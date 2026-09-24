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Qué se sabe sobre el salvaje robo a Bobby Flores: lo maniataron y encerraron en su casa de Saavedra

Según indicaron fuentes policiales a Canal26.com, las autoridades se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona de la casa del conductor para dar con los delincuentes.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Bobby Flores: cómo fue el violento asalto que sufrió el conductor.
Bobby Flores: cómo fue el violento asalto que sufrió el conductor. Foto: Nexofin
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Este jueves 24 de septiembre, Bobby Flores y su familia fueron víctimas de un violento robo en su vivienda del barrio porteño de Saavedra. Según pudo saber este medio, tres delincuentes ingresaron a su casa en horas de la mañana sin forzar la puerta del lugar y, una vez allí, encerraron al conductor en una de las habitaciones. También a su esposa, de 55 años y a sus hijos de 21 y 16.

Los ladrones llevaban capuchas, ropa de color oscuro y guantes para evitar ser identificados. Las autoridades policiales indicaron a Canal26.com que los delincuentes se fueron del domicilio con mochilas aunque no se hasta el momento qué elementos llevaban en las mismas.

Tras el hecho delictivo, en el que los ladrones maniataron a toda la familia, Bobby Flores logró comunicarse con el 911 para hacer la denuncia correspondiente. Además, fueron asistidos por una patrulla del Servicio Atención Médica de Emergencia (SAME).

Cómo avanza la causa por el violento robo a Bobby Flores

En este momento, la causa judicial está a cargo de la Fiscalía de Saavedra Nuñez, ya que la casa está ubicada entre las calles Freire y Ruiz Huidobro. Las autoridades indicaron que desde Policía de la Ciudad se están relevando las cámaras de seguridad dispuestas en la zona del hecho. Se trata de dispositivos tanto públicos como privados.

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Asalto a Bobby Flores
Desde Policía de la Ciudad se están relevando las cámaras de seguridad. Foto: La Capital MDP

El objetivo de los investigadores es dar con el paradero de los tres delincuentes que hasta el momento permanecen prófugos de la Justicia. Además, buscan determinar si se trata de una banda que opera en Capital Federal bajo este modus operandi delictivo.

El otro robo que sufrió el conductor Bobby Flores

El reconocido conductor radial ya fue víctima de otro violento robo en esa misma casa del barrio porteño de Saavedra. El asalto ocurrió en el año 2014 cuando sus hijos eran apenas unos niños de 5 y 9 años.

De acuerdo a la investigación policial, el robo tuvo lugar 8 de agosto de ese año en horas de la madrugada: un total de ocho delincuentes entraron armados con elementos punzantes al domicilio y se llevaron todo tipo de elementos: desde computadoras, consolas de videojuegos, colecciones musicales del conductor, ropa y una gran suma de dinero. Pocos minutos después, se fugaron.

Asalto a Bobby Flores
El conductor sufrió otro asalto en su casa en 2014. Foto: Instagram

En aquel momento, se supo que Bobby Flores no estaba en la casa, pero sí sus hijos y su esposa, quienes presenciaron todo el hecho delictivo. Horas más tarde, el presentador indicó que su familia “se encontraba bien” y que ya había hecho la denuncia penal por el asalto.

Bobby Flores actualmente está a cargo del ciclo radial TAO que se emite por la Rock&Pop. Asimismo, también presenta el podcast TAO Stripped. Debido a su extensa trayectoria vinculada a la radio (es el fundador de Rock&Pop) y a la música, Flores ha recibido diversas distinciones a lo largo de su carrera que incluyen Premios Éter y Premios Kónex. Este último galardón lo recibió en el año 2007 por su valioso aporte a la comunicación y al periodismo en general.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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