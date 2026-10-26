La Bolsa de San Pablo suspendió sus operaciones y el dólar subió más de 10% en Brasil

El Ibovespa activó su mecanismo de emergencia por la fuerte caída Foto: REUTERS

La Bolsa de San Pablo atravesó una jornada de extrema tensión después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. La fuerte caída de las acciones provocó la activación del circuit breaker, un mecanismo de emergencia que suspendió las negociaciones durante 30 minutos.

El impacto también alcanzó al mercado cambiario: el real brasileño se depreció con fuerza y el dólar llegó a negociarse cerca de los 5,60 reales.

Por qué suspendieron la Bolsa de Brasil

El principal indicador bursátil brasileño, el Ibovespa, cayó un 10% frente al cierre anterior. Ese retroceso activó automáticamente el protocolo utilizado para frenar operaciones cuando el mercado atraviesa movimientos demasiado bruscos.

La suspensión busca ofrecer una pausa para que los inversores puedan procesar la información y evitar que una ola de ventas profundice el derrumbe.

Lula da Silva protagonizó el cierre de campaña en Copacabana antes del balotaje. Foto: REUTERS

Antes del inicio de la rueda, B3, la empresa que administra la Bolsa brasileña, ya había ampliado los límites diarios para los contratos futuros del Ibovespa, el dólar y las tasas de interés ante la volatilidad esperada.

El dólar subió y el real brasileño perdió valor

La tensión también se trasladó al mercado cambiario. El dólar avanzó cerca de un 12% y llegó a ubicarse alrededor de los 5,60 reales, después de haber cerrado la jornada anterior en aproximadamente 4,99 reales.

La reelección de Lula generó una reacción inmediata en los mercados Foto: REUTERS

La velocidad del movimiento mostró el cambio de expectativas producido tras el resultado electoral. Una depreciación prolongada del real podría encarecer las importaciones, presionar sobre los precios y condicionar las futuras decisiones del Banco Central de Brasil.

El triunfo de Lula cambió las expectativas

Durante las semanas anteriores al balotaje, una parte del mercado había apostado por una victoria de Flávio Bolsonaro, a quien los inversores asociaban con una política de mayor ajuste fiscal.

Esa expectativa había impulsado a las acciones y fortalecido al real. Sin embargo, la victoria de Lula da Silva, con cerca del 51,8% de los votos, obligó a los operadores a modificar rápidamente sus posiciones.

Ahora, el mercado busca conocer cómo combinará el Gobierno brasileño sus programas sociales, las políticas de crecimiento y el control del gasto público.

El impacto también llegó a los activos brasileños en el exterior

Las primeras señales de tensión habían aparecido antes de la apertura formal de la Bolsa de San Pablo. Un fondo cotizado en Japón que replica el desempeño del Ibovespa perdió cerca de un 15%, mientras que otro ETF vinculado con acciones brasileñas llegó a retroceder alrededor de un 27% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Las acciones de compañías brasileñas negociadas en Estados Unidos también registraron fuertes caídas. El comportamiento mostró que la incertidumbre electoral ya había sido incorporada por los inversores internacionales antes de que comenzara la rueda local.

Al mismo tiempo, los bonos soberanos de mayor plazo retrocedieron y el Tesoro brasileño canceló subastas de títulos vinculados con la inflación y de instrumentos a tasa fija que estaban previstas para esa semana.

Qué puede pasar con los mercados brasileños

La atención estará concentrada en las primeras definiciones económicas del Gobierno reelecto. Los inversores esperan señales sobre el presupuesto, la deuda pública, el gasto y la composición del equipo económico.

Hasta que aparezcan esas respuestas, tanto el real brasileño como las acciones y los bonos podrían continuar registrando movimientos bruscos. El desafío de Lula será sostener sus compromisos sociales y, al mismo tiempo, ofrecer señales capaces de recuperar la confianza financiera.