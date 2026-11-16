El riesgo país supera los 840 puntos y sube el dólar en el inicio de la semana: cómo operan las acciones argentinas en Wall Street

El riesgo país supera los 840 puntos: cómo operan el dólar y las acciones argentinas en Wall Street Foto: REUTERS

Los activos financieros de la Argentina se deterioran en el inicio de la semana con suba del dólar y del riesgo país, mientras caen bonos y acciones.

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este lunes a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un alza de $5 con relación al último cierre.

En tanto, el Blue se mueve en $1.560 / $1.580 para ambas puntas y el mayorista en $1.539 y $1.548

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este lunes a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un alza de $5 con relación al último cierre. Foto: NA

Cómo operan las acciones argentinas en Wall Street

Por su parte, el riesgo país sube a 843 puntos, 11 unidades por encima del último cierre, a raíz de una nueva caída de los bonos de la deuda pública de hasta 1%.

Los títulos argentinos abren la semana absorbiendo los shocks externos y la desconfianza de los inversores por la debilidad de la actividad.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

En tanto, el MERVAL cae 1,8%, mientras que los ADRs en Nueva York también operan con mayoría de pérdidas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló este lunes que la coyuntura es producto del shock externo que produjo un aumento de la tasa de interés y un menor crecimiento a nivel mundial, al tiempo que aseguró que existe un fuerte componente político por temor al regreso del kirchnerismo.

Caputo insistió en que no habrá volatilidad con el dólar en 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró una vez más que no va haber volatilidad con el dólar en 2027 y sostuvo que Javier Milei “gana en primera vuelta” las elecciones presidenciales del año próximo.

Comentó además que no empezaron aquellos mejores 18 meses del año que había anunciado en abril por motivos del shock internacionalque generó la guerra en Medio Oriente, con la alza en el precio del petróleo y la suba de tasas, y el factor interno que sintetizó con el temor a la vuelta al poder del kirchnerismo.

Panorama económico: riesgo país, dólar y empleo

Respecto a la suba del riesgo país, Caputo lo atribuyó a factores de shock externo y al “riesgo kuka”. Se refirió luego al aumento del desempleo en la Argentina que, de acuerdo a la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026.

Luis Caputo. Foto: EFE

“El año que viene van a estar las inversiones del RIGI, casi que se van a duplicar. No van a ser los 8000 millones de dólares de este año, sino que van a entrar cerca de 15.000 y el otro año otros 15.000; las inversiones grandes no se van a frenar”, destacó en diálogo con el mismo medio.

“El empleo total creció en 465.000 puestos; el empleo formal cayó y subió el asalariado, pero, cuando miramos los sueldos, fueron los que más subieron”, explicó. Y agregó: “Por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas”.

El ministro sentenció: “El empleo formal cayó y subió el asalariado. ¿Es lo ideal? No, pero los sueldos de los asalariados son los que más crecieron por lejos, un 53%. Pareciera como que antes estábamos bien y ahora mal, y es al revés, porque el empleo no crecía desde 2011”. Y comentó además que, según sus datos, 12 millones de personas salieron de la pobreza.

Adjudicó la caída del consumo a una menor inestabilidad económica ya que “antes la gente cobraba un sueldo y salía corriendo al súper”, mientras que ahora cambiaron los hábitos de compra. “Hoy, la gente no está apurada por consumir; va a ver un auto, ve otro, va a ver un terreno. No va corriendo al súper porque podías comprar solo dos aceites. La estabilidad genera un comportamiento más normal”, destacó.