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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un PBI proyectado del 4% y una inflación del 18%

El Poder Ejecutivo giró el proyecto fijando un dólar de $1.847 para fin de año y un superávit primario de 1,3% del PBI. El debate arrancará el 7 de octubre en comisión.

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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Foto: @JMilei
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El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2027. La propuesta contempla una expansión de la economía del 4%, una inflación anual estimada en el 18% y un tipo de cambio oficial proyectado en $1.847 hacia diciembre de dicho año.

El debate parlamentario se iniciará formalmente el próximo 7 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde se prevén las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase.

Proyecciones económicas y comerciales

En cuanto a la demanda interna, el texto oficial estima un crecimiento del consumo privado del 3,4% y un incremento del consumo público del 0,6%. La inversión, por su parte, se perfila como un factor dinámico central con un repunte previsto del 9,2%, tras la contracción estimada del 2,1% para 2026.

Sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados
El 7 de octubre se discutirá la Ley de Presupuesto 2027 Foto: Captura de pantalla Cámára de Diputados

A nivel sectorial, el proyecto anticipa avances en la industria (4,4%) y el comercio (5,1%), mientras que el sector agropecuario registraría un crecimiento del 0,9%. En el balance consolidado, la producción de bienes se expandiría un 3,9% y los servicios un 3,6%.

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En materia de comercio exterior, se prevén exportaciones superiores a los US$ 130.000 millones, con un superávit en la balanza comercial de bienes y servicios por encima de los US$ 15.000 millones.

Ajuste de las estimaciones para 2026

La iniciativa reconoce una revisión respecto de las metas contempladas para 2026. Frente a una inflación prevista originalmente en torno al 10,1%, los datos incorporados en el proyecto registran un acumulado del 21,3% hasta septiembre. Asimismo, la proyección de crecimiento económico para el año en curso se ajustó del 5,4% al 2,3%.

Sobre la pauta cambiaria de $1.847 fijada para fines de 2027, las fuentes oficiales aclararon que dicho valor no constituye una predicción de mercado, sino el resultado del cálculo entre la cotización actual y la inflación proyectada.

Javier Milei. Foto: Presidencia

El proyecto ratifica el equilibrio financiero de las cuentas públicas como premisa inalterable. Para 2027 se estima un superávit primario del 1,3% del PBI, cifra menor a la proyección prevista para el cierre de 2026 (1,5% del PBI y superávit financiero de 0,2%). De cumplirse, la administración nacional alcanzaría cuatro ejercicios consecutivos con resultado financiero positivo.

En el desglose presupuestario:

  • Gastos totales consolidados: ascenderán a 216 billones de pesos (+25,3%).
  • Recursos totales consolidados: alcanzarán los $219,3 billones (+26,2%).
  • Resultado financiero superavitario: proyectado en $3,30 billones.
  • Servicios Sociales: contemplan una asignación de $150.913.491,9 millones.
  • Servicios de la deuda pública: requerirán $18.609.176,1 millones.
  • Universidades Nacionales: recibirán una partida de $7,3 billones.
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