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El resultado en Brasil abre un nuevo escenario para la economía local: “La política industrial de Lula puede abrir proyectos conjuntos, pero también puede desviar plantas y proveedores”

Tras la victoria en el balotaje, especialistas del mercado analizaron el impacto que puede tener la continuidad de Lula en el poder y si podría haber modificaciones significativas en los vínculos comerciales entre ambos países.

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Milei versus Lula
La reelección de Lula abre un nuevo escenario para la economía local. Foto: -
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La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil abre un nuevo escenario para la economía local: a pesar de las diferencias políticas entre ambos gobiernos, el país vecino continúa siendo el principal destino de las exportaciones nacionales y un mercado fundamental para la industria. Si bien el resultado electoral pone el foco en la disputa ideológica que atraviesa a numerosos países de América Latina —incluida la Argentina—, también plantea interrogantes sobre las perspectivas de crecimiento brasileño, la demanda de productos argentinos y las decisiones de inversión industrial.

Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC, entre enero y septiembre de 2026 las ventas argentinas a Brasil alcanzaron los US$9.789 millones, equivalentes al 12,7% de las exportaciones totales del país. En el mismo período, las importaciones desde Brasil totalizaron US$12.005 millones. Las exportaciones al mercado brasileño crecieron 4,5% interanual, mientras que las compras a ese país disminuyeron alrededor del 17%.

De las exportaciones realizadas a Brasil durante los primeros nueve meses del año, US$6.312 millones correspondieron a manufacturas de origen industrial, aproximadamente el 64,5% del total. A su vez, datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) revelan que entre enero y septiembre de 2026, Brasil recibió 128.042 vehículos producidos en la Argentina, equivalentes a más del 63% de las exportaciones automotrices nacionales. Más allá del caso de la industria automotriz, los intercambios abarcan numerosos sectores y consolidan a Brasil como el principal socio comercial de la Argentina.

Lula da Silva ganó el balotaje ante Bolsonaro
Lula da Silva ganó el balotaje ante Bolsonaro Foto: REUTERS

El impacto de la reelección de Lula en la economía Argentina

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo sostuvo que la continuidad de Lula no debería producir modificaciones significativas en los vínculos comerciales entre ambos países. “Creo que probablemente no haya grandes cambios. El comercio entre los dos países está muy consolidado por la relación entre las empresas, y eso no se detiene, y el Mercosur además es un amparo institucional”, explicó.

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La relación económica, además, logró sostenerse pese a las diferencias entre Lula y Milei. Elizondo destacó que durante este período continuaron los intercambios comerciales y se registraron avances en acuerdos bilaterales, entre ellos las iniciativas para vender gas argentino a Brasil. La integración de cadenas productivas y el marco institucional del Mercosur aparecen como factores que contribuyen a la continuidad de los negocios entre empresas de ambos países.

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: Presidencia

Para el economista Federico Pellegrini, la política industrial brasileña promovida por el presidente reelecto puede impulsar proyectos conjuntos, pero también intensifica un riesgo: la competencia por nuevas inversiones. “La política industrial de Lula puede abrir proyectos conjuntos, pero también puede desviar plantas y proveedores que podrían instalarse en la Argentina. No alcanza con que Brasil crezca; tenemos que negociar nuestro lugar en esas cadenas productivas”, señaló.

Otra luz roja surge en torno a las condiciones fiscales, las tasas de interés y las decisiones de política económica de Brasil, que podrían incidir sobre el real y, en consecuencia, sobre la competitividad argentina. “Un real más fuerte mejora la competitividad argentina frente a Brasil. Un real más débil abarata la producción brasileña y se hace más difícil competir para nuestras empresas”, explicó Pellegrini.

A ello se suma el conflicto que supondría que el gobierno de Lula sostenga un esquema de política económica orientado a mantener el consumo, la inversión pública y la producción industrial: para Argentina, una mayor demanda brasileña podría favorecer las exportaciones, aunque el impacto dependerá del crecimiento efectivo de esa economía y de las condiciones de competitividad de los productos nacionales. Al mismo tiempo, los incentivos brasileños a la producción local pueden influir en las decisiones de las empresas sobre dónde instalar nuevas plantas y ampliar sus operaciones.

Si bien la reelección plantea un escenario de continuidad institucional y comercial para la Argentina, aparecen claros desafíos vinculados a la competitividad, las inversiones y la evolución de la actividad brasileña; su desempeño será una variable clave para la Argentina, pero también para las expectativas económicas de cara a 2027, año en el que Milei buscará su reelección.

En términos políticos, la victoria de Lula introduce un matiz en el escenario regional: si bien el resultado representa la continuidad de un oficialismo, se trata de un gobierno ideológicamente enfrentado con el proyecto libertario y muestra que el avance de la derecha en América Latina no es lineal.

Más allá de las diferencias entre ambos países, esta reelección podría ofrecer a la oposición argentina una referencia regional para estimular la idea de que un proyecto político contrario al de Milei puede lograr respaldo electoral. Para el Gobierno argentino, la continuidad del vínculo comercial no se presenta como un interrogante: las dudas aparecen por cuál será el impacto de la evolución del mercado brasileño sobre la actividad local y en qué medida podría influir en las expectativas sobre la economía de Milei, en un 2027 marcado por su propia búsqueda de reelección.

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