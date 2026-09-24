Comenzó con coches de madera, transformó Buenos Aires y ahora tendrá su mayor renovación: el ambicioso plan para cambiar el subte

La Línea F podría cambiar el mapa porteño Foto: Instagram @basubte

Cada día, debajo de las calles de Buenos Aires, una extensa red de túneles conecta barrios, estaciones ferroviarias, universidades, hospitales y oficinas. Sin embargo, detrás de ese recorrido cotidiano se esconde una historia que comenzó hace más de un siglo, cuando viajar bajo tierra todavía parecía una idea futurista.

Ahora, el subte se encuentra ante una nueva etapa. El programa impulsado por Subterráneos de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura porteño contempla la compra de coches cero kilómetro, el reemplazo de escaleras mecánicas, la incorporación de ascensores, la renovación de estaciones y el avance de la esperada Línea F.

El día en que Buenos Aires hizo historia bajo tierra

Todo comenzó el 1° de diciembre de 1913, cuando se inauguró el primer tramo de la Línea A entre Plaza de Mayo y Plaza Miserere. De esta manera, Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad de América Latina en contar con un ferrocarril subterráneo.

La construcción había comenzado en 1911 y necesitó el trabajo de más de 1.500 hombres. El proyecto estuvo en manos de la Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, en una ciudad que crecía aceleradamente debido a la inmigración y a la expansión de su actividad comercial.

Historia del tramo entre Tribunales y Florida en Buenos Aires Foto: Wikipedia

El impacto fue inmediato. Durante la jornada inaugural, más de 170.000 pasajeros utilizaron el nuevo servicio. Apenas un año después, el recorrido fue extendido hasta Caballito, en la actual estación Primera Junta.

Durante casi un siglo, los coches belgas La Brugeoise, fabricados en madera, se transformaron en símbolos de la Línea A. Sus luces cálidas, sus asientos y su particular sonido acompañaron a generaciones de porteños hasta su retiro definitivo en 2013.

Así creció la red debajo de Buenos Aires

La expansión continuó en 1930 con la inauguración de la Línea B, cuyo primer tramo conectó Federico Lacroze con Callao. Un año más tarde, el recorrido llegó hasta Leandro N. Alem.

En 1934 comenzó a funcionar la Línea C entre Constitución y Diagonal Norte. Luego avanzaron las líneas D y E, mientras el sistema se consolidaba como una pieza fundamental del transporte urbano.

Décadas más tarde llegaron nuevas extensiones. La Línea E alcanzó Plaza de los Virreyes en 1986, la D incorporó estaciones hacia Belgrano y Núñez durante los años noventa, y la B sumó paradas como Tronador y De los Incas. La Línea H, por su parte, se convirtió en el primer ramal completamente nuevo construido en varias décadas.

La Línea B tendrá 174 coches cero kilómetro

Uno de los cambios más importantes será la incorporación de 174 coches nuevos para renovar completamente la flota de la Línea B, una de las más utilizadas de la red.

Las unidades reemplazarán a los históricos coches Mitsubishi, que tienen alrededor de 60 años de antigüedad, y a las formaciones CAF 6000. Los nuevos trenes contarán con aire acondicionado, cámaras de seguridad, iluminación led, asientos longitudinales e información visual y auditiva para los pasajeros.

Línea B de subte. Foto: X / @fmrockandpop.

También estarán preparados para funcionar con el sistema de señalamiento CBTC, una tecnología que permite controlar con mayor precisión la circulación de los trenes.

La renovación incluirá trabajos complementarios, como el recambio de vías, la modernización del sistema eléctrico y la actualización de los aparatos de vía. A su vez, las líneas A y C recibirán nuevas unidades para mejorar sus frecuencias.

Escaleras mecánicas y ascensores: qué estaciones cambiarán

El plan también contempla el reemplazo de 84 escaleras mecánicas que quedaron obsoletas, una cantidad que representa cerca del 30% de los equipos instalados en toda la red.

Las intervenciones alcanzarán las seis líneas. La Línea B recibirá 31 escaleras nuevas, la D tendrá 29, la C sumará 11, la E incorporará diez, la A contará con dos y la H con una.

Además, el Plan de Accesibilidad prevé instalar 12 ascensores en distintas estaciones. Entre las paradas alcanzadas se encuentran Federico Lacroze, Plaza de los Virreyes, José Hernández, Olleros, Agüero y Scalabrini Ortiz.

El objetivo es mejorar los traslados de personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con cochecitos, además de disminuir las fallas provocadas por equipos que ya cumplieron su vida útil.

En paralelo, varias estaciones atravesarán trabajos de impermeabilización, pintura, reparación de pisos, renovación de luminarias, adecuación de instalaciones eléctricas y colocación de señalización braille.

Línea F: el proyecto que cambiará el mapa del subte

La obra más ambiciosa es la futura Línea F, que unirá Barracas con Palermo mediante un recorrido de aproximadamente 9,8 kilómetros y 12 estaciones.

El trazado atravesará Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo. Además, tendrá combinaciones con las seis líneas existentes y conexiones con los ferrocarriles Roca, en Constitución, y San Martín, en Palermo.

La ciudad tendrá una nueva línea de subte. Foto: buenosaires.gob.ar

Las estaciones proyectadas son Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico.

La nueva línea buscará mejorar los viajes entre el sur y el norte de la Ciudad, además de descongestionar la Línea C. Las estimaciones oficiales indican que podría transportar a más de 450.000 pasajeros diarios.

El comienzo de las obras está previsto para 2027, aunque los tiempos finales dependerán de la adjudicación, el financiamiento y el desarrollo de una construcción que promete convertirse en una de las más importantes de las últimas décadas.

Una transformación que une pasado y futuro

El subte nació para responder a los problemas de una Buenos Aires que crecía rápidamente. Más de 110 años después, enfrenta un desafío similar: modernizar una red centenaria para acompañar las nuevas necesidades de la ciudad.

Los coches cero kilómetro, las estaciones renovadas, los ascensores y la futura Línea F forman parte de una transformación que busca modificar la experiencia cotidiana de millones de usuarios.