades, dependencias y unidades académicas.

La decisión fue comunicada después de la reunión paritaria que los representantes de los trabajadores universitarios mantuvieron con el Gobierno Nacional, que terminó sin un acuerdo entre las partes.

Marcha Federal Universitaria
Los manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

Cómo será el paro de 23 días en la UBA

El cronograma contempla jornadas de cese de actividades en distintas instituciones y dependencias de la Universidad de Buenos Aires durante cinco semanas.

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La primera semana será del 21 al 25 de septiembre. El lunes 21 la medida tendrá lugar en Rectorado; el martes 22, en la Facultad de Medicina; el miércoles 23, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU); el jueves 24, en Farmacia y Bioquímica, y el viernes 25, en la Facultad de Ingeniería.

Durante la segunda semana, del 28 de septiembre al 2 de octubre, el cronograma alcanzará a las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas, Derecho y Odontología, además del Centro Cultural Rojas.

La tercera semana, del 5 al 9 de octubre, incluirá al Colegio Nacional de Buenos Aires, DOSUBA, las facultades de Psicología y Ciencias Sociales y la Escuela Carlos Pellegrini.

Para la cuarta semana, del 12 al 16 de octubre, los gremios establecieron jornadas en la Coordinación de Deportes, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Veterinarias. En ese mismo período se realizará la nueva Marcha Federal Universitaria.

Finalmente, la quinta semana se extenderá del 19 al 23 de octubre e incluirá al CBC, la Facultad de Agronomía, el Instituto Lanari-Vaccarezza, el Instituto Roffo y el Hospital de Clínicas.

Marcha Federal Universitaria del martes 12 de mayo
Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes llegan a Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

Nueva Marcha Federal Universitaria: cuándo será

Además del paro, ADUBA y APUBA anunciaron la realización de la Quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.

La movilización tendrá como uno de sus principales reclamos la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma cuyo cumplimiento los gremios consideran pendiente por parte del Gobierno Nacional.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, cuestionó la situación durante el anuncio de las medidas y sostuvo: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”.

En ese sentido, el dirigente agregó: “Por eso realizaremos esta medida de fuerza y saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”.

Cagnacci también cuestionó el impacto que, según su postura, tiene el actual escenario sobre el sistema universitario. “Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, afirmó.

De esta manera, el conflicto entre los gremios universitarios y el Gobierno sumó un nuevo cronograma de medidas de fuerza, con cinco semanas consecutivas de actividades en distintas dependencias de la UBA y una nueva movilización prevista para octubre.

Marcha Federal UniversitariaUniversidades públicasParo UBA
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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