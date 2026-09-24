INDEC: la pobreza subió al 32,3% en el primer semestre del 2026

Pobreza en Argentina, miseria, indigencia, NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el índice de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026, el cual fue del 32,3% y alcanzó a 15,5 millones de personas, en una suba con relación al segundo semestre del 2025.

En tanto, según informó el organismo oficial, el dato de indigencia fue del 7,5%, también con subas en relación a la anterior medición.

Respecto al segundo semestre del último año, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales.

(NOTICIA EN DESAROLLO)