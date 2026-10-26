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ARBA habilitó un plan para pagar deudas con hasta 40% de descuento: requisitos y hasta cuándo hay tiempo

El beneficio ya está disponible en la provincia de Buenos Aires y contempla distintas bonificaciones según la fecha de adhesión y la modalidad elegida. El trámite se realiza de manera digital y permanecerá habilitado hasta fines de diciembre.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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ARBA
La adhesión al plan de ARBA se realiza de manera online Foto: ARBA
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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un plan especial para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas impositivas con descuentos de hasta el 40%.

El beneficio comenzó a regir el 26 de octubre de 2026 y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, las mayores bonificaciones se otorgarán durante las primeras semanas, por lo que adherirse cuanto antes puede representar un ahorro significativo.

Además del pago al contado, el régimen permite financiar determinadas obligaciones en tres o seis cuotas, con descuentos que varían según la fecha de adhesión.

Qué deudas se pueden incluir en el plan de ARBA

El programa alcanza obligaciones vencidas correspondientes a diferentes tributos de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se encuentran:

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  • Ingresos Brutos.
  • Impuesto de Sellos.
  • Impuesto Inmobiliario Básico y Complementario.
  • Impuesto Automotor.
  • Embarcaciones deportivas o de recreación.

Pueden regularizarse deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o bajo un procedimiento de fiscalización.

Página web de la ARBA. Foto: ARBA.
Página web de ARBA. Foto: ARBA.

También será posible incorporar determinadas obligaciones correspondientes a 2026, aunque existen condiciones particulares según el impuesto y la situación del contribuyente.

Cuánto descuenta ARBA según la fecha de adhesión

La bonificación dependerá del momento en que se solicite el plan y de la modalidad elegida. El mayor beneficio estará disponible durante el primer período.

Del 26 de octubre al 13 de noviembre

  • 40% de descuento con pago al contado.
  • 20% de descuento en tres cuotas.
  • 15% de descuento en seis cuotas.

Del 14 al 27 de noviembre

  • 35% de descuento al contado.
  • 15% de descuento en tres cuotas.
  • 10% de descuento en seis cuotas.

Del 28 de noviembre al 11 de diciembre

  • 30% de descuento al contado.
  • 10% de descuento en tres cuotas.
  • 5% de descuento en seis cuotas.

Del 12 al 31 de diciembre

Durante la última etapa se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen la deuda al contado.

Un punto importante es que los descuentos se aplican sobre los conceptos contemplados por el régimen y no pueden superar el capital original adeudado.

Cómo adherirse al plan de pagos de ARBA

La adhesión se realiza de manera completamente digital desde la página oficial de ARBA. Allí, cada contribuyente podrá consultar sus obligaciones pendientes y conocer las opciones disponibles.

Patentes, inmobiliario e Ingresos Brutos. Foto: ARBA
Patentes, inmobiliario e Ingresos Brutos. Foto: ARBA

Para iniciar el trámite se deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio oficial de ARBA.
  2. Acceder al área de autogestión con los datos solicitados.
  3. Consultar la deuda registrada.
  4. Seleccionar el impuesto y los períodos que se desean regularizar.
  5. Elegir entre pago al contado, tres cuotas o seis cuotas.
  6. Revisar las condiciones y confirmar la adhesión.
  7. Guardar la constancia del trámite.

Antes de aceptar el plan, es recomendable controlar los períodos incluidos, el monto actualizado y las fechas de vencimiento de cada cuota.

Qué alternativas existen para financiar en más cuotas

Las personas que no puedan cancelar la deuda al contado o dentro de las opciones del régimen especial podrán consultar los planes habituales de ARBA, que ofrecen plazos de financiación más extensos.

No obstante, esas alternativas pueden no contar con los descuentos extraordinarios de hasta el 40%. Por ese motivo, conviene comparar el ahorro obtenido con el monto que deberá abonarse dentro de cada plazo.

Hasta cuándo se puede acceder al beneficio

El programa estará habilitado hasta el 31 de diciembre de 2026, pero el descuento disminuye a medida que avanzan las fechas.

Para obtener la bonificación máxima, los contribuyentes deberán adherirse entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre y elegir el pago al contado.

Regularizar las obligaciones también será importante para quienes quieran acceder a posibles beneficios impositivos durante 2027. La recomendación es consultar cuanto antes el estado de la deuda y evaluar la opción más conveniente según la capacidad de pago.

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Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

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