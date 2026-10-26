El triunfo de Lula sacudió al mundo: de “ganó contra todos los pronósticos” a ”frenó el giro a la derecha de América Latina”, las reacciones de la prensa internacional

Elecciones en Brasil. Foto: Reuters | Amanda Perobelli - Brian Snyder.

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil no solo provocó celebraciones entre sus seguidores, sino que también desató una ola de repercusiones en la prensa internacional. Desde Europa hasta Estados Unidos, los principales periódicos coincidieron en destacar una victoria inesperada que podría alterar el equilibrio político de América Latina.

El mandatario brasileño consiguió su cuarto mandato tras imponerse a Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo 25 de octubre. Con aproximadamente el 51,8% de los votos válidos frente al 48,2% de su adversario, logró revertir la derrota de la primera vuelta, cuando el candidato de derecha había obtenido una ventaja superior a dos millones de sufragios.

Sin embargo, el impacto internacional no estuvo relacionado únicamente con los números. La resistencia del bolsonarismo a reconocer el resultado, el futuro de las relaciones con Washington y el freno al avance conservador en la región se convirtieron en los principales ejes de análisis.

Lula da Silva ganó el balotaje ante Bolsonaro Foto: REUTERS

La prensa europea reaccionó a la victoria de Lula: sorpresa y una remontada que parecía imposible

En Alemania, el diario Bild resumió el desconcierto electoral con una expresión contundente: “¡Sorpresa electoral en Brasil!”. La reacción reflejó el carácter inesperado del desenlace. Después de una primera vuelta favorable a Bolsonaro, Lula consiguió modificar el escenario político en apenas tres semanas y asegurar una victoria que parecía difícil de alcanzar.

También desde Alemania, Die Zeit tituló: “Lula gana las elecciones presidenciales en Brasil”, aunque puso especial atención en la decisión de su adversario de no aceptar la derrota.

En España, El País eligió una presentación breve: “Lula gana en Brasil”. Su cobertura interpretó el resultado como una victoria de la izquierda frente al avance de la ultraderecha y destacó las consecuencias que podría tener para la influencia de Donald Trump en América Latina.

Elecciones en Brasil. Foto: El País.

La prensa británica también hizo eco del acontecimiento. The Independent describió el resultado como una “remontada espectacular”, mientras que The Guardian destacó el carácter histórico del cuarto mandato presidencial.

De Francia a Italia: las repercusiones también expusieron las tensiones de Brasil

No todos los medios internacionales concentraron su atención exclusivamente en la victoria del mandatario. En Francia, Le Monde puso el foco en las dificultades que marcaron la jornada electoral, especialmente en la controvertida decisión judicial de extender dos horas la votación.

La medida, adoptada en medio de problemas de transporte y condiciones meteorológicas adversas, se convirtió en uno de los principales argumentos utilizados por Flávio Bolsonaro para cuestionar el resultado.

En Italia, Corriere della Sera destacó el triunfo presidencial acompañado por imágenes de los simpatizantes del Partido de los Trabajadores que salieron a celebrar.

Elecciones en Brasil. Foto: Corriere della Sera.

Así, mientras algunos periódicos europeos describieron una hazaña electoral, otros advirtieron sobre un escenario de fuerte polarización y posibles conflictos institucionales.

El triunfo de Lula llegó a Estados Unidos: por qué representa un revés para Donald Trump

Una de las repercusiones más significativas apareció en los medios estadounidenses, que analizaron la elección brasileña desde una perspectiva regional.

The New York Times tituló: “Lula gana la reelección en Brasil mientras Bolsonaro rechaza el resultado”.

Por su parte, The Washington Post fue más allá del resultado electoral y publicó: “Lula gana la reelección en Brasil, frenando el giro a la derecha de América Latina”.

El enfoque respondió a una cuestión geopolítica: la continuidad de Lula al frente de la mayor economía sudamericana representa un obstáculo para la consolidación de un bloque regional de gobiernos conservadores alineados con Washington.

Elecciones en Brasil. Foto: The Washington Post.

En Canadá, The Globe and Mail destacó las implicancias del resultado para la influencia estadounidense, mientras que The Toronto Star eligió un título centrado directamente en esa relación: “El crítico de Trump, Lula, gana la reelección en Brasil, asegurando así su cuarto mandato presidencial”.

América Latina también reaccionó: una victoria histórica que deja un país dividido

Los medios latinoamericanos observaron el desenlace con especial atención.

En Chile, La Tercera tituló: “Lula se impone a Bolsonaro en balotaje en Brasil y asegura su cuarto mandato”, mientras que el periódico boliviano La Razón destacó el carácter inesperado del resultado: “Lula gana contra todos los pronósticos y gobernará por cuarta vez”.

Desde Cuba, Granma presentó la noticia bajo el título: “Gana Lula segunda vuelta electoral y conserva presidencia de Brasil”.

Elecciones en Brasil. Foto: Granma.

Pese a las diferentes perspectivas editoriales, las coberturas coincidieron en un punto: la victoria de Lula interrumpió una tendencia favorable a la derecha en distintos países latinoamericanos.

No obstante, el resultado también dejó una advertencia. Flávio Bolsonaro conservó el respaldo de más del 48% del electorado, una cifra que confirma la fortaleza de la oposición y anticipa dificultades para el próximo período presidencial.

A esto se suma la presencia de fuerzas conservadoras en el Congreso brasileño, que podrían condicionar la agenda del mandatario.

La repercusión internacional dejó, en definitiva, dos imágenes contrapuestas: la de un presidente que consiguió una remontada histórica y la de un país que continúa profundamente dividido.