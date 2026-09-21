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Sin tarjeta SUBE: cómo pagar el transporte público con QR desde Cuenta DNI y en qué líneas funciona

La billetera virtual del Banco Provincia habilitó una nueva función para viajar sin necesidad de utilizar una tarjeta física ni hacer recargas previas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Cuenta DNI incorporó el código QR como una nueva alternativa para pagar viajes en transporte público.
Cuenta DNI incorporó el código QR como una nueva alternativa para pagar viajes en transporte público. Foto: Cadena 3.
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Cuenta DNI sumó una nueva función para pagar el transporte público mediante código QR. La herramienta permite generar el código directamente desde la aplicación y utilizarlo en los lectores habilitados de colectivos y subtes.

La modalidad ya está disponible para las casi 11 millones de personas usuarias de la billetera digital de Banco Provincia y se suma al pago mediante tecnología NFC.

El sistema se encuentra operativo en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de servicios provinciales y municipales que fueron incorporando la tecnología.

El usuario debe generar el QR desde la aplicación y acercarlo al lector habilitado para abonar el pasaje. Foto: Banco Provincia.

Cómo pagar el transporte público con QR desde Cuenta DNI

El procedimiento se realiza completamente desde el celular y no requiere contar con una tarjeta física para abonar el viaje.

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Para utilizar la nueva función hay que seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la aplicación Cuenta DNI.
  2. Seleccionar “Pagar viaje con QR”, dentro de “Más opciones”.
  3. Generar el código QR desde el teléfono.
  4. Acercar la pantalla del celular al lector habilitado del colectivo o del subte.
  5. Esperar la confirmación de la operación.

El importe del pasaje se descuenta directamente del dinero disponible en la cuenta, por lo que no es necesario cargar previamente saldo en una tarjeta.

Además, la aplicación permite colocar la función “Pagar viaje con QR” entre los accesos directos de la pantalla principal. Para hacerlo, hay que seleccionar el ícono del lápiz y personalizar los accesos.

La nueva modalidad ya funciona en la red de subtes porteña y en colectivos habilitados del AMBA. Foto: Foto generada con IA

En qué transporte se puede pagar con Cuenta DNI

La nueva modalidad ya funciona en toda la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en colectivos habilitados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Entre las líneas de jurisdicción nacional que incorporaron el sistema se encuentran:

  • 19
  • 33
  • 45
  • 49
  • 57
  • 59
  • 60
  • 78
  • 86
  • 87
  • 88
  • 93
  • 97
  • 111
  • 127
  • 130
  • 136
  • 148
  • 153
  • 159
  • 160
  • 163
  • 166
  • 168
  • 180
  • 182
  • 193
  • 194
  • 195

La implementación también alcanza a distintas líneas provinciales y municipales, que fueron sumando el sistema de manera progresiva.

El importe del viaje se descuenta directamente del dinero disponible en la cuenta de Cuenta DNI. Foto: Redes

En qué ciudades bonaerenses funciona el pago con QR

La posibilidad de pagar viajes desde Cuenta DNI no está limitada al AMBA. Banco Provincia informó que la herramienta también está disponible en distintas ciudades bonaerenses, entre ellas Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea.

De esta manera, los usuarios pueden utilizar el celular como medio de pago en una cantidad cada vez mayor de servicios de transporte público.

Cuándo aparece el débito del viaje en Cuenta DNI

Una particularidad del nuevo sistema es que el descuento del importe puede no aparecer de manera inmediata entre los movimientos de la cuenta.

Según Banco Provincia, la operación puede verse reflejada dentro de las 72 horas posteriores al pago.

Por eso, si el usuario realiza un viaje y no observa el débito inmediatamente, deberá esperar hasta ese plazo para que la operación impacte en los movimientos.

Beneficios de la cuenta DNI
El pago mediante QR se suma a la alternativa de abonar el transporte con tecnología NFC desde el celular. Foto: Cuenta DNI

El QR se suma al pago del transporte con NFC

La incorporación del código QR amplía las alternativas para utilizar el celular como medio de pago en el transporte público. Cuenta DNI ya ofrecía la posibilidad de pagar mediante NFC, y ahora suma el QR como una segunda alternativa.

El sistema forma parte del esquema de apertura de medios de pago del transporte público, que permite utilizar, además de SUBE, tarjetas y billeteras digitales compatibles con NFC o QR.

Así, quienes utilizan Cuenta DNI cuentan con una nueva opción para pagar sus viajes directamente desde la aplicación, sin depender de una tarjeta física ni de una recarga previa.

Cuenta DNITransporte público
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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