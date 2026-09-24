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INDEC: la pobreza subió al 32,3% en el primer semestre del 2026

El dato se dio a conocer este jueves por parte del Instituto de Estadísticas y Censos. En tanto, se oficializó también el aumento del registro de indigencia en el país.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pobreza en Argentina, miseria, indigencia, NA
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el índice de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026, el cual fue del 32,3% y alcanzó a 15,5 millones de personas, en una suba con relación al segundo semestre del 2025.

En tanto, según informó el organismo oficial, el dato de indigencia fue del 7,5%, también con subas en relación a la anterior medición.

Respecto al segundo semestre del último año, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales.

(NOTICIA EN DESAROLLO)

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