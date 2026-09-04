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Argentina reafirmó el apoyo de Chile y advirtió que excluirá de Vaca Muerta a las empresas que operen en Malvinas

El canciller Pablo Quirno detalló las medidas del Gobierno contra las empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas y advirtió que deberán elegir entre operar en el archipiélago o mantener negocios en Argentina.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El canciller argentino, Pablo Quirno.
El canciller argentino, Pablo Quirno. Foto: NA
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El canciller Pablo Quirno explicó las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas y aseguró que las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en el archipiélago deberán optar entre continuar allí o mantener sus negocios en Argentina. Además, descartó que las sanciones contra compañías vinculadas al emprendimiento afecten la relación bilateral con Israel.

Buque petrolero.
El desarrollo de Sea Lion contempla la utilización de un buque FPSO. Foto: Wikimedia Commons

Qué dijo Quirno sobre las empresas que operan en Malvinas

En diálogo con Eduardo Feinmann, por Radio Mitre, Quirno destacó el respaldo de Chile al reclamo argentino de soberanía sobre las islas y sostuvo que el Gobierno busca impedir que compañías que trabajan en Malvinas puedan beneficiarse simultáneamente de proyectos estratégicos en territorio argentino, como Vaca Muerta.

“Las empresas van a tener que decidir si operan en Malvinas, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a Argentina a hacer sus negocios”, afirmó el canciller.

La advertencia alcanza no solamente a las operadoras de Sea Lion, sino también a empresas proveedoras de servicios petroleros, financieros, de seguros y logísticos. Muchas de ellas mantienen actividades tanto en el archipiélago como en Argentina.

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El proyecto Sea Lion está liderado por Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, compañías que quedaron alcanzadas por las nuevas sanciones impulsadas por el Gobierno argentino.

El DNU y el impacto sobre el RIGI

Quirno confirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por Milei ya fue firmado y publicado en el Boletín Oficial. La norma busca acelerar el proceso sancionatorio previsto en la Ley 26.659, que regula las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en territorios bajo disputa de soberanía.

Además, el Gobierno incorporó una condición para las empresas que pretendan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las compañías deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no incumplen ni incumplirán las disposiciones de la legislación argentina sobre hidrocarburos en territorios disputados.

En paralelo, la Cancillería envió 180 notas diplomáticas a 29 países para advertir a empresas que prestan servicios a Rockhopper y Navitas sobre las posibles consecuencias de mantener vínculos comerciales con el proyecto.

Base Naval Integrada en Tierra del Fuego

Otro de los anuncios está relacionado con la recuperación de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, para cuya construcción se asignaron fondos al Ministerio de Defensa.

Quirno definió a Tierra del Fuego como un punto estratégico del Atlántico Sur, tanto por su cercanía con la Antártida como por su ubicación para el monitoreo del mar argentino.

El funcionario negó además que la obra haya sido acordada con Estados Unidos o que responda a un pedido de Donald Trump. “Nosotros tomamos las decisiones por nuestro propio interés, defendiendo los intereses argentinos”, sostuvo.

Quirno descartó problemas con Israel

Frente a las dudas sobre las consecuencias diplomáticas de sancionar a una empresa israelí, el canciller aseguró que las medidas no afectarán la relación entre ambos países.

Quirno explicó que el Gobierno argentino ya informó la situación al canciller de Israel y que el embajador argentino en Tel Aviv recibió instrucciones para enviar las notas correspondientes. “No perjudica la relación argentino-israelí en lo más mínimo”, afirmó.

Cadena nacional de Javier Milei
Cadena nacional de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas. Foto: Captura

El Gobierno prepara una nueva ley sobre Malvinas

Como próximo paso, la administración de Milei anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa buscará aumentar las penas, ampliar las actividades que pueden ser sancionadas y crear un Consejo de Seguridad Nacional.

Quirno también sostuvo que las medidas no responden al calendario electoral y las presentó como parte de una estrategia destinada a reforzar el reclamo argentino por Malvinas.

El canciller, además, dejó abierta la posibilidad de que Milei viaje al Reino Unido para plantear la posición argentina en distintos ámbitos internacionales.

GobiernoIslas MalvinasVaca MuertaTierra del Fuego
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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